Какие цены на продукты будут в июле-августе?

Вероятно, они достигнут пика за последние 6 лет. Тем не менее, после сезонного всплеска пойдут на спад

Прогноз инфляции и цен на продукты специально для интернет-газеты ZONAKZ сделал аналитик компании Esperio Нурбек Искаков.

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– Если мы посмотрим на прогнозную траекторию инфляции в Казахстане, то увидим, что пик роста цен должен прийтись на июль-август 2022 года. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом выражении в этот период может достичь максимального с 2016 года уровня в 14,5-15%. После чего, при отсутствии новых шоков на валютном рынке, инфляция должна начать быстро снижаться к 9,0-10% к концу года.

– Вы полагаете, что в условиях, когда царит полная неопределенность по всем статьям, мы можем опираться на эту траекторию? Она нам подходит?

– В такой траектории ИПЦ нет ничего удивительного, потому что этот стандартный сценарий повторялся после каждого серьезного падения курса национальной валюты Казахстана, где не было последующего избыточного расширения денежной массы как в 2020-2021 годах.

– Выходит, что экономические сценарии продолжают работать?

– Я полагаю, что перед нами все-таки краткосрочный инфляционной всплеск, похожий на кейсы 2008, 2014 и 2016 годов, спровоцированный единичным внешним фактором, в данном случае, это санкции Запада против России, которые придали инфляции краткосрочный, но сильный импульс, через валютный рынок, после чего влияние фактора исчезло.

– Это очень хорошая новость для тех, кто испытывает потрясение и страх перед будущим.

– Да. Теперь инфляция, как ракета, запущенная вертикально и у которой закончилось топливо. С каждым временным периодом, она теряет инерцию и замедляется, примерно в 2 раза за месяц. То есть, если в марте скорость инфляционной ракеты равнялась 3,7% в месяц (12% в год), в апреле она упала до 1,6% (13,2% в год) , в мае сократилась до 0,7-0,8% в месяц (14% в год), то уже в июне скорость сократится до 0,4-0,5% (14,5% в год), а в июле она может снизиться практически до нуля (0,2% в месяц и 14,7% в год).

– Скорость инфляции, если исходить из данных, которые вы приводите, скоро и вовсе станет отрицательной?

– Я не исключаю, что месячный прирост цен может стать отрицательным, а годовая инфляция под влиянием «силы притяжения» начнет достаточно быстро падать. Ориентиром может служить примерно 1% сокращения в месяц, хотя кейсы 2008 и 2016 годов, говорят о возможности и более быстрого спада инфляции – на 2-4% в месяц. Так что без новых шоков на валютном рынке Казахстана, в последние 4 месяца 2022 года ИПЦ в годовом выражении в консервативном варианте может потерять 4 п.п. с 14,7% в июле-августе, до 10% по итогам декабря.

– Какие факторы могут помешать развитию этого оптимистического сценария, который вы нам только что представили?

– Прежде всего, конечно, важен курс тенге. На сколько вероятно, что следующие 6-7 месяцев 2022 года пройдут без новых потрясений для курса тенге, вопрос отдельный, но по крайне мере июнь и июль достаточно комфортно укладываются в сценарий быстрого замедления темпов роста цен. Так что для них прогноз роста инфляции на 0,5% в месяц до 14,5% в год в июне и на 0,2% в июле до 14,7% в год, можно считать базовым и опираться на него при дальнейших расчетах.

– Давайте теперь обсудим вопрос роста цен в несколько иной плоскости. Кого, имею ввиду прежде группы населения, инфляция бьет сильнее всего?

– Увы, ответ вас разочарует. К сожалению, даже несмотря на ожидаемое быстрое замедление темпов роста цен в Казахстане, структура инфляции такова, что основной ее удар приходится на наиболее уязвимые с финансовой точки зрения слои граждан.

– Почему? Можете сказать?

– Если сравнить текущие годовые темпы роста цен в трех основных частях индекса потребительских цен (ИПЦ), то наиболее высокими они окажутся в продовольственных товарах (19% в мае). В двух других группах — непродовольственных товарах и платных услугах, инфляция гораздо ниже 11,9% и 9,1% соответственно.

А, как мы знаем, бедное население основную часть своих доходов тратит прежде всего на продукты питания. Из-за инфляции эти расходы увеличиваются все больше.

– В самом начале вы сказали про пик цен в июле-августе. Что нас ожидает?

– Следуя за общим сценарием падения месячных темпов роста цен в 2 раза за месяц, можно сделать вывод, что прежде чем годовая продовольственная инфляция пойдет на спад, в июле-августе она может достичь 20-20,5. Для непродовольственных товаров и платных услуг, пики годовой инфляции должны оказаться существенно меньше, 12,4% и 9,5% соответственно.

– И все-таки, какие группы товаров подвержены инфляции прежде всего?

– Если и искать рекордсменов по инфляции в следующие пару месяцев, то вероятно, прежде всего это стоит делать среди продовольственных товаров. В зоне риска находятся мясо и птица, рыба и морепродукты, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Из непродовольственного сектора можно выделить топливо, а из платных услуг – стоимость перевозки пассажирского транспорта, связи и санаторно-оздоровительные услуг.

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