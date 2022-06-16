«В новообразованной области Улытау состоится первое заседание Ұлттық құрылтай – Национального курултая». «Одиссея Казахстана». «Возврат законно-незаконного». «Почему политическую повестку в Казахстане захватили хайп и популизм?»

Сетевой Казахстан 16 июня 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Духовная сила Улытау» — Сегодня, 16 июня, в новообразованной области Улытау состоится первое заседание Ұлттық құрылтай – Национального курултая, который призван стать связующим звеном между властью и народом. Идею создания Ұлттық құрылтай Касым-Жомарт ТОКАЕВ озвучил еще в своем мартовском Послании народу, предложив модернизировать традиции степной демократии. По словам Президента, Национальный курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога, у граждан появится больше возможностей принимать участие в работе государства. Вчера Президент подписал указ о создании Национального курултая, которым утверждены его положение и состав. Председателем Ұлттық құрылтай является Глава государства.

TIME . KZ . «Одиссея Казахстана» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ ответил на острые вопросы в интервью телеканалу “Россия 24”. Например, он рассказал о советах, которые ему дали “некоторые товарищи” во время январских событий, о “России-спасительнице”, о позиции русского языка в стране, о деликатном положении Казахстана меж двух огней и о многом другом — Я выступал в Москве, говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем, подчеркиваю, не Россия, а Организация Договора о коллективной безопасности! В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот, мол, Россия “спасла” Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно “служить и кланяться в ноги” России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности…

Петр СВОИК – «Возврат законно-незаконного» — Не все знают, но большая часть вывезенных из Казахстана неправедных богатств выведена вполне легально. Вот эту легализацию и пора прекращать. Сразу после вступления в силу обновленной Конституции, начиная с того что земля и ее недра теперь принадлежат народу, Касым-Жомарт ТОКАЕВ создал межведомственную комиссию по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств. Сколько бы это могло быть в цифрах с нулями?

QMONITOR . KZ . «Почему политическую повестку в Казахстане захватили хайп и популизм?» — Низкий уровень политической культуры в казахстанском обществе уже давно стал притчей во языцех, однако исследованием его природы, похоже, никто всерьез не занимался и не занимается. QM решил попробовать хотя бы частично восполнить этот пробел и предложил экспертам ответить на ряд вопросов. В чём причины такого явления? Какие факторы влияют на формирование этой самой политической культуры? Что можно и нужно сделать для её повышения? Какова здесь роль власти, заинтересована ли она в изменении сложившейся ситуации?

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Колесо сансары: кто и как работает на «старый режим»» — Бенефициары-паразиты прежних властно-экономических раскладов ищут способы сохранения себя в условиях наступающего Нового Казахстана. Одной из форм самопродления выступает их политическая ставка на беспринципность и готовность заниматься любым делом. Для этого они подбирают соответствующие кадры, которые целиком и полностью работая на ярых представителей старой элиты, не гнушаются эту элиту всячески ругать и поносить. Чего не сделаешь для пользы дела и весьма витиеватого процесса, нацеленного на конечный результат.

CARAVAN . KZ . «Акимат во дворце, свадьбы в театре: как началась история области Жетысу» — Всем известно, что после январских событий, когда здание областного акимата было сожжено и разрушено, его аппарат переехал в здание Талдыкорганского городского акимата. Городские же чиновники перебазировались в другое помещение. Конечно, кабинеты не были такими просторными, пришлось потесниться и уплотниться, но, как говорят в народе, в тесноте, да не в обиде! Однако новое руководство области Жетысу не пожелало тесниться, а решило въехать в другое здание – вернее, сразу во дворец, чем сразу вызвало негодование у простого люда. Для размещения было выбрано здание Салтанат Сарайы! Каково это – перед началом рабочего дня ступить на красную ковровую дорожку? Это ведь сразу и настроение поднимет, и статус прибавит! Сотрудников же загса со всей документацией в экстренном порядке переселили в здание управления соцзащиты населения, а для проведения свадебных торжеств предоставили драмтеатр.

