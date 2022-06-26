Четыре медали казахстанских дзюдоистов на турнире «Большого шлема», новый еврокубковый сезон в футболе, результаты пловцов на чемпионате мира и теннисисты перед стартом Уимблдона

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: все наши награды – бронзовые

Очередной турнир «Большого шлема», который принимал Улан-Батор, был примечателен тем, что в нём приняли участие, хотя и под флагом Международной федерации дзюдо (IJF), российские спортсмены. Тем самым IJF создала прецедент – ведь после 24 февраля, то есть на протяжении четырех месяцев, РФ находилась, по сути, вне мирового спорта (профессиональные теннис и бокс – отдельная статья). Какие это будет иметь последствия, пока сложно сказать. Известно только, что Украина в знак протеста против такого решения отказалась от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой IJF.

Казахстан делегировал в столицу Монголии 13 мужчин, включая лидеров национальной сборной Елдоса Сметова, Гусмана Киргизбаева, Ислама Бозбаева, Ерлана Серикжанова, Дидара Хамзу. Последний и принёс одну из медалей нашей стране. В весе до 90 кг он после трёх побед (над чехом, монголом и французом) проиграл в полуфинале россиянину Михаилу Игольникову, но реабилитировался в поединке за «бронзу», одолев другого россиянина Мансура Лорсанова. Награду такого же достоинства завоевал супертяж (свыше 100 кг) Адил Оразбаев. Выиграв в первых схватках у соперников из Германии и Финляндии, он в полуфинале уступил россиянину Иналу Тасоеву, действующему чемпиону Европы, а в поединке за третье место оказался сильнее Магомедомара Магомедомарова, представлявшего Объединённые Арабские Эмираты.

На снимке: Адил Оразбаев (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

Две медали, и тоже бронзовые, добыли наши девушки. Сначала отличилась Абиба Абужакынова, которая боролась в самой лёгкой весовой категории (до 48 кг). А вчера, в заключительный день турнира, на пьедестал почёта поднялась супертяж (свыше 78 кг) Камила Берликаш.

Водные виды спорта: лучший результат в плавании – 18-е место

На чемпионате мира, проходящем в столице Венгрии, завершились соревнования пловцов в бассейне. Впервые за долгие годы наши девушки выступили более успешно, чем наши же парни. А лучший результат показала дебютантка турниров такого уровня Ксения Игнатова, которой не исполнилось и 17 лет. Дистанцию 200 метров на спине она проплыла с 18-м временем (для выхода в полуфинал надо было попасть в топ-16). Правда, рекорду Казахстана, установленному шесть лет назад Екатериной Руденко, которая, кстати, тоже начала ездить на чемпионаты мира в очень юном возрасте, Ксения проиграла почти две секунды, что многовато. На 100-метровке она стала 28-й. Другая наша пловчиха, Аделаида Пчелинцева, специализирующаяся в брассовых дисциплинах, заняла 25-е место на «полтиннике» (неолимпийская дистанция) и 29-е на «сотке».

Что касается троих наших парней, то определённые надежды связывались с Адильбеком Мусиным. В ходе предыдущего мирового первенства, три года назад, он проплыл две свои любимые дистанции – 50 и 100 метров баттерфляем – с 17-м результатом, оба раза остановившись в одном шаге от выхода в полуфиналы. Теперь же Мусин занял соответственно 26-е и 32-е места, проиграв по времени самому себе же прежнему. Брассист Айбек Камзенов стал 35-м на «полтиннике» и 41-м на «сотке». Наконец, Александр Варакин на самой короткой дистанции вольным стилем показал 46-й результат, а на вдвое более длинной – 80-й.

В мужском турнире ватерполистов команды провели матчи группового раунда. Казахстанцы проиграли всем своим соперникам по квартету: австралийцам – 4:10, американцам – 4:17, сербам – 3:22. Теперь они вместе с бразильцами и немцами разыграют места с 13-го по 15-е.

А вот наша женская команда сумела-таки одержать одну победу – над сборной Бразилии со счётом 10:6. При этом она проиграла австралийкам и новозеландкам – соответственно 6:19 и 11:15. По итогам группового раунда казахстанская команда вышла в первую стадию «плэй-офф», 1/8 финала, где вчера должна была встретиться с испанской.

Таэквондо: пять призёров чемпионата Азии

Южная Корея принимает чемпионат Азии по таэквондо – одному из олимпийских видов единоборств. Уже разыграны 13 комплектов наград из 16. В копилке сборной Казахстана пока пять медалей, в том числе одна серебряная и четыре бронзовые.

