Цены взбесились? То ли еще будет?

Правительство все еще надеется удержать рост цен в рамках приличий

Мы побили собственный рекорд — по итогам мая текущего года годовая инфляция достигла 14%. Это максимальное значение с июля 2016-го, сообщает аналитическое агентство Ranking.kz. В то же время Турция установила мировой рекорд — там цены на товары и услуги повысились аж на 70%.

Некоторые аналитики пишут, что цены словно взбесились именно после начала «специальной военной операции» России в Украине. Но утверждать, что ценовой коллапс во всём мире вызвала именно геополитическая напряжённость, созданная РФ, вряд ли правильно, поскольку мировые цены начали расти еще в 2020 году, а в 2021-м стало ясно, что кризис неминуем. Поэтому один неблагоприятный факт наложился на другой – и вот вам «слоеный пирог», извольте откушать.

«Ускорение инфляции началось ещё в 2021 году, когда после ослабления карантинных ограничений сработал отложенный спрос на товары и услуги. Ухудшил ситуацию и разрыв с последующим медленным восстановлением логистических цепочек после глобальной пандемии», — констатируют аналитики Ranking.kz.

Они отмечают, что, по последним данным, годовая инфляция в странах ОЭСР (это Организация экономического сотрудничества и развития, в которую входит 38 государств, в том числе государств – членов Европейского союза) ускорилась с 3,3% в апреле 2021 года до 9,2% в апреле 2022-го. Более того, в европейских странах, входящих в ОЭСР, инфляция увеличилась с 3,1% до 12,7%. Согласно обзору ОЭСР, уже 12 стран зафиксировали двузначные показатели инфляции, а наихудшее значение наблюдается в Турции: сразу 70%, хотя годом ранее инфляция там составляла 17,1%.

Высокие значения роста цен на товары и услуги наблюдаются также в Аргентине (+58%), Эстонии (+18,9%), Литве (+16,8%), России (+16,7%) и Чехии (+14,2%).

Но если, например, в Швеции и Германии значение инфляции утроилось, то в благополучной Швейцарии и Португалии, которая вот уже 15 лет сталкивается со множеством проблем, касающихся экономического развития, инфляция увеличилась в 8 в 12 раз соответственно! В среднем же в Европейском союзе инфляция выросла в 4 раза.

В единственной стране, которые упоминаются в обзоре «Инфляция в РК и других странах. Май 2022 года» инфляция уменьшилась в 2 раза. Угадайте, что это за страна? Саудовская Аравия.

При этом самый низкий темп роста цен отмечается в Китае (2,1%), Саудовской Аравии (2,3%) и Японии (2,5).

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«Где больше всего разбегаются цены? В какой отрасли? Может быть, есть смысл прикупить какого-то товара, пока он не подорожал?», — думает потребитель.

Эксперты разочаровывают: рост цен зафиксирован по всем направлениям. Так, в странах ОЭСР продовольственная инфляция ускорилась за год с 1,68% до 11,51%, в ЕС — с 0,1% до 8,6%.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ОНН (ФАО), индекс цен на продовольствие во всём мире подскочил со 122,1% в апреле 2021 года до 158,5% в апреле 2022-го. Индекс цен на мясо за аналогичный период вырос со 104,3% до 121,9%, индекс цен на молочные продукты — со 119,1% до 147,1%, на зерновые — со 126,2% до 169,5%, на растительные масла — со 162,2% до 237,5%, на сахар — со 100% до 121,8%.

«В свою очередь, уровень инфляции на товары сегмента энергетики в странах ОЭСР подскочил с 16,47% до 32,53% за год. Цены на товары и услуги помимо продовольствия и сегмента энергетики также заметно выросли», — выводы экспертов безутешны.

Тем временем в Казахстане продовольственные товары подорожали на 19% за год, непродовольственные товары — на 11,9%, платные услуги — на 9,1%. Это по официальным данным. На самом деле, конечно, если отложить методику подсчета инфляции в сторону и посчитать, во сколько раз выросли цены, картина будет совсем идеальная, почти от Малевича – «Черный квадрат». Методика лукава, это правда.

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Ответственными за сдерживание цен в Казахстане являются правительство в лице министерств и профильных комитетов, местные исполнительные органы в лице акиматов и монетарный регулятор в лице Национального банка.

Ещё в начале января текущего года министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в рамках исполнения поручений главы государства правительство уже приняло следующие меры: заморозило тарифы на коммунальные услуги; ввело запрет на вывоз с территории Республики Казахстан некоторых товаров; установило предельные цены на ГСМ и ввело запрет сроком на 6 месяцев на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.

«Однако все предпринятые шаги могли бы оказаться эффективными до геополитического шока, произошедшего в конце февраля текущего года, но с началом войны любые меры не смогли бы нивелировать кризисную волну», — сожалеют аналитики.

Они считают, что в текущих условиях правительство должно учитывать все факторы для сдерживания инфляции. При этом некоторые события могут, напротив, повысить инфляционные ожидания. К примеру, в мае текущего года в стране перезапустили льготное автокредитование на новых условиях, что может ускорить рост цен на автомобили и товары. То есть, уже совершаются непростительные ошибки, словно в стране нет квалифицированных экономистов среди чиновников.

«Кроме того, после резкого роста цен на продукты питания в марте текущего года акиматы регионов должны были проводить усиленные мониторинг и контроль над соблюдением торговой надбавки, пресекая спекуляции. Однако почти во всех регионах страны уровень инфляции с марта лишь растёт. По итогам мая наибольший рост инфляции наблюдался в Мангистауской (с 13,9% до 15,2%), Карагандинской (с 13,5% до 14,8%) и Западно-Казахстанской (с 12,2% до 13,5%) областях. При этом самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Туркестанской (15,4%), Мангистауской (15,2%) и Карагандинской (14,8%) областях», — констатируют эксперты.

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При этом в рамках монетарной политики был принят ряд оперативных мер, с удовлетворением отмечается в обзоре. Так, 24 февраля 2022 года Национальный банк РК повысил базовую ставку с 10,25% до 13,5%, 26 апреля 2022 года — до 14%, а 6 июня сохранил на уровне 14%. Повышение базовой ставки соответствует проводимой Нацбанком антиинфляционной политике в условиях роста инфляционного давления на фоне геополитических рисков, повышения цен в мире и, главное, в странах — торговых партнёрах Казахстана. Значимым драйвером инфляционных процессов остаётся положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд.

«Когда повышается процентная ставка, соответственно ей растут и ставки кредитования, в результате чего сокращается численность граждан, которые могут позволить себе кредитный продукт — товар или денежные средства. С другой стороны, повышение процентной ставки стимулирует сберегательную модель среди потребителей посредством роста процентных ставок по депозитам. Это подталкивает людей делать вклады и параллельно охлаждает потребительскую активность. Люди меньше потребляют, спрос падает, и всё это вкупе должно положительно сказаться на нивелировании монетарной инфляции», — поясняют аналитики Ranking.kz.

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