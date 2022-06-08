Война Миров. Поражения Киева усиливают панику на Западе

Разговоры о победе Украины на поле боя прекратились

Западные политики, из числа тех, что способны смотреть на два-три шага вперед, вслед за экспертами и бизнесменами стали предлагать Украине сдаться. Переход от модели «Россия должна потерпеть поражение на поле боя» к «Кац предлагает сдаться» произошел настолько резко, что публика не успевает подготовиться к его восприятию психологически. А у Киева тем временем нет возможностей для полноценного военного ответа Москве.

На Харьковском направлении ВСУ выпустили в бой «Кракена». Это специальный заградительно-карательный батальон, предназначенный для поддержки отрядов территориальной обороны автоматами в спину. Однако потери среди личного состава обороняющихся достигли таких размеров, что «кракенцев» пришлось бросить на передний край. Дальше началась украинская классика: взвод в наступлении – взвод в обороне – взвод в плену. Интервью пленных боевиков «Кракена» можно посмотреть на военных телеграм-каналах.

Подвижных соединений украинской армии под Харьковом осталось мало с одной стороны из-за перебросок в Донбасс для удержания ломающейся линии фронта, а с другой из-за прибытия новых российских резервов. Формируемые из добровольцев-контрактников, подписывающих договор на 3-6 месяцев, батальонные тактические группы (БТГ) поступают на Харьковское направление и перетягивают чашу весов в российскую сторону. По мере уничтожения пушек и минометов ВСУ «жовто-блакитным» остается только глубже прятаться в города и надеяться на ближний бой.

На Донбассе тем временем воцаряют российские тяжелые огнеметные системы. Если в первую и вторую чеченские войны участники бандформирований больше всего боялись ударных российских вертолетов, то в украинскую кампанию иерархия вооружений поменялась. Огнеметы «Солнцепек» не только гарантированно уничтожают украинских военнослужащих даже в окопах полного профиля, но и чудовищно давят на психику выживших. Сдающихся в плен после применения тяжелых огнеметов обычно больше, чем при классическом артударе гаубицами или САУ.

На полях Украины резко померк имидж «Байрактаров» в качестве вундерваффе (чудо-оружия). Даже в начале операции, когда российские войска сильно растягивались на маршах, у турецких беспилотников было мало удач (в силу действий войсковой ПВО), что легко прослеживалось по количеству выложенных в Сети видео. А когда война приняла позиционный характер и военнослужащие России оказались плотно прикрыты щитом ПВО, для «Байрактаров» стало нормой 1-2 боевых вылета. Например, только на 1 вылет хватило беспилотника, купленного литовскими гражданами в ходе специальной акции по сбору средств на помощь Незалежной.

По сравнению с боевыми самолетами «Байрактар» при отпускной цене в $5 млн выглядит недорого. Однако фактор 1-2 боевых вылетов сразу меняет экономику войны не в его пользу. Те же самые деньги, потраченные на буксируемую ствольную артиллерию, дают куда более высокую отдачу. Турецкие военные специалисты объясняли украинцам, что те используют их ударные беспилотники неправильно. Но украинцы аргументируют свое поведение безвыходной ситуацией, к тому же кто платит за оружие, тот и применяет его как считает нужным.

Несмотря на большие потери в артиллерии, ВСУ находят стволы и боеприпасы для обстрела гражданских объектов ДНР. Используются для этого и натовские орудия калибром 155-мм. В общем, какие бы трудности ни испытывали украинские нацисты с оружием, для убийства гражданских лиц они всегда ресурсы изыскивают.

Донецк остается в зоне досягаемости огня неонацистов из-за того, что они находятся на хорошо оборудованных и укрепленных позициях, которые обустраивались восемь лет. Из-за этого данный укрепрайон в настоящее время обходится с запада, поскольку штурм его в лоб сопряжен с большими потенциальными потерями.

Западные политики тем временем поставляют киевскому режиму тяжелые системы вооружения и боеприпасы к ним, но одновременно констатируют недостаток выделяемых объемов. Натовское оружие по количественным параметрам не способно заменить то, которое использовалось украинскими войсками и бралось со складов хранения. Склады уже либо пусты, либо уничтожены.

Даже с противотанковыми гранатометами и портативными зенитно-ракетными комплексами в странах НАТО напряженно. Старые запасы со складов в больших количествах использованы, а для производства новых требуется время. К тому же последние поколения противотанковых средств и ПЗРК требуют большего числа микрочипов и квалифицированного труда в производстве, а глобальные перебои с микроэлектроникой касаются и линий западного ВПК.

Идея победы над Москвой на поле боя родилась после провала блицкрига и перегруппировки российских войск, из-за чего пришлось уйти из-под Киева, а также Сумской и Черниговской областей. Правда, уже на тот момент Украина потеряла возможность широко использовать свою авиацию из-за потерь в самолетах, вертолетах и пилотах.

Когда война перешла в позиционный формат, то огневое превосходство российских войск стало сказываться моментально. Сначала были перемолоты подвижные бронетанковые части ВСУ, а затем квазибронетанковые (гражданские грузовики, обшитые листами железа и вооруженные крупнокалиберными пулеметами). Теперь из украинских боевых порядков выбивается артиллерия, по минометы включительно. По завершении данного процесса у ВСУ останется только пехота, способная вести эффективные боевые действия лишь в городской застройке.

Не стоит забывать о российских ракетных войсках, которые маневром по траектории покрывают всю территорию Незалежной. Отсюда удары по складам боеприпасов и ГСМ, тяговым железнодорожным подстанциям, мостам (пока выборочно), предприятиям ВПК, НПЗ, военным полигонам, казармам тыловых частей и прочим объектам. Вторым слоем на все это накладывается господство в воздухе ВКС и армейской тактической авиации. Растет насыщенность российских боевых порядков ударными беспилотниками.

Генри Киссинджер на сотом году жизни не поленился и посоветовал киевскому руководству сдать кусок территории в обмен на мир. Президент Украины Владимир Зеленский тут же назвал это «ударом в спину», хотя экс-госсекретарь США лишь озвучил то, что многим уже понятно.

С каждым днем боевых действий, а война перевалила 100-дневный рубеж и следующая отметка, согласно хронометражу военного искусства, наступит после 9 месяцев от начала сражений, переговорная позиция Киева ухудшается. Раздача российских паспортов в Херсонской и Запорожской областях лишнее свидетельство того, что эти территории Кремль уже не вернет. Потому что с одной стороны это вода в Крым, с другой – сухопутный коридор на полуостров, а с третьей – береговая линия Черного моря.

Эдвард Люттвак тоже не мальчик (79 лет) и ему с высоты жизненного и профессионального опыта (он политический консультант госдепартамента и пентагона) не видится никаких вариантов для победы Украины. Правда, г-н Люттвак исходит из того, что Владимир Путин может удовлетвориться одним Донбассом. Здесь явное выдавание желаемого за действительное. После 24 февраля российское общество, которое продолжает требовать от Кремля бескомпромиссной игры на добивание, подобный результат войны (при гипотетическом моделировании ситуации) будет воспринимать исключительно как поражение.

Досталось от Эдварда Люттвака и канцлеру Германии Олафу Шольцу. Мол, это из-за его странных и сомнительных действий Россия сначала напала на Украину, а теперь продолжает ее громить. Однако г-на Шольца можно понять. Если Москва перекроет в Германию поставки газа, то экономику ФРГ ждут очень большие неприятности. Как Казахстан боится взаимодействовать с Россией из-за опасения вторичных санкций, так и Берлин «динамит» Незалежную с поставкой бронетехники, дабы не получить энергетические контрсанкции по полной программе.

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