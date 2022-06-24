Жизнь без локдаунов требует системной работы, ресурсов и усилий

«Любая угроза от пандемических микробов все равно реализуется», – считает Анна Попова, главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Целевые показатели программы «Санитарный щит» нацелены на создание теста на заболевание за 4 дня, а вакцины за 4 месяца. В случае с «оспой обезьян» тест сложили за 4 дня. Что касается вакцины, то узким горлышком остается проблема передачи технологии от науки к промышленности. «Чтобы вакцина была за 4 месяца требуются платформы для промышленного масштабирования, – отметила г-жа Попова. – Данные, полученные на территории СВО, показывают, что все это надо делать».

Секция «Санитарный щит: инвестиции в развитие» проходила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). «Из пандемии в СВО – постоянный идеальный шторм, – заметил Василий Осьмаков, первый замминистра промышленности и торговли РФ. – К «оспе обезьян» мы готовы, потому что пандемия дала много уроков. Мы научились создавать и промышленно масштабировать вакцины».

Для российской фармакологической индустрии разрушение логистических цепочек началось 2 года назад. Как результат, меры противодействия включены тоже давно. В качестве слабого места г-н Осьмаков назвал ситуацию со сложной приборной базой. Когда во всем мире 1-2 производителя, то «это трудно заместить, но мы над этим работаем». «Россия как страна одна из наиболее подготовленных для решения проблем биологической угрозы», – заявил Василий Осьмаков.

«Мы увеличили в 5 раз объемы исследуемого материала, функционирует система глобального мониторинга иммунного ответа человека. Все эти инструменты – элементы Санитарного щита», – сообщила Анна Попова. «Мы так сильно изменили мир вокруг себя: невероятная миграция населения, авиасообщение, изменение климата, проникновение людей в те зоны, где человека не было, а микроорганизмы жили», – обрисовала она общую картину. Отдельно главный санитарный врач остановилась на том, что «пандемия – невероятная нагрузка на психику человека», а потому взаимодействие с информационным полем требует отдельной системной работы.

«Локдаун останавливает 50% экономики», – подчеркнула Лилия Овчарова, проректор ВШЭ. В этой связи инвестиции в «Санитарный щит» имеют прямую экономическую отдачу. «Цифра» пришла на помощь и помогла по многим направлениям. В России были запущены инструменты защиты семей с детьми, безработных. «Губернаторам вбили в голову, что создание рабочих мест – это очень важно во всех отношениях», – отдельно акцентировала г-жа Овчарова. Вместе с тем, пандемийный кризис сильно ударил по логистике и отраслям, связанным с туризмом. Сама проректор считает, что как существует пожарная безопасность, так будет работать и санитарная безопасность в местах большого скопления людей. Со временем все это должно войти в систему и спокойно восприниматься людьми в их структурах повседневности.

«В этом году 100-летие государственной санитарно-эпидемиологической службы, – напомнил Владимир Кутырев, директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб». – «Санитарный щит» стоит на плечах науки эпидемиологии. Традиции и принципы заложены в советское время: обнаружение – выявление – реагирование. «Жизнь без локдаунов» – девиз «Санитарного щита».

Модератор секции Алексей Бобровский поинтересовался у Мелиты Вуйнович, представителя Всемирной организации здравоохранения в России, почему ВОЗ в своих рекомендациях по противодействию «оспе обезьян» мало указывает на то, что заболевание быстрее всего распространяется в группе лиц, практикующих гомосексуальные связи. Сказано это было дипломатично и витиевато, но суть понятна. Г-жа Вуйнович ответила еще более пространно, из-за чего суть мы не уловили.

Зато Мелита Вуйнович внятно объяснила, что далеко не все страны мира могут позволить себе то, что имеет Россия: наука, здравоохранение, опытные кадры, медицинская промышленность, специальные государственные структуры. Для малоразвитых стран требуется помощь со стороны площадки ВОЗ. «Нам нужно больше экспертов из Российской Федерации», – полагает г-жа Вуйнович.

Функционер ВОЗ согласилась с утверждением о существовании «вакцинного национализма». Модератор панели в данной связи заметил, что опубликована информация, согласно которой «в некоторых странах количество людей, умерших от вакцин, произведенных в других странах, больше, чем количество людей, умерших от самого коронавируса».

В 2020 голу в России принят закон «О биобезопасности». Биотехнологии по своей природе являются технологиями двойного назначения. «Военно-биологический проект США – это угроза для всего мира, – подчеркнула Ирина Яровая, депутат Государственной думы. – Нам нужно сотрудничать с теми, кто является надежными партнерами, кто в одночасье не отвернется и не предаст».

«То, что США создали систему военно-биологической разведки – это не миролюбивый шаг. Биологическое оружие самое опасное из тех, которые можно себе представить. Нужно направить усилия на то, чтобы никто не создавал искусственных эпидемий», – акцентировала г-жа Яровая.

После секции мы подошли к Ирине Яровой и поинтересовались, есть ли у российской власти официальная позиция по биолабораториям Пентагона в Казахстане. «Вы зачем задаете мне этот вопрос?» – встречным вопросом ответила г-жа Яровая. «Хотим узнать, есть ли такая позиция», – пояснили мы. «Я член парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине», – ответила депутат Госдумы и на этом прервала контакт.

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