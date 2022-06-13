Казахстан – лидер своей группы в футбольной Лиге наций УЕФА, успехи наших пятиборцев на этапе Кубка мира, медаль чемпионата Азии по фехтованию и накануне ЧМ по водным видам спорта

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: неожиданное лидерство

После трёх туров Лиги наций УЕФА сборная Казахстана лидирует в своём квартете, набрав 7 очков из 9 возможных. На минувшей неделе она провела два матча на выезде: сначала одержала сенсационную победу над командой Словакии, главным фаворитом этой группы, а затем сыграла вничью с белорусской дружиной.

На снимке: Аслан Дарабаев (фото с сайта КФФ)

В отличие от стартового поединка, в котором 3 июня казахстанские футболисты забили два безответных мяча в ворота азербайджанцев, при этом показав слабую игру в первом тайме, в противостоянии со словаками на их поле в Брно они, что называется, сразу взяли быка за раза. Даже действуя «вторым номером», наша команда атаковала острее, чем соперник, и в одной из таких вылазок Аслан Дарабаев после передачи Эльхана Астанова нанёс несильный, но точный обводящий удар в дальний угол. После перерыва игровая инициатива полностью перешла к словацкой сборной. У наших ворот часто возникали голевые моменты, несколько раз хозяева поля падали в штрафной, выпрашивая пенальти, однажды они даже забили гол, но арбитр, запросив помощь системы видеоповтора, отменил его. Как бы то ни было, подопечным Магомеда Адиева удалось сохранить своё минимальное преимущество в счёте (1:0) и одержать вторую победу в нынешнем турнире.

Спустя четыре дня в Нови-Саде при пустых трибунах они встретились с белорусами, которые выбрали стадион этого сербского города в качестве домашней арены (проводить матчи в своей стране УЕФА им не разрешил). И снова казахстанцы задорно провели первый тайм. На 13-й минуте Исламбек Куат точной передачей отправил в прорыв по левому флангу Романа Вороговского, тот навесил в сторону ворот, и Абат Аимбетов, выиграв верховую борьбу у защитников, головой отправил мяч под перекладину. Запомнилась ещё одна атака, когда Вороговский, снова промчавшись по своей бровке, вывел на ударную позицию Астанова, и лишь отчаянный бросок голкипера спас белорусов от второго гола. Впрочем, номинальные хозяева тоже создавали угрозы у наших ворот, а после перерыва их давление ещё больше усилилось. В конце концов, они сравняли счёт, но могли забить и больше. Так что ничью 1:1 при такой игре можно расценить как более чем положительный результат для сборной Казахстана.

Сегодня она проведёт свой четвёртый матч – на стадионе «Астана-Арена» примет команду Словакии, которая приедет в Нур-Султан с новым главным тренером (прежнего сняли с должности сразу после поражения от наших футболистов). Турнирное положение в 3-й группе дивизиона «С» выглядит так: Казахстан – 7 очков, Словакия – 6 (эта команда с одинаковым счётом 1:0 выиграла в гостях у белорусской и азербайджанской), Беларусь – 2, Азербайджан – 1.

Фехтование: пока одна медаль

В столице Южной Кореи проходит чемпионат Азии. Среди континентальных первенств он по уровню конкуренции уступает только европейскому, причём ненамного, на нём разыгрывается такое же количество рейтинговых очков, что и на этапах Кубка мира. В пятницу, субботу и воскресенье состоялись личные турниры во всех видах оружия – а это шесть комплектов наград.

На снимке: Артём Саркисян на пьедестале почёта (фото с сайта Азиатской федерации фехтования)

Лучший результат среди казахстанцев показал 22-летний саблист Артём Саркисян из Караганды. В поединках на выбывание он одержал победы над 16-м номером мирового рейтинга иранцем Али Ракдамани, китайцем Линь Сяо и японцем Мао Кукубо. Но в полуфинале уступил 33-летнему титулованному корейцу Ку-Бон Гилу, который дважды становился олимпийским чемпионом в командном первенстве, а на чемпионатах мира, помимо трёх золотых медалей в составе команды, завоевал два личных «серебра» и одну «бронзу». Ку-Бон Гил и поднялся в итоге на верхнюю ступень пьедестала почёта, а вместе с ним на подиуме оказались два его товарища по «золотому» квартету прошлогодней Олимпиады и наш Саркисян. Также стоит отметить 9-е место (среди 58 участников) Назарбая Саттархана.

Но главные надежды казахстанских любителей фехтования были связаны с мужчинами-шпажистами. Двое из них, Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов, дошли до 1/4 финала, однако в этом раунде с одинаковым счётом 9:15 проиграли японцам Акиро Комата и Коки Кано, которые, в конце концов, и разыграли «золото». А бронзовые награды достались олимпийскому чемпиону 2016-го в личном первенстве корейцу Сан-Юн Парку и китайцу Лан Миньхао. Что касается Руслана Курбанова, 9-го в текущем мировом рейтинге, и Дмитрия Алексанина, то они выбыли из борьбы на более ранних стадиях.

