Не выживет село – не выживет никто

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» отвергает систему регулирования цен на социально значимые продукты питания как вредоносную

На этой неделе НПП «Атамекен» сделала исторически важный шаг, заявив о том, что действующий механизм Министерства торговли и интеграции по регулированию цен на социально значимые продукты питания ставит предпринимателей в тупик.

Мы бы от себя уточнили, что оно загоняет в тупик прежде всего сельхозпроизводителей. Поскольку речь идет преимущественно о товарах, которые производятся на селе.

Но обо всем по порядку.

Какие продукты питания, как социально значимые, попадают под регулирование?

В перечне социально значимых продовольственных товаров 19 видов продукции. Это мука, хлеб, макароны, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, мясо (говядина, курица), молочные продукты (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.

Как видим, это целиком и исключительно продукция сельскохозяйственного назначения, за исключением, пожалуй, солепроизводящих предприятий.

При полной незрелости товарно-экономических отношений (нет технологий, позволяющих производить эту продукцию в промышленных масштабах, надежных и сколь-нибудь стабильных рынков сбыта, долгосрочных контрактов о сбыте продукции и пр.), именно сельхозпроизводители не могут обеспечить товарные потоки производимой продукции на рынки. И это означает лишь одно: фермеры и производители продовольственных товаров, даже при громадном спросе на них, не имеют возможности продавать их по адекватной, рыночной цене. Значит, уже в следующих периодах получения урожая и товаров, они будут ориентироваться исключительно на прибыль, и либо производить востребованные продукты питания, либо не производить их вообще.

В цугцванге окажутся товары, которые стоят очень дешево – а посредники непременно воспользуются этой ситуацией, к гадалке не ходи, диктуя свои совершенно необоснованные с точки зрения затрат цены на основные продукты питания. В итоге продуктов, на цены которых установлено строгое ограничение со стороны местных акиматов, не окажется на рынке вообще. Придется закупать их у соседей, а там будут совершенно другие цены и условия.

Так что инициатива Минторга не просто нежизнеспособна по своей экономической сути, но и вредна.

***

Товар, полученный от производителя за 200 тенге, подчеркивают в Национальной палате, не должен поступать в реализацию по 230 тенге. В реальности, до приезда в магазин, стоимость товара часто может превышать предельные 230 тенге. Таким образом, возникает вопрос: как продавец сможет продать товар дешевле, чем утвержденная цена?

«Законом «О регулировании торговой деятельности» (ст. 9) размер предельной торговой надбавки на товары установлен на уровне не более 15% цены производителя или цены оптового поставщика, указанной в договоре поставки. То есть, цена продавца от цены производителя не должна отличаться на 15%», — отмечают эксперты НПП «Атамекен».

И проблема заключается в том, что сегодня акиматы, нарушая статью 9 Закона «О регулировании торговой деятельности», устанавливают максимально допустимые розничные цены на социально значимые товары без учета цен поставщика.

В качестве примера взято Постановление акимата Костанайской области от 13 января 2022 года № 12, в котором утвержден предельно допустимый размер розничного торгового центра на социально значимые продовольственные товары в области: капуста белокочанная 104 тенге за кг; картофель 140 тенге за кг; морковь столовая 148 тенге/кг; лук репчатый 86 тенге/кг; сахар-песок белый 289 тенге/кг; подсолнечное масло 767 тенге/л.

Реальные ли это цены, с учетом себестоимости производимых товаров?

О себестоимости вообще никто даже не заикается…

***

Негативные последствия уже очевидны.

«На прилавках растет количество низкокачественных, недорогих товаров», — отмечают эксперты НПП.

По их мнению, из-за такого требования на торговые прилавки попадают дешевые социальные товары (например, дешевое подсолнечное масло). При этом, экономически нецелесообразными остаются производство и реализация более дорогих и качественных социально значимых продуктов питания.

Второй, и, пожалуй, главный фактор: потеря доступа к рынку.

Например, при установлении предельно допустимой розничной цены на яйца, в проигрыше оказываются производители экологически чистой продукции. Торговые сети (речь, заметьте, даже не о серых посредниках), начинают отказывать им в доступе к прилавкам.

И в этом случае, эксперты здесь почти не заблуждаются, возникает риск перехода на нерегулируемые рынки сбыта социально значимых продуктов питания.

***

В ННП «Атамекен» уверены в том, что дополнительные расходы должны быть учтены.

Например. Если производители социально значимых продовольственных товаров используют на производстве инновационные подходы, а также, в целях повышения качества производимого товара, развития собственного бизнеса, привлекают дополнительные ресурсы, направленные на модернизацию производства, обучение персонала, то реализация товаров по ценам, утвержденным правительством, невозможна с учетом средств, затраченных на модернизацию производства. Соответственно, это тормозит не только развитие консалтинга, но и переход технологий на более высокую ступень производства.

«При регулировании цен на такие товары следует учитывать цены и тарифы на горюче-смазочные материалы, воду, тепловую энергию, тарифы на транспортировку и другие. Эти издержки могут стать реальной причиной удорожания товара. В частности, в 2018-2022 годах, цены на дизельное топливо выросли на 22,2%», — в НПП уверены, что нельзя рисовать только желаемую картинку.

И, конечно, «Необходимо учитывать, что Казахстан является членом Всемирной торговой организации, ЕАЭС и других международных организаций, на постоянной основе интегрируется в международную торговлю. Соответственно, внутреннее ценообразование действует «в соответствии» с мировыми ценами на продовольственные товары».

Согласитесь, нелепо требовать от отечественных сельхозпроизводителей невозможного, если цены на те же товары повышаются и на мировых рынках.

***

При том, что НПП считает неэффективной существующую систему регулирования социально значимых продуктов питания, она предлагает не убивать сельское предпринимательство, а рассмотреть возможность отмены существующего механизма регулирования цен, внедрить адресную поддержку социально-уязвимых слоев населения (раз бедные в одаренной нефтью стране все еще существуют), снизить ставки НДС по критически важным товарам до 8%.

Ну и, конечно, среди предлагаемых мер – увеличить объемы предоставления займов и господдержки в виде субсидирования, льготного кредитования и пр.

Тема различной финансовой поддержки не нова. Деньги лились рекой якобы в адрес реальных производителей. Там еще не разгребли авгиевы конюшни, и до их пор неясно, почему столь субсидируемое производство так и не стало сколь-нибудь реальным.

Как бороться с тотальной коррупцией – вопрос из этого же ряда. Но то, что низкие цены – не панацея и не формула богатства для бедных казахстанцев – это очевидно. Как очевидно и то, что глупо сдерживать цены на товары, которые реально должны стоить не просто дороже, но и дорого.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.