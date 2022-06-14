«12 июня 2019 года Токаев официально приступил к исполнению своих обязанностей на посту Президента РК». «Назарбаев приезжал в Москву за гарантиями для себя и своих капиталов». «КарМетКомбинат и другие сырьевые предприятия нужно возвращать государству»

Сетевой Казахстан 14 июня 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Власть сильна народом» — Три года назад, 12 июня 2019 года, Касым-Жомарт ТОКАЕВ принес присягу и официально приступил к исполнению своих обязанностей на посту Президента Республики Казахстан. В этот сложный для нашей страны период новейшей истории была дана взвешенная оценка сделанному за 30 лет независимого развития государства, а последовавшие масштабные реформы и всенародный референдум открыли новую эпоху. В своем торжественном выступлении на церемонии инаугурации Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «…Мы четко видим актуальные вопросы общества, знаем пути их решения. Что в первую очередь волнует народ? Первое, граждане желают установления справедливости во всем. …Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина».

NOVGAZ . COM . Аркадий ДУБНОВ — «Назарбаев в Москве и говорит, что встретился с Путиным. Последний не подтверждает» — О рандеву первого президента Казахстана и второго/четвёртого президента России сообщила вчера утром канцелярия Н.А.НАЗАРБАЕВА. Встреча была практически полусекретной, на официальном сайте В.В.ПУТИНА Kremlin.ru о ней не упоминается. И тут можно только порадоваться за могучего старика, которому меньше, чем через месяц должно стукнуть 82, признаков его немощи не наблюдается. Ведь многие на его родине знали о ходивших в стране слухах, что Назарбаев собирается в Россию, где его ждёт Путин, который пригласит его остаться, подлечиться и вообще, чтоб подальше от неприятностей при новой власти во главе с преемником Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ. Но тут ошиблись. Пока. 12 июня бывшего елбасы видели уже в Алматы.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА — «Назарбаев приезжал в Москву за гарантиями для себя и своих капиталов» — Бывший президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ 13 июня встретился с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. В ходе переговоров стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами и пожелали друг другу крепкого здоровья. Об этом сообщил официальный сайт экс-лидера Республики Казахстан (РК). В Москву Назарбаев прибыл накануне. По мнению экспертов, цель — заручиться поддержкой главы РФ в вопросе личных гарантий. Возможно, также обсуждался вариант переезда Назарбаева и его семьи в Россию. Кремль о встрече Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым ничего не сообщил.

FORBES . KZ . «Уразалы Ержанов: КарМетКомбинат и другие сырьевые предприятия нужно возвращать государству» — Бывший зампредредседателя Нацбанка Казахстана считает, что для строительства нового Казахстана необходимо вернуть государству многие приватизированные активы — А ведь КарМетКомбинат создавался многими поколениями жителей республики. Та же Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Украины, была осуждена за коррупцию. В свое время она продала Криворожский комбинат Лакшми Митталу за $4,8 млрд. А Казахстан продал Кармет за $226 млн с рассрочкой в 4 года. И самое главное, что все $226 млн поступили в бюджет республики из доходов этого же предприятия…

«Дела богатейших казахстанцев» — Кенес РАКИШЕВ вовремя продал морской порт, а Эдуард ОГАЙ и его родственники покупают компании семьи Ерлана НИГМАТУЛИНА.

KURSIV . KZ . «Как санкции против России повлияли на конкуренцию в банковском секторе Казахстана» — По итогам четырех месяцев 2022 года, в результате просадки российских «дочек», активы банковского сектора РК сократились на 1,2%, или на 450 млрд тенге, а обязательства – на 1,8%, или на 575 млрд тенге. Главными выгодоприобретателями от передела рынка стали Халык и БЦК, которые намного больше конкурентов приросли как в активах, так и в клиентских средствах.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Об изменениях в Военной доктрине» — Министерство обороны разработало проект указа президента о внесении изменений в Военную доктрину РК. Главное — предусматривается применение войск для решения задач не только при пресечении внутреннего вооруженного конфликта, но «при кризисных ситуациях». Таковыми считаются — «обстановка на территории страны или в ее отдельных местностях, связанная с нарушением нормального режима функционирования государства, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера».

TIME . KZ . «Два против одного» — Станет ли качественнее казахстанское образование после реорганизации профильного министерства? Тянуть с разводом не стали: 1 июня президент предложил разделить Минобразования и науки на две части, и уже через 10 дней стране представили двух новых министров: просвещения — Асхата АЙМАГАМБЕТОВА и науки и высшего образования — Саясата НУРБЕКА. В тот же день, 11 июня, появился указ главы государства о реорганизации МОН, определяющий, кому какое наследство досталось.

