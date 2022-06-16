Ожидание возможного или невозможного?

Экономика 34 0
Почему лучше не смотреть в будущее с оптимизмом

Ежеквартальный доклад о денежно-кредитной политике, который Нацбанк опубликовал на этой неделе, говорит о том, что сейчас под его крышей трудится очень много оптимистов. Прям марш оптимистов какой-то в документе! Будто нет никакой российско-украинской войны и множества геополитических рисков.

Ради справедливости отметим, что в докладе представлены предпосылки прогноза, перспективы развития макроэкономической ситуации по базовому и альтернативным сценариям, текущие макроэкономические условия и анализ ситуации на денежном, валютном и финансовом рынках.

И тем не менее, поводов для пессимизма как будто и нет. И в это так хочется верить!

Об экономическом росте

«По оценкам Национального банка, динамика экономической активности в Казахстане в 2022 году сложится в диапазоне 2,8-3,8%. Высокие темпы роста ВВП будут связаны с уже сложившимся фактом за январь-апрель 2022 года (рост на 4,4%), положительным фискальным импульсом, а также с наблюдающейся благоприятной для стран – экспортеров ситуацией на рынке нефти», — считает заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики НБК Денис Чернявский.

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Он уверен, что еще большее ускорение ВВП будет сдерживаться сохраняющимся геополитическим кризисом.

При этом речь идет о базовом сценарии, то есть, нейтральном. Если все события будут развиваться в фарватере сегодняшнего дня – не будет улучшения или, напротив, ухудшения геополитической ситуации. И здесь бенчмарком является нефть. При этом прогнозе цена на нефть марки Brent составит $90 за баррель.

Согласитесь, о такой цене нефтяные страны еще недавно не смели даже и мечтать.

Если нефть будет довольно дорогой, по всем меркам, то в 2023 году ожидается ускорение темпов роста ВВП Казахстана до 3,5-4,5%.

«Экономическому росту будут способствовать ожидаемая нормализация экспортных и импортных цепочек поставок, а также общее снижение неопределенности в экономике. Сохранится тенденция роста потребительского спроса, чему в том числе будут способствовать потребительское кредитование и мягкая фискальная политика», — считает эксперт.

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Об инфляции

До конца 2022 года, опять-таки, по базовому сценарию, на фоне перестройки импортных поставок продукции, значительного внешнего инфляционного давления, высоких мировых цен на продовольствие, а также положительного фискального импульса ожидается формирование инфляции в повышенном диапазоне 13-15.

«В 2023 году ожидается её замедление до 7,5-9,5% в результате ухода из расчетов высокой базы 2022 года, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и нормализации монетарных условий. При отсутствии как внешних, так и внутренних новых шоков в 2024 году инфляция будет все еще вне таргетируемого коридора (а, значит, существенно выше), при этом прогнозируется ее замедление к его верхней границе», — считает Денис Чернявский.

Основные риски ускорения инфляции, по мнению эксперта, связаны с неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире, вероятностью оттока капитала с развивающихся рынков в пользу развитых, импортом внешней инфляции, в частности, из России, а также с рисками со стороны факторов предложения и незаякорением инфляционных ожиданий.

Быстрее всего будут расти цены на продовольственные товары. Конечно, в ближайшее время на это существенное влияние будут оказывать внешние факторы, в частности, рост мировых цен на продовольствие. В более отдаленную перспективу аналитики Нацбанка РК не заглядывают, но и без того ясно, что на продовольственную инфляцию влияют и повышение мировых цен, и нарушение логистических цепочек отечественных производителей, использующих импортное сырье, и дистрибьюторов, реализующих импортную продукцию.

Ожидание возможного или невозможного? Ожидание возможного или невозможного?
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«В 2023 году на фоне структурной трансформации, связанной с вынужденной перестройкой производственных, торговых и логистических цепочек, прогнозы годовой инфляции пересмотрены в сторону повышения. На среднесрочном горизонте будет наблюдаться более высокий внешний инфляционный фон по сравнению с предыдущими оценками. Это связано с пересмотром в сторону повышения инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана, более высокой динамикой внешних продовольственных цен, а также с ожиданиями слабой фискальной дисциплины в отношении расходов бюджета. С другой стороны, денежно-кредитные условия будут компенсировать негативное влияние внешних факторов на среднесрочную траекторию инфляцию», — вот такой неутешительный вывод.

Действительно, все увеличивающиеся расходы бюджета – это один из факторов риска.

«Также одним из важных рисков прогноза является возможный пересмотр в сторону повышения бюджетных расходов в сравнении с параметрами, предусмотренными Законом о республиканском бюджете на 2022-2024 годы», — утверждает представитель Национального банка.

А если все пойдет не по плану…

Понятное дело, война. И главный торгово-экономический партнер погружен в военные действия. А что, если вдруг цены на нефть упадут в два раза от текущих уровней? Что в этом случае следует ожидать?

«В качестве пессимистичного Национальным банком рассматривался сценарий падения цен на нефть до $50 за баррель и их сохранения на этом уровне до конца прогнозного горизонта. Реализация данного сценария может быть вызвана ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, вялой динамикой мировой экономики и наличием продолжительных дисбалансов на рынке нефти, вызванных прекращением действия сделки в рамках ОПЕК+ и ростом добычи. В случае развития событий по пессимистичному сценарию траектория роста экспорта Казахстана будет более сдержанной вследствие слабой динамики внешнего спроса на сырьевую продукцию из Казахстана», — считают в Нацбанке. Аналитики уверены, что отрицательная динамика доходов предприятий горнодобывающего сектора по сравнению с базовым сценарием приведет к сокращению производства и инвестиций, что негативно отразится на отраслях строительства, транспорта, торговли и прочих услуг. Более слабая динамика доходов населения и инвестиций несколько ограничит рост потребительского и инвестиционного спроса. В результате рост экономики Казахстана в 2022-2023 годах по сравнению с базовым сценарием будет более сдержанным. Рост экономики будет ниже потенциальных уровней и составит 2,3-3,3%.

«В пессимистичном сценарии на протяжении прогнозного периода инфляция продолжит формироваться выше целевого коридора. Несмотря на дезинфляционное давление со стороны внутреннего спроса, высокая динамика инфляционных процессов по сравнению с базовым сценарием будет обусловлена более слабым реальным курсом тенге, возможным нарушением в поставках импортной продукции и соответствующим ростом инфляционных ожиданий. В 2022 году инфляция составит 14-16%, в 2023 году – 8,5-10,5%», — полагают авторы Обзора.

Об оптимизме – ни слова

Когда война совсем рядом, весь мир содрогается от взрывов бомб и орудий, гибели молодых людей, страдает от неопределённости и неясных перспектив, рассматривать оптимистичный сценарий развития событий как-то не комильфо.

Пусть будет лучше, чем мы ожидаем. Пусть!!! Но тешить себя надеждой уже, кажется, нет сил.

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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