«На развалины миропорядка взбирается амбициозная великодержавная Турция»

Сергей Станкевич – о свежих впечатлениях из Стамбула

– Сергей Борисович, вы на днях вернулись из деловой поездки в Турцию, и, как я понимаю, вам есть что рассказать. Читал у вас в фейсбуке: турки грамотно и масштабно используют возможности, которые открыла перед ними новая геополитическая ситуация. В пример и даже на зависть другим соседям России.

– Да, живые впечатления превзошли то, что можно представить по публикациям. Мне многое дало также общение с турецкими экспертами по геополитике и геоэкономике, с юристами и банкирами. Можно заключить, что на сегодня Турция – главный бенефициар той ломки глобального миропорядка, которая происходит в связи с военным конфликтом в Украине.

США и их союзники задействовали в пользу Украины уже 11 пакетов военно-гуманитарной помощи (общий объём поставок и обязательств в этом году превысит $60 млрд.), а против России – 6 пакетов санкций, беспрецедентных по охвату и жесткости. Кроме прямых формальных ограничений работает гигантская машина «отмены»: сотни крупнейших мировых компаний в инициативном порядке ушли с российского рынка и из инвестпроектов с Россией, а российские компании грубо выпихивают с мировых рынков и бирж, им обрезают торговые пути, лишают финансирования, лицензий, страхования, замораживают (а то и конфискуют) активы.

Вырывать Россию из мировой, особенно из евразийской геоэкономики приходится буквально с мясом и кровью, так что волны дестабилизаций и убытков прокатываются по всей Евразии, а финансово этот шторм задевает весь мир.

Но геоэкономика не гибнет, она стремится заживить раны, срастить всё сломанное, отстроить взорванное и главное – перестроить себя для долгого существования в новых условиях мирового беспорядка. В этом смысле Турция показывает убедительные примеры того, как смелая, суверенная, расчётливая и быстрая в решениях политика не только приносит стране немалые экономические выгоды, но и меняет международный статус турецкой державы.

Прямо сейчас Турция переключает на себя нарастающие потоки товаров, финансов, проектов и людей, направляющиеся из Восточной Евразии в Евросоюз и другие регионы мира. Все, для кого привычные связи, маршруты и возможности оказались по разным причинам (не только санкционным) закрыты, ищут альтернативные пути и замещающие возможности. И находят нужное в Турции. Все пути ныне ведут в Стамбул.

– А также в Анталию, Кемер и Бодрум. На турецких курортах тоже аншлаг. В том числе потому, что до сих пор закрыты аэропорты Симферополя и Анапы.

– Самолёты из России и других стран СНГ летят в Турцию переполненными, цена билета эконом-класса в один конец переваливает за $1000. В гостиницах русская речь не умолкает круглосуточно. Она же слышна и в банках, и в юридических фирмах, и в госучреждениях. По данным местного Союза торговых палат и товарных бирж (СТПБ) за март-май 2022 года зарегистрировано уже более 300 компаний с российским участием. Только учредительный капитал этих компаний перевалил $150 млн. Больше всего вложений делается в Стамбуле и Анталье.

Главные сектора, интересующие россиян – строительство, торговля, туризм. Но есть и заметные вложения в производство. Предприниматели переводят логистику на турецкую транспортную сеть, а схемы платежей – на тамошнюю банковскую систему. Есть примеры, когда люди закрывают фирмы в России и открывают аналогичные в Турции, или выкупают у турок доли в тех фирмах, с которыми до сих пор торговали. Довольно популярна у россиян срочная эвакуация бизнесов, капиталов и даже семей (вместе со сменой недвижимости) из «недружественных» стран в оказавшуюся «дружественной» Турцию.

Сейчас интернет полон рекламой скороспелых контор, которые обещают россиянам чуть не мгновенное и дистанционное оформление платёжных карт visa и mastercard, будто бы работающих по всему миру и позволяющих делать онлайн-покупки. Лохи, прошу прощения, среди нас не переводятся. Почти все эти конторы так или иначе жульничают. Всё «быстрое и дистанционное» будет сегодня-завтра перекрыто.

А вот в Турции я встретил специально разработанный «Русский проект», в котором клиентам предлагаются три пакета с разными наборами услуг – от «железной» платёжной карты и прививки от ковида до релокации заказчика вместе с бизнесом и семьёй по принципу «всё включено».

Иными словами, Турция нашла себе место и роль, превратившись в универсальный торгово-финансовый хаб между Европой и Азией. Где же было и рубить новое окно для общения цивилизаций, как не берегах Босфора: один берег азиатский, другой европейский. В освоение открывшихся возможностей включается всё большая часть 80-миллионного населения Турции, которое продолжает прирастать на полмиллиона человек в год.

– Турки хотят и заработать денег на ситуации, и набрать на ней политический вес.

– Разумеется. Турция использует конфликт между Востоком и Западом уже не только для экономической, но и для геополитической выгоды. Сбылась давняя мечта Эрдогана: Стамбул становится ещё и местом дипломатических переговоров о стабилизации (хотя бы временной) конфликтных отношений между Россией и Западом с целью не допустить дальнейшего дрейфа в сторону мировой войны.

На днях предстоит, возможно, поворотное событие: на Босфоре встретятся делегации России, Украины, Турции и ООН. Тема заявлена вроде сугубо прагматическая и гуманитарная: обеспечить экспорт из Украины на мировые рынки около 20 млн. тонн зерна прежнего урожая. Для этого предполагается провести разминирование черноморского побережья и создать коридор безопасности для прохода судов.

На четырёхсторонней встрече будет утверждена подготовленная турками «дорожная карта», а в Стамбуле начнёт работу постоянный координационный центр. Зерно будет поставляться для Всемирной продовольственной программы ООН с последующим распределением нуждающимся странам.

