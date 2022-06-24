Что происходит в Сирии

Очередной раунд международных встреч по Сирии прошёл в столице Казахстана на прошлой неделе

Очередной раунд международных встреч по Сирии прошёл в столице Казахстана на прошлой неделе. Каждый раз перед данным событием в местном инфо-пространстве возникают вопросы о целесообразности их проведения в нашей стране. «Зачем нам эти переговоры?» — задаются вопросом некоторые блогеры, политики и, что там греха таить, даже некоторые чиновники и депутаты.

Очередной раунд международных встреч по Сирии прошёл в столице Казахстана. (Фото/Ильяс Омаров)

Очевидный ответ на этот вопрос можно найти, проанализировав процесс самих переговоров. Во-первых, на фоне всевозможных эпохальных мероприятий, проводимых в прежние годы, именно встречи по мирному урегулированию сирийского кризиса являются минимально затратными по финансам, а в плане укрепления странового имиджа – максимально эффективными. Астанинский процесс — это единственная работающая площадка на сирийском треке, которая доказывает, что любой военный конфликт можно решить политическим путем, посредством переговоров, сохранив тысячи человеческих жизней. Эта позиция полностью созвучна миролюбивой и миротворческой внешней политике нашей страны.

В астанинском формате были заключены соглашения, которые привели к деэскалации активных боевых действий в Сирии. Также, от раунда к раунду, продолжается кропотливая работа по примирению враждующих сторон, по восстановлению страны, возврату беженцев, оказанию гуманитарной помощи и обмену пленными. Так, накануне 18-й встречи стороны снова безвозмездно обменялись пятью пленными. Немного, но, с учётом тех сумм, которые обычно запрашиваются в качестве выкупа, это — тоже положительный результат. Обмен свидетельствует и о том, что обе стороны сирийского конфликта заинтересованы в мирных переговорах.

Во-вторых, из-за позиции Швейцарии в отношении к российско-украинскому конфликту, возник вопрос по поводу её исторического нейтралитета. Причём, сомнения, может ли Женева оставаться столицей мировых переговоров, возникают не только у российской стороны, но, и среди политиков и экспертов в самой Швейцарии, и в Европе, в целом. Поэтому ведутся разговоры о замене Женевского переговорного стола на более нейтральное место для разрешения различных мировых конфликтов. Географически равноудаленная, как с запада, так и с востока, от традиционных переговорных центров, Астанинская площадка рассматривается в числе кандидатов.

Третье положительное преимущество проведения Астанинского процесса – это опосредованное участие в работе переговоров международного уровня казахстанских дипломатов, переводчиков, аналитиков, экспертов и журналистов. Понятно, что оно предполагает получение необходимого профессионального опыта. Не говоря уже о вторичных положительных последствиях подобных мероприятий в виде развития туризма и гостиничного бизнеса в нашей стране.

Зачем нужна Турции очередная военная спецоперация в Сирии.

Проведению в Казахстане 18-го раунда сирийских переговоров предшествовало несколько событий. В начале июня, в Женеве прошло очередное заседание сирийского Конституционного комитета под руководством представителя генсека ООН Гейра Педерсона. После него господин Педерсон слетал в Дамаск, где получил заверения сирийского руководства в поддержке работы Конституционного Комитета и успешном проведении в стране, согласно президентскому указу, всеобщей амнистии.

Еще в мае министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, а затем президент Реджеп Эрдоган и министр иностранных дел страны Мевлют Чавошоглу сделали публичные заявления о причастности США и ЕС к деятельности террористических группировок. До этого, подобные обвинения на столь высоком официальном уровне выдвигали только Сирия, Иран и Россия. Затем турецкие власти заявила о намерении начать очередную военную операцию на севере Сирии и повторяли это заявление неоднократно. Объявив целью операции борьбу с террористическими группировками, Анкара имеет в виду вооруженные формирования SDF (Сирийские демократические силы) в состав которых входит РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана), запрещенная в Турции. SDF контролируют в данный момент северо-восток Сирии – регион, на территории которого находятся основные зерновые поля, а также нефтяные и газовые месторождения страны. SDF спонсируются и вооружаются за счет бюджета США и действуют на севере Сирии исключительно под охраной и патронажем американских вооруженных сил.

Турция, принявшая с начала сирийского кризиса около 4 миллионов беженцев, намерена продвинуться с помощью своих войск вглубь соседней страны и увеличить контролируемую ею территорию, переселив на неё лояльных её политике сирийских гостей. Таким образом, Анкара стремиться расширить буферную зону своей безопасности до 30 километров, хотя согласно двухстороннему соглашению, подписанному Турцией и Сирией в Адане в 1998 году, борьбу с курдскими террористическими группировками она может вести только в пределах 15 километров вглубь сирийской территории. Турецкие власти обвиняют США и Россию в том, что они не выполняют свои обязательства по отводу курдских формирований от турецкой границы. Москва и Вашингтон, в свою очередь, выражают недовольство тем, что Анкара не сдержала своё обещание разоружить террористические группировки в Идлибе.

