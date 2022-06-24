«Принятые на референдуме поправки в Конституцию означают, по сути, создание Второй республики». «Национальный курултай в «Новом Казахстане»: площадка для легитимизации реформ или голос народа?». «Об интернациональных семьях знаменитых казахов и казашек»

Сетевой Казахстан 24 июня 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Полный текст выступления Президента на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции» — Принятые народом на референдуме поправки в Конституцию означают, по сути, создание Второй республики и кардинальную смену парадигмы развития нашей страны. Мы переходим к качественно новому этапу государственного строительства на основе глубокого обновления всех ключевых институтов власти. Нам предстоит сформировать эффективную и сбалансированную модель взаимоотношений государства и общества, значительно расширив участие граждан в принятии решений. Ключевым направлением намеченных преобразований является последовательная трансформация правоохранительной системы.

KZAIF . KZ . «Синдром вчерашнего борща» — Как слова президента Казахстана воспринимают сегодня и интерпретируют не только в нашей стране, но и в соседних с нами странах, да и вообще в мире? Этим вопросом задались журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ — Отметим, что Касым-Жомарт Кемелевич на минувшей неделе трижды блистал в информационном пространстве, вновь став главным, как ныне принято выражаться, ньюсмейкером страны. Ну и понятно, слова его, сказанные и на Национальном курултае, и в интервью российскому телевидению, и на Петербургском экономическом форуме вновь стали предметом самых разных оценок и интерпретаций. И разожгли в иных нездоровых головах истерику. Публика у нас заряженная какая-то. Кому-то понравились высказывания Токаева, кому-то не понравились, это естественно, однако зачем же так с ума-то сходить? Вот не хотят люди, чтобы слова лидера их объединяли, хотят обязательно так, чтобы разделиться. А ведь Токаев говорил очень сдержанно, никого стараясь не оскорбить или унизить.

IA — CENTR . RU . «Национальный курултай в «Новом Казахстане»: площадка для легитимизации реформ или голос народа?» — «Новый #Казахстан» в определенной мере начинает свой отсчет с созыва первого заседания Национального курултая – нового консультативно-совещательного органа при президенте страны. Сама традиция курултаев, съездов уходит вглубь истории тюркских народов. Однако насколько эффективен будет формат курултая в реалиях современного Казахстана, какие смыслы закладываются в работу этого органа и какое влияние на идеологию новой площадки оказали январские события в стране – в материале Максима КРАМАРЕНКО.

QMONITOR . KZ . «Папа и Патриарх: поможет ли «межцерковный диалог» в Нур-Султане примирить Россию и Запад?» — В сентябре в Казахстан приедет Папа Римский Франциск, который планирует принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча эта обещает стать знаковой не только для нашей страны, но и в целом для мировой общественности, особенно с учетом обостряющегося противостояния между Россией и Западом. Некоторые комментаторы даже высказывают робкую надежду на то, что христианские лидеры смогут хоть как-то повлиять на ход «спецоперации» в Украине.

«Без предрассудков. Об интернациональных семьях знаменитых казахов и казашек» — В нашем обществе немало тех, кто с предубеждением относится к смешанным, или межэтническим, бракам, считая, что они способствуют «размыванию» национальной идентичности. Между тем, можно назвать немало казахов и казашек, в том числе поднимаемых сегодня на щит национально озабоченными гражданами, кто не только не видел в этом ничего предосудительного, но и сам вступал в такие браки, создавая интернациональные семьи. Вспомним некоторых из них.

FORBES . KZ . «Булат Абилов: Мы создаем Фонд возврата активов Казахстана» — Об инициативе политик сообщил на пресс-конференции в Алматы в четверг, 23 июня. Под заявлением об учреждении фонда стоят подписи политика Булата АБИЛОВА, финансиста Оразалы ЕРЖАНОВА, попечителями являются журналист Асылбек АБДУЛОВ, общественный деятель Сергей ДУВАНОВ и правозащитник Евгений ЖОВТИС. В данный момент сформирован список крупных предприятий, «приватизация которых вызывает большие сомнения», и физических лиц, которые, по мнению организаторов фонда, могут быть причастны к незаконным схемам обогащения и выводу активов.

