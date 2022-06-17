Национальный Курултай: на манеже всё те же 17.06.2022 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 74 0 Айдар Алибаев о том, что власти подменяют решение проблем имитацией и разговорами Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Национальный курултай при президенте создан в Казахстане Национальный курултай призван укрепить нашу страну и наше единство – Токаев «Для привлечения к ответственности Назарбаева нужно переписывать еще один закон». «Национальный курултай не станет волшебной таблеткой от импотенции власти». «Внутриэлитный конфликт 2022 года был заложен в назарбаевской Конституции 1995 года» Грехам Назарбаева не должно быть места в Новом Казахстане «Цель Референдума – укрепление суперпрезидентской формы правления»