Инициатива Турции, разумеется, не означает немедленного прекращения всех военных действий в Украине. Но она может стать точкой психологического перелома. Если станет возможным практическое сотрудничество воюющих сторон по такой мирной проблеме как хлеб наш насущный, почему бы затем не двинуться дальше по этому пути?

Одобрение «хлебного перемирия» получено и от Евросоюза. «Если соглашение между ООН и Россией состоится, Европейский союз будет готов принять участие в реализации этого решения», – пообещал на пресс-конференции верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель.

Он заверил, что «Европейский союз сделает все, что в его силах, даже примет участие в какой-либо миссии военно-морского флота, если будет соглашение между Россией и ООН» о вывозе украинской пшеницы.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в настоящее время Анкара ожидает запросы от тех стран, которые «хотят подключиться» к операции по вывозу украинского зерна. При этом дипломат подчеркнул, что «ключевой страной» в решении этой проблемы «все видят» Турцию, которой удалось завоевать «доверие сторон».

– В России сначала писали, что вывоз этих 20 млн тонн пшеницы с Украины – бесчеловечный план Запада. Мол, украинцев хотят заморить голодом. Но постепенно выяснилось, что это всего лишь ежегодные экспортные поставки, прерванные военными действиями. А с зерном для собственных нужд на Украине всё в порядке. По крайней мере, пока. Но давайте вернёмся к туркам и геополитике.

– Вполне очевидно, что Турция окончательно отказывается от модели «зависимого развития», в которой её принудительно держали США на протяжении более 70 лет. Новый проект, который стремится реализовать страна, многие эксперты называют имперским неоосманизмом. Говорят также и об исламизме и пантюркизме как идейных основах режима, сформированного в Турции с 2002 года, за 20 лет непрерывного правления Партии справедливости и развития.

Думается, что эти суждения лишь поверхностно, и потому не очень точно описывают ситуацию. Президент Эрдоган и его группировка скорее используют риторику исламизма и пантюркизма, а также символику старой империи для идеологической мобилизации своей социальной базы и для мотивации новых поколений политической элиты. Отчасти этот инструментарий также используется в продвижении интересов Турции в регионе Центральной Азии и шире — в ареале тюркского мира. Но за этим курсом в Анкаре стоит трезвый реализм и прагматизм. Все проявления исламистского фанатизма и пантюркистского радикализма – по крайней мере пока – маргинализируются, контролируются и пресекаются.

По моему впечатлению, Турция вовсе не возвращается в османское прошлое. Напротив она, похоже, находит для себя новый идейный синтез, творчески соединяя некоторые традиции старой империи с ключевыми принципами классического республиканского кемализма, умеренной исламской проповедью и облегчённым пантюркистским словарём. А в итоге мы имеем дело с вполне осовремененной заявкой на новое турецкое великодержавие.

С 2013 года президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно повторяет тезис, ставший его визитной карточкой: «Мир больше пяти» (Dünya Beşten Büyüktür). Это его принципиальный вызов «устаревшему» миропорядку, при котором пять постоянных членов Совета Безопасности ООН имеют право принимать решения, обязательные для остального мира. Или не принимать то, что их не устраивает, пользуюсь правом вето. ООН по мнению Анкары нуждается в срочной и глубокой реформе на принципах «справедливости».

Эрдоган также критикует привилегированный ядерный клуб, члены которого, с одной стороны, используют наличие ядерного оружия для политического давления, а с другой — запрещают его разработку в иных странах. Мир, согласно Эрдогану, должен либо отказаться от ядерного оружия и уничтожить его запасы, либо позволить другим странам его иметь.

Турция самым очевидным образом претендует на статус ещё одной великой державы, представляющей исламский и тюркский миры, и на решающую роль в новом мировом порядке, который должен возникнуть на руинах нынешнего Pax Americana.

В 2023 году в Турции ожидаются важные события. В июне следующего года состоятся парламентские и президентские выборы, на которых предстоит нешуточная борьба. А в октябре исполнится 100 лет современной Турецкой республике. Эрдогану и его партии крайне важно подойти к этим знаменательным рубежам с багажом зримых успехов. А успех может дать внешняя политика, приносящая не только статусные успехи, но и ощутимые для населения экономические плоды.

На развалины миропорядка, рухнувшего окончательно из-за неспособности великих держав найти баланс коренных интересов мирными средствами, взбирается амбициозная великодержавная Турция.

– И это вызывает у русского человека сложные чувства.

– Для России это означает много новых возможностей и старых рисков.

Есть опасность возобновить вековое военное соперничество двух государств из-за сфер влияния.

Историки насчитывают 12 русско-турецких войн (иногда больше) – ни с кем Россия чаще не воевала. Причём почти все войны кончались переделом подвластных или зависимых территорий. Это заложило определённую историческую колею: на протяжении столетий обе страны – Россия и Турция — находились в состоянии либо открытого военного конфликта, либо подготовки к нему. Отсюда – взаимная подозрительность, боязнь просчитаться в дипломатическом торге, стремление не запутаться в ловко расставленных сетях партнера-соперника.

Сегодня у обеих стран есть важнейшие причины перейти к конкурентной кооперации всерьёз и надолго. Кремль стремится выйти из губительного геополитического конфликта вокруг Украины, не обескровив экономику, не обездолив население, не потеряв лица и сохранив устойчивую перспективу развития. Турция стремится решительно повысить свой международный статус и стать одним из архитекторов нового миропорядка. При всех сохраняющихся у двух стран конфликтах интересов в отдельных регионах и вопросах, налицо серьёзное совпадение внешнеполитических стратегий в деле структурирования и упорядочения Большой Евразии.

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