«Регионы, деньги, кадры» — На обустройство акиматов Абайской, Улытауской и Жетысуской областей потребуется как минимум 12 млрд тенге. Как изменятся госномера автомобилей в этих регионах? Сколько человек получат работу в аппаратах новых администраций? Как будет развиваться экономика новых областей? Ответить на эти вопросы в понедельник вызвался министр национальной экономики Алибек КУАНТЫРОВ.

IA — CENTR . RU . ««Со степенью, но не ученый»: почему в Казахстане решили оживить научную сферу» — Выступая 1 июня на юбилейной сессии Национальной Академии наук, президент #Казахстан‘а Касым-Жомарт ТОКАЕВ озвучил целый перечень инициатив в сфере образования и науки. Медийная почва при этом не была подготовлена, поэтому все эти важные предложения пропали в потоке информации о референдуме. На днях Министерство образования и науки Казахстана уже официально сменили два новых ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, и это только начало преобразований, если судить по заявленной программе реформ. В чем причина особого внимания к научной среде в сложный для Казахстана период восстановления после январского кризиса…

TURANPRESS . KZ . «Как улучшить работу маслихатов?» — Политолог Бурихан НУРМУХАМЕДОВ уверен, что для полноценной работы маслихатам нужны дополнительные реформы — Считаю, что в меру своих возможностей депутаты маслихата стараются исполнять свои обязанности. Но с учетом существующей модели взаимоотношений это невозможно сделать в полной мере. Есть субъективный фактор, он заключается в том, что акимы областей являются председателями региональных филиалов доминирующей партии, члены которой и заседают в маслихатах… Поэтому решение президента о приостановлении членства в партии акимов будет иметь большое значение в плане повышения самостоятельности депутатов и выражения их собственных взглядов и позиций.

EXCLUSIVE . KZ . «Возврат зарубежных активов как способ улучшить имидж и не более» — Зачем Казахстану понадобилась специальная межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных за рубеж средств, состоящая к тому же из чиновников, которые и так обязаны заниматься этим по долгу службы? Как говорится, «во-первых, это красиво».

365 INFO . KZ . «Кризис обрушится на экономику Казахстана уже осенью — Своик» — По словам экономиста Петра СВОИКА, казахстанские банки сейчас в панике и не знают как действовать, в то время как привычная им финансовая схема рушится на глазах. Ограничение приема рублей некоторыми банками — попытка хоть как-то реагировать на непонятный им ужас с непредсказуемым концом… К осени до нашей экономики дойдут все неприятности, связанные с санкционной войной России, которые проявятся в росте цен, торможении экономики, потерях рабочих мест и снижении благосостояния населения.

«500-600 тенге за доллар — это реальный курс» — Тенге пора срочно девальвировать, а базовую ставку задирать до 20%, считает экономист Айдархан КУСАИНОВ. Иначе инфляция так и будет раскручиваться, экономика деградировать, а население беднеть. В интервью нашему порталу он назвал нынешний курс «волшебной цифрой», на которую практически молятся и пытаются держать «до последнего нефтяного доллара». На сколько этих долларов хватит, большой вопрос.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Социальные мины режима Назарбаева» — Сотни кривых постановлений, изданных правительством, акиматами, министерствами, тысячи несправедливых решений по гражданским и таких же приговоров по уголовным делам, десятки тысяч тендеров на триллионы тенге – все это напоминает поле, усеянное минами разной убойной силы. Каденцию президента ТОКАЕВА с первых дней преследуют трагические события, которые случаются едва ли не раз в полгода – техногенные катастрофы, межнациональные конфликты, попытка госпереворота, выстроенная на социальном взрыве. Какую сферу не возьми – везде командой НАЗАРБАЕВА заложены мины. Их детонация – всего лишь вопрос времени.

CARAVAN . KZ . «Три месяца войны в Украине: как россияне успели разозлить и порадовать казахстанцев» — Всего из России за три первых месяца года выехали 3 миллиона 880 тысяч 679 граждан. Для сравнения: с 2000 по 2021 год Россию покинули 5 миллионов человек… За первые 3 месяца 2022 года 16 837 человек, являющиеся гражданами РФ, получили разрешение на временное проживание в Казахстане, сообщили в пресс-службе МВД РК. По данным ведомства, наибольшее количество россиян прибыло в Кызылординскую область — 2463, в Алматы — 2116, ЗКО — 1677, Костанайскую область — 1525.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.