Кабала процентных ставок 17.06.2022 17:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 152 0 Депутат маслихата Алматы Акбопе Абылкасимова о том, что миллиарды тенге нужно направлять не на субсидирование арендного жилья, а на строительство новых квартир Посмотреть на RuTube Похожие материалы: В Новый Казахстан с чемоданом нерешённых проблем Почему судья не видит самозахвата? Тема голодомора активизировалась в 30-ый год независимости Виртуоз дарит стране уникальные концерты Коррупция разрушает и государство, и язык