В женской шпаге в 1/4 финала остановилась Софья Миколайчук, среди наших девушек-саблисток лучше других выступила Анастасия Гулик, занявшая 15-е место. В соревнованиях на рапире (что мужских, что женских) наша страна не была представлена. А сегодня начнётся командное первенство, в котором тоже будут разыграны шесть комплектов наград. .

Современное пятиборье: казахстанский прорыв

В Анкаре завершился четвёртый в нынешнем году этап Кубка мира. Для наших «рыцарей пяти качеств» он сложился более чем успешно – уже давно они не поднимались в итоговых протоколах так высоко.

На снимке: Владислав Сухарев (фото с сайта Казахстанской федерации современного пятиборья)

В мужских соревнованиях приняли участие 70 спортсменов, в том числе четыре казахстанца. По итогам квалификации трое из них вышли в полуфинальную стадию, где 36 пятиборцев были разделены на две группы. В одной из этих групп лучший результат неожиданно для всех показал наш Владислав Сухарев. А вот его товарищи по сборной Павел Ильяшенко, участник трёх Олимпиад, и молодой Георгий Борода-Дудочкин не смогли преодолеть этот раунд.

Финальную стадию с участием 18 сильнейших Сухарев начал с успешного выступления в фехтовании, уступив по количеству побед в поединках на шпаге только корейцу Вун-Тхэ Джуну, бронзовому медалисту последней Олимпиады. В бассейне он проплыл с 9-м временем, а в конкуре (преодоление препятствий на коне) стал 4-м. После трёх видов Сухарев захватил лидерство и первым отправился на дистанцию «комбайна» – кросса со стрельбой из пистолета. Спустя девять секунд после него взял старт действующий олимпийский чемпион британец Джозеф Чун, ещё через шесть – итальянец Джорджио Малан и т.д. К сожалению, казахстанцу не удалось удержаться в первой тройке – он финишировал 5-м. Впрочем, это тоже большой успех, если учесть, что Сухарев опередил двух призёров ОИ-2020 (упомянутого корейца и египтянина Ахмета Эль-Генды), титулованного француза Валентина Праде и других сильных соперников. А на пьедестал почёта поднялись Чун, венгр Шаба Бом и Малан.

Более чем достойно выступила и лидер нашей женской сборной Елена Потапенко. Она заняла итоговое 8-е место. Призовую тройку составили британка Джессика Варлей, венгерка Камиила Рети и действующая олимпийская чемпионка британка Кэйт Френч.

Лёгкая атлетика: в шаге от пьедестала

Прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая приняла участие во втором для себя этапе «Бриллиантовой лиги» – самых престижных коммерческих соревнований в этом виде спорта. Напомним, что на первом, проходившем в Юджине (США), она стала бронзовым призёром.

В столице Марокко, которая принимала очередной этап, наша соотечественница показала такой же результат (1 метр 93 сантиметра), что и в Юджине, но на сей раз довольствовалась 4-й итоговой позицией. Ровно на столько же напрыгали украинка Ирина Геращенко и австралийка Николя Олислагерс, однако они затратили меньше попыток, поэтому им достались соответственно «серебро» и «бронза». А выиграла соревнования, как и ожидалась, медалистка последних Олимпийских игр украинка Ярослава Магучих.

Кстати, её главная соперница и сильнейшая на сегодня в мире прыгунья в высоту Мария Ласицкене на днях обратилась к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с весьма жёстким посланием относительно отстранения российских спортсменов от соревнований.

Водные виды спорта: краткий анонс

В предстоящую субботу в Будапеште состоится открытие чемпионата мира по водным видам спорта – одного из главных спортивных событий нынешнего года. На нём будет разыграно 74 комплекта наград, из которых 49 – в олимпийских дисциплинах. Ожидается приезд атлетов почти из двухсот стран.

Основное внимание будет приковано к соревнованиям пловцов, среди которых пятеро казахстанцев, сумевших выполнить квалификационные нормативы для завоевания путёвок на ЧМ, – Адильбек Мусин и Ксения Игнатова (плавание на спине), Александр Варакин (вольный стиль), Айбек Камзенов и Аделаида Пчелинцева (брасс). Что касается олимпийского чемпиона 2016-го Дмитрия Баландина, то он пропустит это первенство. Также казахстанские спортсмены выступят в заплывах на открытой воде (марафон), в синхронном плавании. В ватерпольных турнирах примут участие обе наши сборные – и мужская, и женская. Возможно, впервые после долгого перерыва на чемпионат мира поедут казахстанские прыгуны в воду.

Завершится первенство 3 июля.

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