Турецкая газета Хюрриет сообщила о более подробных, и, пожалуй, истинных планах Анкары занять район вокруг города Айн-Исса в провинции Ракка. Здесь пролегает стратегически важная трасса М4, которая пересекает северную территорию Сирии из Латакии на западе с границей Ирака на востоке, соединяя Хасеке, Ракку и Дейр-эз-Зор.

Это, как раз, район тех самых нефтеносных и зерновых сокровищниц страны и, как известно, сирийское правительство постоянно обвиняет Турцию в незаконном вывозе зерна и нефти.

В начале июня министр иностранных дел РФ посетил Анкару с делегацией, в составе которой были военные эксперты. «Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии… Мы придаем значение законным опасениям Турции в Сирии и совместно работаем над изгнанием террористов», — сказал Сергей Лавров во время своего визита. За неделю до его приезда, в Анкару президент Эрдоган заявил: «Мы очищаем Телль-Рифа’ат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое, шаг за шагом, в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги».

Все действия и заявления России и Турции свидетельствуют о том, что обе страны, несмотря на определенные разногласия по некоторым вопросам, стараются решать проблемы за столом переговоров и их отношения представляет яркий пример ситуативного альянса. Это, когда интересы двух стран совпадают на определенном временном промежутке. Правда, адекватные партнерские отношения Москвы и Анкары после примирения в 2016 году, длятся намного дольше, чем само понятие «ситуация».

Реакция Сирии

Сирия же видит в желании Турции угрозу осуществления более изощренного стратегического плана по захвату её территории. Дамаск, отмечает уже осуществляемую на контролируемых Анкарой территориях «туркификацию», проявляющуюся в активном внедрении турецкого языка, открытии турецких школ, хождении турецкой лиры и повсеместно развивающихся турецких флагах на зданиях официальных и государственных учреждений. Первым шагом в процессе проведения военных действий турецкими военными будут осуществлены этнические «чистки» местного населения, так, как это уже происходило в ходе предыдущих операций, — уверены сирийцы. Вторым шагом будет переселение сирийских беженцев. Затем последует проведение референдума по присоединению приграничных территорий к Турции. Вернуть территории, принадлежавшие Османской империи, — такой была клятва депутатов её последнего парламента. Думается, нынешний лидер страны Реджеп Эрдоган, вполне последовательный в своём желании возродить былую мощь своей страны, как великой державы, хотел бы выполнить эту клятву накануне президентских выборов.

В свою очередь, президент САР накануне очередного раунда встречи в астанинском формате дал в большое развернутое интервью каналу РТ Arabic. Башар аль Асад подтвердил, что Сирия будет сопротивляться вводу турецких сил на свои земли, заявив: «Если произойдет вторжение, на первом этапе оно будет встречено народным сопротивлением…. Конечно, в тех местах, где расположена сирийская армия, а она развернута не во всех регионах Сирии, и когда военные условия позволят сделать это, мы проведём прямую конфронтацию».

Как реагируют курды?

SDF на которых направлена турецкая спецоперация, активизировали боевые действия к востоку от Евфрата. При этом, местное гражданское население подвергается различным нарушениям прав человека со стороны военных формирований SDF, которые выражаются в различных притеснениях: от принудительного призыва на военную службу и дискриминационной практики в области образования до подавления мирных демонстраций. Сами курды попросили помощи у официального Дамаска и выразили намерение координировать с правительственной армией свои действия по предотвращению нападения и по защите, единым фронтом, общей сирийской территории.

В ответ, Дамаск, зная, что курды меняют свои решения в зависимости от ситуации, то, соглашаясь сотрудничать с правительством, то вновь уходя под покровительство США, выдвинул условие о вводе правительственных войск в районы, контролируемые SDF. Американцы, курирующие курдские формирования, конечно, же не дали добро на это. Они понимают, что ввод сирийской армии будет означать необходимость вывода сил США из страны.

Однако, окончательное решение о начале спецоперации пока не принято. Какие легальные основания есть у Турции, кроме Аданского соглашения, снова ввести войска на территорию соседней страны? Снизится ли уровень террористической угрозы внутри самой Турции, где проживает множество курдов, если турецкая армия начнет военную операцию против их сородичей на территории соседней страны? Решиться ли положительно курдская проблема, существующая в сирийском государстве по итогам военных действий армии другого государства? Именно на переговорах в казахстанской столице стороны обсуждались все эти вопросы.