KAPITAL . KZ . «В перспективе Нацбанк должен выйти из пула управляющих пенсионными активами» — По мнению председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елены БАХМУТОВОЙ, нужно вернуться к принципам частного управления пенсионными активами. «Необходима либерализация требований для частных управляющих пенсионными активами. В настоящее время они де-факто также консервативны в своих инвестиционных декларациях, как и Нацбанк, поскольку имеют тот же перечень разрешенных инструментов инвестирования. Такой подход значительно сужает возможности для привлечения вкладчиков», — уверена глава АФК. В интервью она рассказала, какие предложения были со стороны АФК по пенсионной системе и почему дополнительные взносы в ЕНПФ с работодателей нужно вводить постепенно.

TURANPRESS . KZ . «Дефицит воды нарастает» — В большинстве регионов Казахстана люди страдают от нехватки питьевой воды. В будущем дефицит лишь увеличится. Более полумиллиона казахстанцев не имеют доступа к нормальной воде, такой вывод на днях сделали в правительстве. При этом данные чиновников несколько разнятся, кроме того, в отчеты редко попадают населенные пункты, где на бумаге водоснабжение наладили, а на деле нет.

SPIK . KZ . «Испытание интеграцией: суровая реальность или окно возможностей?» — Нынешний формат ЕАЭС оставляет за Казахстаном право принять все необходимые решения в экономическом поле, чтобы сгладить санкционные удары. Крупнейшее после завершения Холодной войны обострение отношений между Россией и странами Запада оказало огромное влияние на государства постсоветского пространства и евразийский интеграционный проект. Об этом рассуждали известные казахстанские специалисты на заседании экспертного клуба «Мир Евразии», посвященного перспективам экономики Казахстана в новых геополитических условиях.

CARAVAN . KZ . «Скотский Вагон? Можно ли заехать в Новый Казахстан на старых поездах» — Уважаемый Президент, обратите внимание на ҚТЖ, люди – не животные, чтобы находиться в таких условиях! В разгар отпусков и каникул пассажиры стали чаще жаловаться на условия проезда в казахстанских поездах: без кондиционеров в плюс 40, с падающими верхними полками и амбре из туалетов. А журналистка Айнур КОСКИНА даже запустила флешмоб с хештегом #мынескоты ҚТЖ #скотынемы ҚТЖ, призвав всех граждан публиковать видео и фото своих путешествий.

EXK . KZ . «Как правильно купить недвижимость, чтобы ее не потерять» — Покупка недвижимости — желаемый и волнительный момент. На кону практически всегда крупная сумма денег и комфортное будущее. Есть факторы, которые нельзя игнорировать при выборе и оформлении имущества. На что нужно обратить внимание, Экспресс К рассказала судебный юрист, имеющая в практике множество кейсов оспаривания сделок с недвижимостью, Кундыз УТЕБЕКОВА. В первую очередь юрист советует обязательно проверить все предыдущие сделки по имуществу.

EXCLUSIVE . KZ . «Экс-министр Елжан Биртанов задал пятнадцать вопросов судебной системе» — Бывший министр Елжан БИРТАНОВ, находящийся под следствием, «не понимает» суть предъявленных ему обвинений, что лишает его права на полноценную защиту. В ходе суда Биртанов задал 15 вопросов, которые, по его мнению, позволят понять, в чем именно его обвиняют. Но пока ответов не получено. Адвокат был вынужден в очередной раз дать отвод судье.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Рубль по 9 тенге: почему для Казахстана такой курс опасен?» — Не успели казахстанцы оправиться от одного удара в виде подорожавшего доллара, как последовал следующий: рубль, за которым тенге следовал вот уже несколько месяцев, внезапно оторвался далеко вперед. Курс российской валюты по отношению к нашей сейчас достиг почти 9 тенге. Официальная стоимость валюты – 8,76 тенге. Чем грозит нам подскочивший рубль? Только ли подорожанием продуктов питания или последствия будут куда плачевнее? Вместе с экспертами в опасности такого курса разбирался корреспондент…

365 INFO . KZ . «Россия провоцирует продовольственный хаос: как защититься Казахстану?» — Роста цен на хлеб не избежать. И правительство Казахстана должно поддержать социально уязвимые слои населения.

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