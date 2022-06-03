«Самость» — не всегда лучше

Сенсаций нет, самозанятые остаются проблемой государства

Вчера одно из информационных агентств выдало сенсацию: «Число наемных работников за год в семь раз превысило число самозанятых в Казахстане». Поскольку сегодня не 2 апреля, и агентство солидное, и корреспондент (или выпускающий редактор) не поставили восклицательный знак в конце заголовка, то хотелось бы поверить в это чудо.

Но верить в такой расклад события получается с трудом.

Согласно официальной статистике, в I квартале 2022 года в стране насчитывалось 8,8 млн. человек в категории «Занятые». Не путать – с людьми трудоспособного возраста и с трудоспособными. Занятые – это просто работающие граждане.

В составе этой категории («Занятые») есть наемные сотрудники, которые работают как в государственных органах и квазигосударственных структурах, так и в частных компаниях, в том числе, в собственноручно созданных и управляемых. И есть самозанятое население. Оно официально не трудоустроено, имеет какой-то примитивный бизнес (чаще – купи-продай) без юридического оформления или перебивается случайными и нестабильными заработками.

Так вот, согласно официальным данным, в I квартале в стране насчитывалось 6,7 млн. наемных сотрудников и 2,1 млн. самозанятых.

А теперь сверимся с заголовком и посчитаем, сколько же получается в стране наемных сотрудников, если их количество превысило в 7 раз количество самозанятых?

2,1 млн. человек умножаем на 7, и получаем 14 700 000. То есть, по разумению автора этой исторической заметки, в стране работает 14,7 млн. наемных сотрудников.

Ну вы понимаете же, что это невозможно, поскольку это число в 2 раза превышает количество занятых в экономике вообще?

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А управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская, на которую ссылалось информационное агентство, на самом деле и не утверждала то, что ей удачно приписали.

«В годовой динамике абсолютный прирост численности наемных работников в семь раз превысил прирост самозанятых», — вот о чем на самом деле говорила эксперт.

И вот, пожалуйста, полная цитата: «За квартал численность наемных работников выросла на 16,4 тыс. (+0,2) и составила 6 773 500 человек. При этом количество самозанятых наоборот сократилось на 12,1 тыс. (-0,6%), составив 2 082 800 человек. В годовой динамике абсолютный прирост численности наемных работников в 7 раз превысил прирост самозанятых – 30,8 тыс. человек против 4,4 тыс. Сокращение самостоятельно занятого населения произошло за счет снижения продуктивной самозанятости на 11 тыс. (-0,6%), а также непродуктивной на 1,1 тыс. человек (-0,6%)».

То есть, она говорила о приросте, а журналист написал о количестве. А это все равно как если утверждать, что белое – это черное, или наоборот.

Финансовая грамотность требуется не только той тетеньке в провинциальной Казпочте, которая недавно отдала мошенникам и свои честно накопленные 200 тыс. тенге, и 22 млн., которые принадлежали государственному предприятию. Финграмотность нужна и журналистам, и депутатам, и школьникам.

Иначе страну и ее население действительно ждет финансовая катастрофа.

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То, что самозанятые не ушли с рынка труда в одночасье, надеюсь, мы все уже усвоили благодаря первой части этой статьи. Увы, но самозанятые – это реальность, с которой необходимо что-то делать. За 30 лет в стране так и не нашли лучшего способа замечать их, просто обозначив новым термином. И нам этом – все! А этого – чрезвычайно мало.

2 млн. человек просто не вписались в новую реальность, и остаются на задворках цивилизованной, во всех отношениях, жизни. Они не имеют постоянных и достаточных доходов, не платят налогов, не могут рассчитывать на качественное медицинское обслуживание, их дети лишены будущего, они сами лишены пенсионных выплат… И это далеко не полный список всех лишений, которые они «заработали» за три десятилетия.

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И все-таки реально интересно взглянуть на положение дел на рынке труда и понять, что там происходит.

«В разрезе отраслей по итогам 1 квартала т.г. большая часть работников заняты в сельском хозяйстве (12,7%), промышленности (12,4%), торговле (16,6%) и образовании (12,8%). За годовой период наибольшее увеличение занятых наблюдается в сферах здравоохранения и социального обслуживания (+3%), информации и связи (+2,9%), профессиональной, научной и технической деятельности (+2,6%), государственного управления (+2,15%)», — отчитывается Центр развития трудовых ресурсов.

Если исходить из этих данных, то наблюдается некий паритет между основными отраслями – лишь с некоторым доминированием торговли. Еще в 90-х годах прошлого столетия торговля стала «всем и сразу». Сервисные компании в Казахстане по-прежнему доминируют. Производители товаров существенно уступают, что говорит о недостаточной диверсификации.

При этом, отмечает Александра Молчановская, в I квартале наблюдался отток занятости в сфере сельского хозяйства (-2,7%), искусства, развлечений и отдыха (-2,4%), деятельности в области административного обслуживания (-2,1%) и операций с недвижимым имуществом (-1,9%).

В условиях, когда страна остается импортозависимой в сегменте продуктовых товаров, это плохой сигнал: сельскохозяйственных работников становится меньше в то время как реальная производительность в отрасли, увы, не растет.

Другие «минусовые» отрасли не являются столь критичными.

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«Вместе с тем сохраняется тенденция по повышению количества занятых, работающих дистанционно. В 1 квартале текущего года их численность увеличилась в 2,2 раза в сравнении с прошлым кварталом, до 53,6 тыс. человек. Однако за годичный период данный показатель снизился на 27,3%, так как в начале 2021 года еще действовали ограничения, связанные с пандемией COVID-19», — отметила Александра Молчановская.

Регионами с наибольшим количеством «удалённых» работников являются Восточно-Казахстанская область (27,3%) и г. Нур-Султан (21,4%). Так, в ВКО дистанционная занятость за год выросла в 73 раза, с 200 человек до 14,6 тыс. человек, а в г. Нур-Султан – в 3,7 раза за год, составив 11,5 тыс. человек.

Несмотря на очевидные выгоды дистанционной работы, как видим, ее преимуществами многие компании все еще пользуются не очень активно. Для Алматы с ее транспортными «пробками» и проблемами паркинга в центре города это вообще нонсенс.

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