Лучший результат в нашей команде показала опытная Жансель Дениз, участница двух Олимпиад. В весовой категории до 73 кг она добралась до финального противостояния, в котором проиграла Захре Пуресмаэли из Ирана, и завоевала «серебро». Бронзовых наград удостоены Рита Бакишева (до 46 кг) и Ботакоз Капанова (до 49 кг). По итогам мужских соревнований на пьедестал почёта поднялись Жасурбек Исраилов (до 58 кг) и Смаил Дуйсебай (до 87) – оба получили «бронзу».

На снимке: Жансель Дениз (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В общем медальном зачёте верхние позиции занимают четыре сборные, поделившие между собой все разыгранные на сегодня 13 наград высшей пробы: Южная Корея – 4 «золота» (в сумме 8 медалей), Иран – 3 (10), Узбекистан и Китай – по 3 (6). Впрочем, ситуация ещё может измениться, поскольку пока неизвестны призёры в двух мужских и одной женской весовых категориях.

Теннис: обе наши – среди «сеяных»

Сегодня стартует третий в нынешнем году турнир «Большого шлема» – Уимблдонский. В женской сетке среди 32-х «сеяных» фигурируют две казахстанские теннисистки, и обеим в первом круге предстоят поединки с довольно известными соперницами. Елена Рыбакина (21-я в рейтинге WTA) встретится с американкой Коко Вандевеге (160-я), которая четыре года назад входила в первую десятку, добиралась до полуфиналов открытых чемпионатов США и Австралии, до 1/4 финала Уимблдона, но потом получила травму и пока ещё не обрела былой формы. А Юлии Путинцевой (33-я) будет противостоять француженка Ализе Корне, лучшие годы которой, похоже, уже позади. К сожалению, Зарина Дияс, собиравшаяся принять участие в квалификации к Уимблдону, вынужденно, из-за травмы, отказалась от этого – возможно, она выбыла до конца сезона.

Лидеру нашего мужского тенниса Александру Бублику (39-й в рейтинге АТР) жребий выбрал в соперники венгра Мартона Фучовича (57-й). А многоопытному ветерану Михаилу Кукушкину (160-й) пришлось пробиваться в основную сетку через квалификационные матчи. Он провёл их успешно и теперь в первом круге сойдется на корте с американцем Дженсоном Бруксби (34-й).

Кстати, на нынешнем Уимблдоне не будут начисляться рейтинговые очки. Так мужская и женская теннисные ассоциации отреагировали на решение, принятое организаторами турнира под давлением британских властей, отстранить от участия в нём российских и белорусских игроков. Зато призовой фонд будет самым внушительным за всю историю.

Олимпизм: радостная новость для могулистов

Международный олимпийский комитет утвердил программу зимних Игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина д,Ампеццо (Италия). Хорошая новость для казахстанского спорта: в неё, помимо уже имевшего олимпийскую прописку одиночного могула, включён ещё и парный (параллельный). Стоит напомнить, что именно эти дисциплины лыжного фристайла приносят нашей стране наибольшее количество наград на крупнейших международных соревнованиях в зимних видах спорта.

Также в программе Олимпиады впервые появятся женские прыжки с большого трамплина, смешанные заезды скелетонистов, состязания в женских санях-двойках и сразу три дисциплины нового вида спорта – лыжного альпинизма.

Футбол: определились соперники казахстанских клубов

Состоялась жеребьёвка первых раундов европейских клубных турниров сезона 2022/23. Костанайский «Тобол», который будет представлять нашу страну в квалификации самого престижного из них – Лиги чемпионов, в первой половине следующего месяца дважды сыграет с венгерским «Ференцварошем». Победитель этого противостояния встретится затем либо со словацким «Слованом», либо с грузинским «Динамо» из Батуми. Проигравшая же команда продолжит борьбу в квалификации Лиги конференций, третьего по статусу турнира.

Остальные казахстанские клубы, получившие право выступать в еврокубковых матчах, начнут со второго раунда квалификации Лиги конференций. Алматинскому «Кайрату» предстоят поединки с венгерской «Кишвардой», столичной «Астане» – с польским «Ракувом», а петропавловскому «Кызылжару» – с хорватским «Осиеком». Эти игры запланированы на 21 и 28 июля.

В прошлом еврокубковом сезоне наши команды выступили неудачно. Как следствие, Казахстан в таблице коэффициентов УЕФА опустился на пять позиций ниже – с 25-й на 30-ю.

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