«Для привлечения к ответственности Назарбаева нужно переписывать еще один закон». «Национальный курултай не станет волшебной таблеткой от импотенции власти». «Внутриэлитный конфликт 2022 года был заложен в назарбаевской Конституции 1995 года»

Сетевой Казахстан 9 июня 2022г.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Путешествие из Казахстана в… Казахстан» — Референдум состоялся. Что дальше? После воскресного голосования этот вопрос становится определяющим, как минимум, на ближайшие лет семь. Почему именно на семь? Да потому, что в минувшее воскресенье Конституция из «назарбаевской» стала «токаевской», а сам Касым-Жомарт Кемелевич получил мандат доверия на свою вторую президентскую каденцию — по меньшей мере, на вторую. Ведь теперь ему надо не просто «превратить» суперпрезидентскую республику в просто президентскую, но и демонополизировать заточенную фактически под одного собственника экономику.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Есть ли у елбасинцев жизнь после 5-июня?» — А для реализации подлинно народных реформ и окончательного расставания с суперпрезиденством у Токаева времени в обрез: всего два года — до следующих президентских выборов. Но перво-наперво президенту надо определиться с виновниками Январской трагедии: слишком много кривотолков, и по отношению к нему самому. Поэтому, чтобы снять все каверзные вопросы, необходимо честно, без недомолвок, рассказать как все было: народ ждет правды. Сможет ли Токаев в полной мере воспользоваться вотумом доверия от 5-июня, покажет время…

Александр КРАСНЕР, главный редактор «Новой газеты» — Казахстан» — «Как Семашко Солженицину отвечал» — В конце апреля 1996 года в «Комсомольской правде» была опубликована стенограмма «Прямой линии» с Александром Солженицыным с некорректными высказываниями писателя в адрес Казахстана, в которых он исказил некоторые факты, утверждая, например, что в республике до минимума сократилось количество русскоязычных газет, теле и радиопередач… Задача была — найти в Казахстане столь же весомого писателя (Солженицин-то, на минуточку, был лауреатом «Нобелевской премии»). И мы — нашли: наш выбор, с корреспондентом «Комсомолки» Евгенией Доцук, пал на неоднократного номинанта на эту премию Мориса Давидовича СЕМАШКО. И он без колебаний согласился ответить российскому классику.

QMONITOR . KZ . «Ашаршылык: чрезмерная политизация этой темы мешает установить истину» — В последний день мая в нашей стране по уже сложившейся традиции отметили День памяти жертв политических репрессий. В казахстанский календарь он был введён указом президента РК от 5 апреля 1997 года. Впоследствии к его названию всё чаще стали добавлять, даже в официальных сообщениях, слова «и голода», которые в упомянутом указе отсутствовали. То есть, две эти трагедии – массовые репрессии и Ашаршылык – сегодня как бы ставятся на одну доску. Насколько это оправданно? Не вносится ли тем самым сумятица в общественное сознание?

«Популизм или дилетанство? Депутаты предлагают непросчитанные решения и склоняют граждан перейти в тень» — В конце мая на заседании мажилиса депутаты очень активно обсуждали в первом чтении изменения и дополнения в Налоговый кодекс. Среди множества предполагаемых мер, в том числе и здравых, «народные» избранники по партийным спискам предложили очередную популистскую меру – ввести новый размер индивидуального подоходного налога с почему-то следующей градацией: при зарплате 100 тыс. тенге депутаты ИПН должен составить 5%, 200 тыс. – 10%, 500 тыс. – 15%, 1 млн – 20% и выше 1 млн тенге – 30%.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев: Основы январских событий были заложены ещё в 1995 году» — Свою оценку последним событиям в стране, включая январскую трагедию, референдум и войну в Украине, дал директор Группы оценки рисков — Мало того, я считаю, что внутриэлитный конфликт 2022 года был заложен в назарбаевской Конституции 1995 года. Именно тогда были уничтожены ростки парламентаризма — разогнали Верховный Совет, был поставлен крест на системе сдержек и противовесов и по сути была создана классическая авторитарная система. Публичная политика была уничтожена и создана кулуарная политика. А кулуарная политика — это то, что замкнуто на элите, на тех людях, которые при власти. Это были пауки в банке, которые в январе и схлестнулись. Что же касается выступления Назарбаева 18 января, то он, скорее, сделал акцент на том, что не было конфликта между ним и Токаевым.

TURANPRESS . KZ . Николай КУЗЬМИН – «Хроника воюющих царств: битва за Центральную Азию» — Если набрать в Гугле запрос «Казахстан между молотом и наковальней», мы увидим несколько десятков публикаций с таким вот именно заголовком – они периодически появляются на протяжении последних двадцати лет, но в этом году их особенно много. В них рисуется трагичная картина необходимости выбора (геополитического, торгового, цивилизационного) – иногда между Россией и Китаем, иногда между Европой и Россией, иногда между Китаем и США. Сочетание причины и субъекта дает огромное количество комбинаций, опирающихся на факты и фантазию – в зависимости от наклонностей автора. Думаю, что этот образ надолго прописался в нашей аналитике и журналистике.

