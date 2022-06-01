Война Миров. Дипломатия, зерно, топливо и боевые действия

Российское общество требует от Кремля играть на добивание

Дипломатического решения войны на Украине пока нет. Киев уже оказался в ситуации Хельсинки на рубеже зимы-весны 1940 года. Четко осознав, что главная линия обороны финских войск прорвана и военного ответа на давление СССР у Финляндии нет, политическое руководство пошло на заключение мира на разумных условиях. Отличие Украины 2022 года от Финляндии 1940-го в том, что Незалежная не обладает субъектностью для заключения мира, а коллективный Запад его не разрешает. Кремль тоже не свободен в своих действиях, поскольку российское общество охвачено нарративом игры на добивание и требует бескомпромиссного разгрома киевского неонацистского режима.

Одна из проблем режима Владимира Зеленского заключается в отсутствии военных побед. Украинский генштаб отказывался от десанта на остров Змеиный, поскольку российское господство в воздухе обрекало его на провал. Тем не менее, офис президента политически надавил и все закончилось предсказуемо.

В Донбассе ВСУ продолжают попадать в мини-котлы, где их силы либо ликвидируют, либо они отступают. Фейк о выходе на российскую границу в Харьковской области разоблачили и из Киева потребовали провести наступление на юге против группировки российских войск в Херсонской области. Уничтожение одной БТГ (батальонная тактическая группа) на первом этапе и отказ еще трех БТГ участвовать во второй фазе наступления под российским огневым давлением показал, что к наступательным действиям ВСУ уже неспособны.

Попутно нарастает зависимость Украины от внешних поставок вооружений, боеприпасов и топлива, поскольку все эти возможности на внутреннем контуре ракетными и авиационными ударами уже обнулены. В Кривом Роге заправка 40 литров бензина обходится в $100 и, как утверждают местные жители, это не предел.

Игра Запада на украинском поле разнонаправленная. Премьер Великобритании Борис Джонсон предлагает Киеву новый оборонительный союз и своего рода альтернативный Евросоюз. В европейское объединение под руководством Лондона должны войти Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония, а в перспективе возможно и Турция. Объединение строится на активном противостоянии с Россией и недовольстве Брюсселем и Берлином «вялой» помощью в борьбе с русской угрозой.

Фактически г-н Джонсон артикулирует на новый лад идею возрожденной Речи Посполитой «от моря до моря». В плане практической реализации проект весьма спорный и туманный. В его территорию критически вклиниваются Беларусь и Калининградская область России. После того, что произошло между 2014 годом и 24 февраля 2022-го, в Москве осознали, как опасно оставлять Украине побережье. Азовского моря у Киева уже нет, а Черного моря в обозримой перспективе не будет.

Слишком много факторов сошлось в том, чтобы лишить Украину выхода на Черное море. Нет береговой линии – нет членства в «дружной» семье причерноморских государств. Попутно отодвигается линия морского продвижения НАТО. Есть такое понятие как «эффективная береговая линия». Она у современной России хуже, чем у СССР, а у него, в свою очередь, была хуже, чем у Российской империи. «Эффективная береговая линия» – это крайне важный фактор в вопросах войны и экономического развития. Вне зависимости от того, кто находится в Кремле, Россия будет воевать за нее с кем угодно. А тут такой удачный момент. Раздача российских паспортов в Херсонской и Запорожской областях, чего пока не наблюдается в Харьковской области – тоже из этой серии.

Еще один фактор – Приднестровье. Чтобы решить проблему непризнанной республики, Россия должна установить с нею сухопутный контакт. Наземный коридор в ПМР (Приднестровская Молдавская Республика) тоже автоматически подразумевает лишение Украины выхода к побережью Черного моря.

Примечательно, что из антироссийского альянса под эгидой Великобритании выпала Грузия. Фактически Лондон признал, что Тбилиси вышел из орбиты его влияния. Это хорошо прослеживается по неучастию Грузии в антироссийских санкциях. Грузинской правящей элите гораздо интереснее роль хаба в посреднических операциях с Россией по обходу санкций, чем жесткое и бессмысленное противостояние с Москвой. Тбилиси на конфронтационной схеме уже потерял Абхазию и Южную Осетию.

К союзу под эгидой Лондона сами европейцы относятся скептически. Главный донор Евросоюза – это Германия, потому что у нее, в отличие от Великобритании, есть промышленность полного спектра со всеми положенными производствами. Что же касается Великобритании, то это в первую очередь европейская касса, которая после брексита сильно потеряла в своей популярности.

Продолжает обостряться зерновой вопрос. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не слазит с телефона, предлагая Владимиру Путину разнообразные варианты разблокирования украинских портов для вывоза зерна. Кремль, разумеется, на все эти схемы не идет, поскольку они ему не выгодны.

Если 20 млн тонн зерна покинут территорию Украины, то Незалежную ждет голод. Посевная 2022 года сорвана и на подконтрольных Киеву территориях можно ожидать одну треть урожая зерновых от обычной нормы. Косвенно Москва спасает украинцев от голода, но дело не только в этом. Отсутствие украинского зерна на рынках Северной Африки и Ближнего Востока обещает Европейскому союзу внушительные массы беженцев, спасающихся от голода. Учитывая, что творилось в той же Германии в 2015 году в ходе миграционного кризиса, европейцы совсем не хотят повторения. К тому же в зиму 2022-2023 гг. мигрантов может быть еще больше.

Президент Путин уже назвал цену разблокирования украинского зерна и возвращения поставок на мировой рынок российского – снятие санкций с Российской Федерации. Европа к такому развороту не готова, поэтому ее «доваривают». Показное европейское единство перед лицом России тоже трещит. Из-за позиции Венгрии сорвалось введение эмбарго на закупку российской нефти. Украина пригрозила проблемами на нефтепроводе «Дружба», из которого Будапешт получает «черное золото», в ответ Венгрия развернула антиукраинскую информационную кампанию.

Куда интереснее трещина совсем в другом месте западного единства. Постоянно прилетающие по украинским объектам «Искандеры» и «Калибры» подразумевают огромный станочный парк, который занимается производством всех этих ракет. Большая часть этих станков западного производства. Современные «умные» станки напичканы электроникой и позволяют отключить их дистанционно с помощью специальных программ от производителей.

Судя по тому, что ракеты у российских военных не заканчиваются, все импортные станки на предприятиях ОПК в РФ работают исправно. Все это косвенно свидетельствует о весьма влиятельной и могущественной части западных элит, которые заинтересованы в победе Москвы на нынешнем этапе противостояния.

Когда начинались «адские санкции», то коллективный Запад пребывал в состоянии эйфории. Первые четыре пакета антироссийских санкций вообще выстрелили как из пулемета, что говорит об их заблаговременной подготовке и согласовании. А вот шестой пакет буксует неделю за неделей.

Удобно отслеживать динамику настроений европейского истеблишмента по заголовкам британской газеты The Telegraph: 24 февраля «Кровавому правлению Путина пришел конец»; 3 апреля «Россия проигрывает Западу в собственной же игре»; 21 апреля «Война Путина потерпела крах, но все могло быть еще хуже»; 5 мая «Униженная Россия проигрывает эпохальное сражение»; 12 мая «Победа над Путиным будет стоить нам высокую цену»; 26 мая «Путин вот-вот одержит шокирующую победу».

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.