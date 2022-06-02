АСП: платить или не платить?

Количество критически нищих казахстанцев сократилось, утверждает чиновник

В конце прошлой недели директор Департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов произвел настоящий фурор. Он заявил о том, что 99 220 семей, получавших адресную социальную помощь (АСП) в 2020 и 2021 годах, вышли из состояния бедности, благодаря мерам государственной поддержки.

Это, выходит, жизнь наладилась практически у каждой четвертой семьи если учесть, что всего за два последних года материальную помощь от государства получили более 383 тыс. семей!

Сенсация? Конечно. Но откуда она взялась? Уж не потому ли, что государство стремится во что бы то ни стало уменьшать «иждивенческие настроения»?

Как отметил чиновник, с 2020 года в Казахстане внедрены новые подходы оказания АСП, которые предусматривают два подхода.

Первый: ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это 10 270 тенге в месяц на каждого члена семьи. Очень мало.

Второе: предоставление детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет гарантированного социального пакета в виде наборов продуктов и бытовой химии. В среднем по республике до 8 тыс. тенге на ребенка в месяц. Прямо скажем: негусто.

При этом семьям, получающим АСП, оказываются меры содействия по выходу из сложной жизненной ситуации: им предлагают содействие в трудоустройстве, временные социальные рабочие места, повышение квалификации, выплачивают гранты на открытие бизнеса и субсидии на переезд из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы и пр.

Что такое АСП?

Адресная социальная помощь – это временная поддержка от государства. Ее первоначальная цель – добиться выведения малообеспеченных семей из состояния бедности путем трудоустройства работоспособных членов семей, предоставление грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, поддержки предпринимательской инициативы, при необходимости направления на курсы повышения квалификации.

Государственная адресная социальная помощь — это выплата в денежной форме, предоставляемая государством семьям с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности в виде безусловной и обусловленной денежной помощи.

Безусловная денежная помощь оказывается:

Одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным лицам с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости в связи:

— с достижением пенсионного возраста;

— инвалидностью первой или второй группы;

— наличием заболевания, при котором может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев.

Малообеспеченным семьям, в составе которых нет трудоспособных лиц или единственный трудоспособный член осуществляет уход за:

— ребенком в возрасте до трех лет;

— ребенком-инвалидом;

— инвалидом первой или второй группы;

— престарелым;

— нуждающимся в постороннем уходе и помощи.

Обусловленная денежная помощь оказывается одиноким и/или одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного члена/членов, в том числе физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа, при условии его/их участия в мерах содействия занятости и (или) при необходимости социальной адаптации, за исключением лиц/семей, указанных выше.

Кому назначается адресная социальная помощь?

Адресную социальную помощь в РК могут получить категории лиц, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности*:

— граждане РК;

— оралманы;

— беженцы;

— иностранцы;

— лица без гражданства, постоянно проживающие в РК.

*Черта бедности — это граница дохода, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей одного человека, которая устанавливается в качестве критерия для определения размера адресной социальной помощи.

Кто не может получить социальную адресную помощь?

На получение АСП не имеют права:

— лица/семьи, не являющиеся малообеспеченными;

— семьи, трудоспособный член которых отказался от участия в мерах содействия занятости, в течение 6 месяцев со дня отказа от участия в мерах содействия занятости;

— лицо/семьи в случаях расторжения ранее заключенного социального контракта и (или) неисполнения обязательств, предусмотренных социальным контрактом, по вине получателя – в течение 6 месяцев, предшествующих обращению за назначением адресной социальной помощи;

— лицо/семьи, представившие заведомо ложные сведения и (или) недостоверные документы для назначения адресной социальной помощи, – в течение 6 месяцев со дня их представления;

— лицо/семьи, которые согласно заключению участковой комиссии, подготовленному по результатам обследования их материального положения, не нуждаются в предоставлении адресной социальной помощи.

Размер адресной социальной помощи

Размер адресной социальной помощи на лицо, либо семью рассчитывается уполномоченным органом в виде разницы между среднедушевым доходом и установленной в областях чертой бедности из расчета на каждого члена семьи.

В случае изменения состава семьи и доходов размер назначенной адресной социальной помощи пересчитывается.

Заявитель обязан сообщить об обстоятельствах, которые могут послужить основанием для изменения размера адресной социальной помощи в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней.

Как исчисляется среднедушевой доход?

Определение совокупного дохода лица, претендующего на получение АСП, производится на основании документов, представляемых при обращении за АСП, и сведений, полученных из информационных систем государственных органов.

В совокупный доход семьи включаются все виды доходов, кроме жилищной и адресной социальной помощи, а также мер государственной поддержки в рамках участия в активных мерах содействия занятости, полученных в денежной или натуральной форме, за установленный период времени.

Акиматы с учетом особенностей регионов вправе определять как не дающие доход: домашний скот, птицу, земельный участок.

Среднедушевой доход исчисляется путем деления совокупного дохода, полученного в квартале, предшествовавшем кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, на число членов семьи и на три месяца.

Сколько семей в Казахстане получают адресную помощь?

По данным Аскара Ниязова, в прошлом году АСП получили 198,4 тыс. семей (990,5 тыс. человек) на общую сумму 65,6 млрд. тенге. А по состоянию на 1 мая этого года АСП получили 111,4 тыс. семей, или 571,1 тыс. человек. Сумма выплат в 2022 году за 4 месяца составила 18,8 млрд. тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечалось в Шымкенте – 47,2 тыс. семей (23,8%), Туркестанской области– 42,9 тыс. семей (21,7%) и Алматинской – 22,6 тыс. семей (11,4%) областях.

В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП, Северо-Казахстанская – 2,7 тыс. семей (1,3%) и Атырауская области – 1,6 тыс. семей (0,8%).

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 63,1%, или 623,9 тыс. человек. 18,3%, или 181,6 тыс. человек – работающие граждане. 10,2%, или 101,4 тыс. человек – лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, лицами с инвалидностью; оставшиеся 8,4% приходятся на другие категории граждан.

«По состоянию на 1 мая т.г. из 571,1 тыс. человек, получающих адресную соцпомощь, 63,6% или 363,1 тыс. детей до 18 лет. При этом, согласно результатам проведенного анализа, 99% семей-получателей АСП имеют не менее одного ребенка. Среди семей-получателей помощи число многодетных семей составляет 40,4% (44 966 многодетных семей). Это на 2,5% выше показателя прошлого года (37,9%)», – отметил Аскар Ниязов.

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