SPUTNIK . KZ . «Для привлечения к ответственности Назарбаева нужно переписывать еще один закон – Минюст» — Вице-министр юстиции Алма МУКАНОВА разъяснила, можно ли будет привлечь первого президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА и членов его семьи к уголовной ответственности после утраты действия Конституционного закона «О первом президенте Казахстана»… По словам вице-министра юстиции, теперь привлечь к уголовной ответственности родственников Назарбаева (проживающих вместе с ним) можно, но не его самого — «У нас помимо закона о первом президенте существует Конституционный закон «О президенте». В этом законе существует норма, которая регламентирует ответственность и экс-президентов. Это не только в отношении Назарбаева, но и в отношении всех президентов, которые будут. Норма говорит, что бывших президентов нельзя привлекать к ответственности за деяния, совершенные в период его президентства. Так как он политическое лицо и принимает решения, важные для государства«, — сообщила в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан вице-министр.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Национальный курултай не станет волшебной таблеткой от импотенции власти» — Вот и прошел референдум, Токаев получил желаемые поправки, но сократит ли все это тот разрыв между здравым смыслом и бюрократией, который продолжает расти? Ведь на самом деле речь идет о разрыве между системой госуправления и реальными интересами населения… Тем временем, множество нацсоветов и антикризисных штабов ничего не дало в прошлом, но есть все основания опасаться, что и предложенный вместо НСОД заявленный Национальный курултай тоже мало что изменит. Волшебной таблетки не может предложить ни та, ни другая сторона.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Спасет ли науку новое министерство?» — Очередные перестройки и реформы ожидаются в образовательной сфере. Правда, касаются они не школьников и их обучения, а самого Министерства образования и науки. У Асхата АЙМАГАМБЕТОВА, главного учителя страны, заберут часть его деятельности – МОН разделят на две части, оставив ему лишь дошкольное и среднее образование. Вопросами науки и высшего образования займутся во втором ведомстве. Однако не обернется ли желание поднять науку с колен излишней нагрузкой на бюджет, бюрократизацией и лишь новой армией чиновников? Спасет ли научную сферу новая структура? Эксперты рассуждали на эту тему…

CARAVAN . KZ . «Что не так с заявлениями министра Аймагамбетова о новвоведениях в казахстанское образование» — Недавнее интервью министра образования Асхата АЙМАГАМБЕТОВА о новшествах в школьной программе вызвало ряд вопросов у экспертной среды. Корреспондент медиа-портала вместе с директором издательского дома «Көкжиек-Горизонт» и учителем, педагогом-мастером (1991-2019) Натальей НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ разобрали тезисы, озвученные г-ном Аймагамебтовым в ходе интервью.

TIME . KZ . «Мясо, водка, гармонь и аким» — К срокам от 7,5 до 8 лет за систематические взятки приговорены решением Экибастузского городского суда заместитель акима Экибастуза Бауржан АХМЕТОВ и два его подчиненных из отдела жилищно-коммунального хозяйства. Такой пресс-релиз распространили в СМИ представители антикоррупционной службы, сообщив, что вся троица осужденных регулярно вымогала деньги у предпринимателей в обмен на беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок и общее покровительство.

«Вышли на самих себя» — Руководитель оперативного управления североказахстанского департамента экономических расследований Ренат САХАТОВ, расследовавший дело о контрабанде японских автомобилей-конструкторов из России в Казахстан, сам два года ездил на “тойоте” с липовой российской регистрацией! Но это не самый страшный прокол следствия.

365 INFO . KZ . «Казахстан превратился в большую мусорную свалку — «Денсаулык»» — Более 100 млн тонн накопленного твердого мусора и 32 место из 106 по качеству воздуха — результат многолетних ошибочных решений в области экологии… На поверку же оказывается, что в самом Казахстане экологические проблемы, влияющие на раннюю смертность от неинфекционных болезней, не только не решаются, но усугубляются.

MK — KZ . KZ . «Хамы на сцене: мат и иные непристойности казахстанских артистов» — В последнее время казахстанцы недовольны поведением отечественных артистов на концертах. В свою очередь, депутаты требуют принять по этому поводу кардинальные меры. Недавно в интернете появилось видео с выступления популярной группы «Ирина Кайратовна» и рэп-исполнителя Асхата Жолшиева, известного как Shiza. Концерт проходил в Алматы 25 мая на сцене дворца имени Балуана Шолака. Негодование казахстанцев вызвало, по их мнению, непозволительное поведение артистов, которые, как предположили многие, были пьяные или обкуренные.

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