Беженцы, терроризм и гуманитарная помощь

Дипломатические переговоры в Казахстане традиционно проходили с участием делегации РФ, Турции, Ирана, представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции, а также наблюдателей из Ирака, Ливана и Иордании.

Представитель Ливана, при обсуждении темы сирийских беженцев, сделал акцент на том, чтобы перенаправить средства, выделяемые международными организациями правительствам принимающих их стран на стимулирование процесса возвращения сирийцев на родину. У соседей Сирии происходит осознание того, что большая часть денег, выделяемых другими странами на нужды беженцев, оседает на зарубежных счетах коррумпированных чиновников, а решение проблем с беженцами ложится тяжким бременем на их собственные бюджеты.

Страны-гаранты Астанинского процесса также, в очередной раз, подтвердили необходимость ликвидации ДАИШ/ИГИЛ, Фронта Ан-Нусра и всех других организаций, связанных с Аль-Каидой или ДАИШ/ИГИЛ, и других террористических групп, включенных в список запрещенных ООН организаций, обеспечивая при этом защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Стороны выразил серьезную обеспокоенность присутствием и террористической деятельностью «Хайат Тахрир аш-Шам» и других связанных с ней террористических групп, представляющих угрозу для гражданского населения внутри и за пределами зоны деэскалации Идлиб.

Таким образом, Турции снова предоставлено время по решению взятой ею на себя задачи по разоружению террористических группировок в Идлибе.

Еще одной важной темой сирийских переговоров является оказание гуманитарной помощи Сирии, особенно, в условиях экономических ограничений, наложенных западными странами. Заканчивается срок действия резолюции ООН 2585 по трансграничной доставке гуманитарных грузов. В прошлом году оно было продлено на год, с условием, что вся гуманитарная помощь, доставляемая подрядными компаниями ООН через турецкую границу в обход Дамаска, будет распределяться равномерно среди всего населения Сирии. Однако, за год в Идлиб заехали тысячи конвоев с гуманитарной помощью, в то время, как Дамаск получил считанные десятки. В июле планируется обсуждение дополнительного продления данного соглашения по «трансграничке» на заседании Совета Безопасности ООН, однако, маловероятно, что оно будет продлено. Скорее всего, будет предложен традиционный механизм по доставке гуманитарной помощи через столицу — Дамаск.

Израиль опять бомбит

Стороны также отметили, что участились обстрелы Сирии со стороны Израиля. Была совершена атака на международный аэропорт в Дамаске и разрушена взлетно-посадочная полоса. Из-за разрушений центральный аэропорт Сирии не может принимать международные рейсы, обеспечивать транзит и прилет в страну сирийских граждан из-за рубежа. Как правило, Израиль объясняет свои атаки как попытки предотвратить поставки иранского вооружения, предназначенного для «Хезболлы» и других про-иранских группировок в Сирии.

Участники Астанинского процесса осудили продолжающиеся израильские военные нападения в Сирии, отметив, что они нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, ставят под угрозу стабильность и безопасность в регионе и, в очередной раз, призвали к их прекращению.

При этом, продолжает активно циркулировать информация об угрозе перерастания длительного противостояния Израиля и Ирана в открытый вооруженный конфликт. Об этом Министерство обороны США предупредило некоторых своих арабских партнеров и Турцию, сообщает израильская газета «Раи аль-Яум». Известно также, что были приведены в состояние повышенной боеготовности средства ПВО Иордании, ОАЭ и других стран региона.

Стало известно также, что министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается в Тегеран в ближайшее время. Было объявлено, что трассу «Меридиан», которая должна была соединить Китай и Европу, решено перенаправить через страны Каспийского моря, в том числе через Казахстан, в Иран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, во время своего визита в Тегеран, подписал 21 документ по выводу двухсторонних отношений на новый уровень в сфере экономики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. Также подписано соглашение о двухнедельном безвизовом режиме для граждан обеих стран. Одновременно с визитом главы нашего государства в Тегеран прибыл первый транспортный поезд по маршруту Казахстан-Туркмения-Иран-Турция. Тегеран также договорился о взаимном открытии представительств таможенных служб с РФ. Во всех этих действиях вырисовывается совершенно новая картина мира, которую мы можем увидеть после глобальной трансформации, происходящей в данное время.

Итоги встречи

Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики в качестве гарантов Астанинского формата подтвердили свою непоколебимую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы должны повсеместно соблюдаться.

По итогам 18-й Международной встречи по Сирии, в своём совместном заявлении представители стран-гарантов указали, что рассмотрели последние международные и региональные события и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в мирном урегулировании сирийского кризиса.

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