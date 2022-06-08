Среди «должников» ЕНПФ оказалась компания, которую фонд не хотел бы называть

ЕНПФ неожиданно раскрыл среди своих должников АО, которое в официальных списках среди 22 эмитентов, допустивших дефолт, не значится

Один топ-менеджер осужден на 12 лет лишения свободы за то, что была совершена рисковая сделка с ценными бумагами и на сумму 5 млрд. тенге был нанесен ущерб ЕНПФ. Другие совершили ряд сделок, и сегодня невозможно взыскать 68 млрд. – они просто растворились, но ни один топ-менеджер – ни со стороны частных пенсионных фондов (когда они еще существовали), ни со стороны недобросовестных эмитентов, — не пострадал.

Вот она, высшая справедливость в государстве.

Причем, в первом случае идет речь о деньгах собственно ЕНПФ, и осуждено по этому делу к длительным срокам лишения свободы 5 человек и еще один амнистирован, а во втором случае – речь именно о наших, будущих пенсионерах, деньгах.

Выходит, государственные деньги куда ценнее, чем народные?

По версии гособвинения, экс-глава ЕНПФ Ерденаев и его заместитель Медетбеков за приобретение фондом облигаций ТОО «Бузгул Аурум» получили 700 тыс. долларов в виде взятки. Суд предписал четверым фигурантам этого дела возместить нанесенный ущерб совместно, в солидарном порядке. Однако, и 4 года спустя (а тюрьма – это большое испытание), четверо сидельцев возместили лишь 899,5 млн. тенге, и больше у них денег нет.

И сами обвиняемые, и их адвокаты, и даже пресса утверждали о заказном характере этого дела. Но сейчас речь о другом. Что же с нашими деньгами? Они когда-нибудь будут возвращены?

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Финансовый портал LS сообщил, что в пенсионном фонде в ответ на его запрос ответили, что на 19 мая текущего года осуществляется работа по возврату долга в отношении 18 эмитентов (техническое расхождение: на сайте ЕПФ пока что таких эмитентов – 22), допустивших дефолт, чьи финансовые инструменты, преимущественно, облигации, входят в состав пенсионных активов. Общая их доля составляет 0,55% в объеме портфеля ЕНПФ.

В фонде условно разделили должников на три группы. Первая, и об этом отдельный разговор, единственный эмитент, в отношении которого применена процедура реабилитации: АО «Имсталькон», которое задолжало ЕНПФ свыше 3 млрд. тенге.

Сайт этого АО работает, как, собственно, работает и компания. Это акционерное общество характеризует себя как «активный участник создания валового национального продукта, надежный налогоплательщик, обеспечивающий рабочими местами граждан Республики Казахстан». Более того, для акционеров он по-прежнему предоставляет право на получение дивидендов на принадлежащие им акции.

И ни слова о своих долгах перед вкладчиками ЕНПФ.

Но в ЕНПФ, видимо, еще теплится надежда на взыскание сумм, некогда вложенных в его облигации. Тем более, что это один из производственных грандов страны – любой проект самой повышенной сложности в области строительства и монтажа ему по плечу.

В Интернете мы обнаружили информацию, какие именно компании задолжали ЕНПФ как неблагонадежные товарищи – выпустили свои облигации, заполучили народные деньги, и кинули. И что же? В этом списке 22 компании, и одну в этом списке вы точно не найдете. Это «Имсталькон».

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И тем интереснее сюжет.

«АО «Имсталькон», которым Владимир Кананыхин владеет совместно с Михаилом Резуновым и Сериком Есмукановым, в первом полугодии 2013 года показывает очень хорошие финансовые результаты», — читаем на сайте forbes.kz.

Сумма активов компании практически не изменилась, но собственный капитал при этом значительно вырос, на 35,8% – с 27,9 млрд. тенге до 37,7 млрд. тенге ($245,9 млн.), коэффициент собственного капитала (отношение СК к активам) увеличился с 36,7 до 49,9%. Прибыль за полугодие составила 5,4 млрд. тенге.

Владимир Кананыхин – председатель совета директоров АО «Имсталькон». Имеет звание «выдающийся строитель-производственник». Также за ним есть доля в АО «Монтажспецстрой», где он является членом Совета директоров.

А уже в октябре 2019 года становится известно, что «один из подозреваемых в хищении почти 3 млрд. тенге пенсионных накоплений Владимир Кананыхин скрылся от следствия». Газета «Время» написала о том, что бывший гендиректор АО «Имсталькон» Владимир Кананыхин объявлен в международный розыск 1 октября постановлением следственного суда. Он подозревается в мошенничестве в деле о пропаже 2,9 млрд тенге, вложенных частными пенсионными фондами в облигации строительной компании.

На тот момент основные доли акций в компании принадлежали Владимиру Кананыхину – 18,78%, Михаилу Резунову – 15,91%, Серику Есмуканову – 9,05% и ТОО «Имстальстрой» – 6%.

За их плечами очень знаковые проекты для страны: комплекс «Байтерек» в Астане, пассажирский терминал аэропорта Алматы, реконструкция аэропорта Астаны и строительство авиаангара для боингов, ТРЦ MEGA в Алматы, отделение розлива стали «Испат-Кармета» в Темиртау, база поддержки морских судов в Баутино и т.д.

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Казалось бы, со все растущей выручкой, которая в 2018 году составила 25,2 млрд. тенге, не справиться с долгом по пенсионным инвестициям – это вообще нонсенс. И украсть – нонсенс. Тем более, что вложения в облигации нельзя так сразу обналичить и убежать с ними…

Тем не менее, эти 3 млрд., которые были вложены в бумаги ведущего игрока строительного рынка, так и не вернулись пока что в ЕНПФ.

А какие частные НПФ вкладывали туда эти средства? Кто «спонсировал» строителей? Почему никто не понес никакой ответственности? Своевременно ли эти вопросы задавать сегодня?

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