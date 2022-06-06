Победа футбольной сборной РК в матче Лиги наций УЕФА, «бронза» казахстанского стрелка на этапе Кубка мира, неудачный вояж дзюдоистов и генеральная репетиция «Тур де Франс»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: десять минут, изменившие ход матча

С победы начала сборная Казахстана своё участие в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА – на стадионе «Астана-Арена» она взяла верх над командой Азербайджана со счётом 2:0.

На снимке: Абат Аимбетов забивает второй гол (фото с сайта Казахстанской федерации футбола)

Первая половина матча вряд ли вселила оптимизм в сердца её болельщиков. Гости атаковали чаще и острее, а у наших футболистов игра явно не клеилась. Но в начале второго тайма всё изменилось. В одном из эпизодов опорный полузащитник Аслан Дарабаев, вернувшийся в сборную после довольно длительного перерыва, совершил перехват и сделал передачу выдвинутому на острие атаки Абату Аимбетову, а тот, не мудрствуя лукаво, пробил метров с 25. Да так удачно, что мяч, задев спину защитника, полетел по изменившейся траектории и от перекладины опустился в ворота – отчаянный прыжок голкипера оказался напрасным.

Этот неожиданный гол несколько деморализовал азербайджанских футболистов и вдохновил наших. Вскоре на прострел Дарабаева в штрафную откликнулся Рамазан Оразов, который отправил мяч в дальний угол, но арбитр, запросив помощь коллеги, работавшего с системой VAR (анализ видеоповтора), зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Через некоторое время главному судье снова пришлось обратиться к этой системе – после того, как Асхат Тагыберген навесил в штрафную, а Аимбетов, опередив соперников, нанёс в прыжке точный удар. На сей раз арбитр, продержав команды и зрителей в неведении чуть ли не три минуты, засчитал гол. Все эти события уложились в десять минут, которые и решили судьбу поединка.

В этой же группе 3 дивизиона «С» белорусы, которым отказано в праве проводить международные матчи в родных стенах, на нейтральном поле в сербском городе Нови-Сад проиграли словакам – 0:1. Именно с последними встретятся сегодня казахстанские футболисты, и произойдёт это в словацком городе Трнава.

Стрелковый спорт: медаль, которой не ждали

В последние годы редкостью стали медали казахстанских стрелков на этапах Кубка мира. И вот несколько дней назад 23-летний Ислам Усейнов, пока не очень известный широкому кругу любителей спорта, завоевал «бронзу» на турнире, который проходит в Баку.

На снимке: Ислам Усейнов на пьедестале почёта (фото с сайта Международной федерации стрелкового спорта)

В мужских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров приняли участие 78 спортсменов. Уже в квалификации наш соотечественник дал всем понять, что претендует на самые высокие места. Эту стадию он завершил со вторым результатом, уступив только сербу Лазару Ковачевичу, и уверенно прошёл в следующий раунд. Там восемь сильнейших в соперничестве между собой должны были определить двух участников решающего противостояния за «золото». После не очень удачной первой серии Ислам стал стрелять точнее и постепенно начал подбираться к лидерам. Но полностью ликвидировать отставание не сумел, проиграв победителю этого раунда хорвату Мирану Маричичу 1,3, а уже упомянутому Ковачевичу 0,4 очка. Зато на 0,2 балла опередил израильтянина Сергея Рихтера и завоевал бронзовую медаль. А в поединке двух представителей бывшей Югославии за чемпионское звание удачливее оказался сербский стрелок.

Дзюдо: 25 участников от Казахстана и ни одного призового места

В столице Грузии прошёл турнир «Большого шлема». Сборная Казахстана поехала на него не самым сильным составом – большинство в ней составляли вторые и третьи номера. Впрочем, аналогичным образом поступили и многие другие команды.

Из наших мужчин-дзюдоистов, выступавших в Тбилиси, пожалуй, только Айбек Серикбаев (до 100 кг) может считаться лучшим в Казахстане в своей весовой категории. Именно он и стал единственным, кто близко подобрался к пьедесталу почёта. В стартовой схватке Айбек одолел соперника из Таджикистана, после чего проиграл молодому грузину Илье Суламанидзе, обладателю «золота» прошлогоднего юниорского чемпионата мира. Затем в утешительном раунде Серикбаев победил бразильца Андре Умберто («иппоном» в дополнительное время), а в схватке за «бронзу» не сдюжил перед узбеком Отабеком Турабоевым. Больше никому из казахстанских парней (а их в Тбилиси было 14 – по два в каждой весовой категории) не удалось пробиться хотя бы в топ-8.

В нашей женской команде, насчитывавшей в своих рядах 11 дзюдоисток, лучше других выступили Севара Нишанбаева (до 57 кг) и Назгуль Маратова (свыше 78 кг) – они поделили с другими участницами 7-8 места.

Хоккей: определились соперники сборной Казахстана

В начале минувшей недели Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала на своём официальном сайте информацию о составах групп, по которым будут распределены 16 команд-участниц следующего чемпионата мира, запланированного на 2023 год.

Сборная Казахстана, сумевшая сохранить прописку в элитном дивизионе, попала в одну компанию с командами Канады, США, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словения. В другой группе сыграют хоккеисты Финляндии, Швеции, Чехии, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии. Нужно отметить, что словенцы и венгры перебрались в класс сильнейших из второго дивизиона. А вот сборные России и Беларуси, исключённые из состава участниц недавнего мирового первенства по политическим мотивам, ещё, как минимум, на год лишены возможности выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой IIHF.

Кстати, чемпионат мира 2023-го должен был принимать Санкт-Петербург. Но после начала военного конфликта между Россией и Украиной его проведение решили доверить финскому Тампере и столице Латвии. Турнир будет проходить с 12 по 28 мая.

Велогонки: «Астана» заявила не самый сильный состав

Вчера на юго-востоке Франции в 74-й раз стартовала многодневка «Дофине Либере», которую традиционно называют генеральной репетицией «Тур де Франс», самого престижного из трёх гранд-туров (он пройдёт с 1 по 24 июля). Менеджмент «Астаны» заявил на эту гонку итальянцев Самюэле Баттистеллу и Симоне Веласко, испанца Хавьеро Ромо, южноафриканца Стефана де Бода, белоруса Александра Рябушенко, а также казахстанцев Андрея Зейца и Юрия Натарова. За исключением двух последних, они мало известны нашим любителям спорта.

Можно предположить, что вряд ли кому-то из них светит высокое место в генеральной классификации. Ведь в других велогруппах есть куда более именитые гонщики, одерживавшие крупные победы. В частности, это словенец Примож Роглич из «Jumbo-Visma», выигравший все три последние «Вуэльты» и являющийся действующим олимпийским чемпионом в гонке с раздельного старта, триумфатор «Джиро-2020» британец Тео Геоган Харт из «Ineos Grenadiers», итальянец Дамиано Карузо из «Bahrain Victorious» и некоторые другие. А роль капитана казахстанской команды на «Дофине Либере» доверена молодому Баттистелле.

Что касается «Тур де Франс», то болельщики «Астаны» надеются на возвращение в строй колумбийца Мигеля Анхела Лопеса, который был вынужден из-за травмы сняться с недавнего «Джиро». Также на французский гранд-тур, скорее всего, будет заявлен лучший казахстанский велогонщик Алексей Луценко.

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