IA — CENTR . RU . «Балхашская АЭС, спрятанная в «зеленой повестке»» — На прошлой неделе президент #Казахстан’а Касым-Жомарт ТОКАЕВ, выступая на заседании Совета иностранных инвесторов, заявил, что в стране определено место для строительства АЭС. По предварительным данным, станцию планируется построить в районе озера Балхаш. Однако ряд критиков АЭС считают, что использование атомной энергетики вступает в противоречие с внедрением в государстве так называемой «зеленой повестки». За чем будущее экологии и энергетики Казахстана – разбирался Петр СВОИК.

FORBES . KZ . «Почему 2023 год может стать самым сложным для бизнеса Казахстана» — Причина первая: депутаты внесли поправку по обложению дополнительным индивидуальным подоходным налогом в 10% дивидендов на сумму более 30 тыс. МРП. Это будет 48-й набор поправок в Налоговый кодекс за четыре с половиной года с момента его принятия… Причина вторая: в 2023 году планируется введение дополнительных обязательных пенсионных взносов (ОПВР) в ЕНПФ, которые будут отчислять работодатели – в размере 5%.

«Без вины виноватые: казахстанцы теряют доступ к популярным сервисам из-за России» — Если оставить в стороне производителей и крупных игроков рынка с их сложностями, то в большей степени санкции влияют на уровень жизни людей за счет повышения цен на товары первой необходимости (что мы и наблюдаем в последние месяцы). Но есть еще одна проблема — отсутствие доступа к различным популярным сервисам. И если Facebook, Instagram и ряд других интернет-ресурсов, признанных в РФ экстремистскими, заблокировал Роскомнадзор, то доступ к огромному количеству сервисов, используемых для обучения, работы, досуга, российским юзерам уже был перекрыт западными компаниями. С определенного времени российские пользователи не могут обновить мобильные приложения в Android, поскольку Google стала одной из компаний, поддерживающих антивоенные санкции. Также у россиян возникли сложности с оплатой в Apple App Store, с использованием VPN и так далее – этот список постоянно растет.

EXCLUSIVE . KZ . «Саясат Нурбек: Невозможно считать себя чистым, стоя по колено в сточной яме» — Детство Саясата НУРБЕКА прошло на окраине Семея. До 13 лет рос в твердой уверенности, что он кенже – младший ребенок в семье бабушки и дедушки, к которым он попал в двухмесячном возрасте. Во втором классе сильно заболел – обнаружили какую-то сердечную аномалию, поэтому до пятого класса он только и делал, что лечился.

TENGRINEWS . KZ . «Как русский парень открыл бесплатный клуб казахского языка в Алматы» — В одном из алматинских офисов на Байтурсынова бурно что-то обсуждают, шутят, поют песни. Это клуб казахского языка, а открыл его обычный парень из Костаная Алексей СКАЛОЗУБОВ. Когда-то он очень хотел заговорить на казахском языке. Именно заговорить, потому что с грамматикой у него все уже было в порядке. Алексей перепробовал много способов и пришел к самому эффективному. Он решил сам создать клуб, в котором будут говорить. Теперь к нему приходят десятки людей, которые потом идут в магазин, садятся в такси, едут на работу и используют полученные знания на практике.

KURSIV . KZ . «Кто не дает IT-компании CITIX установить «умные» медиаборды в Алматы» — Специализированный межрайонный административный суд Алматы признал городскую Земельную комиссию виновной в бездействии при решении вопроса по выделению казахстанской IT-компании CITIX земельных участков для установки медиабордов в рамках проекта Smart city — «Умный город». Решение опубликовано 13 июня в единой базе судебных дел и еще не вступило в законную силу.

MK — KZ . KZ . «В архивах России и Германии обнаружены уникальные документы по истории Казахстана» — Сотрудники Национального архива РК обнаружили в рамках реализации проекта «Архив-2025» работали в Федеральном архиве Германии, Тайном государственном архиве Прусского культурного наследия, архиве Штази, Центре документации Дрезден Фонда «Саксонские Мемориалы», а также в Центральном государственном архиве города Дрездена.

AZATTYQ . ORG . ««Центр выглядит позорно, остальные части города — просто какой-то ужас». Что убивает Семей?» — 8 июня 2022 года, спустя 25 лет, городу Семею на востоке Казахстана вернули статус областного центра. Сейчас город занимает 23-е место из 25 возможных в рейтинге качества жизни. Поможет ли новый статус Семею выйти из рядов «депрессивных провинций»?

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