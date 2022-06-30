«Мы у входной двери структурного перехода к устойчивому развитию, гласит готовящаяся доктрина новой экономической политики (НЭП)». «Главное — не профукать возможности». «Отмена русского языка для первоклассников казахских школ»

Сетевой Казахстан 30 июня 2022г.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Не споткнуться бы о порог!» — Мы у входной двери структурного перехода к устойчивому развитию, гласит готовящаяся доктрина новой экономической политики (НЭП). Но насколько эта политика будет новой? Сразу скажем: дело абсолютно необходимое и… пустое. Необходимое, потому что сырьевая модель исчерпана — и сама не растет, и всей экономике служит тормозом… Но почему тогда эта столь необходимая доктринальная затея настолько же и пустая? Да хотя бы потому, что авторы даже не заикнулись о главном: почему сырьевая модель роста этого самого роста уже не дает.

«На стыке цивилизаций» — Данияр АШИМБАЕВ — Главное — не профукать возможности. Да, у нас есть сотрудничество с Китаем, но все мы прекрасно понимаем, что интересы Китая достаточно широкие и та же Россия является фактором, сдерживающим Китай на этом направлении. Точно так же Россия сдерживает и западное влияние в регионе. А мы видим, что западное влияние направлено, к сожалению, не на развитие потенциала нашей республики, а на, скажем так, превращение Казахстана в горячую точку, которая станет проблемной для России и Китая. Поэтому для защиты нашей безопасности и суверенитета, для обеспечения наших логистических и экономических возможностей присутствие в ОДКБ и в ЕАЭС критически важно.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Двусмысленная профессия» — Отпраздновали многострадальный (в смысле постоянного переноса даты и многократного переименования) День работников средств массовой информации. Есть определенная ирония и в нынешней дате – 28 июня, ибо в этот день приняли Закон «О печати», который трудно назвать демократическим. Согласитесь, у нас довольно двусмысленная профессия. С одной стороны, нас громко называют «четвертой властью». Но в наших реалиях – это звучит как сомнительный комплимент, который используется для заигрывания со СМИ. С другой стороны, журналистику, как профессию (за глаза и не только) именуют «второй древнейшей». Ибо за определенную мзду некоторые издания могут обслужить плательщика: подобно прокурорам (без суда) обвинить или, как адвокаты, оправдать его.

EXCLUSIVE . KZ . «Что мешает отечественной «оборонке» и на чьей стороне наши чиновники-генералы?» — Министерство обороны отреагировало на серию публикаций exclusive.kz о состоянии обороноспособности нашей армии. Мы благодарим наших военных чиновников за отклик и оперативность, однако некоторые вопросы все-таки остались. В частности – по отечественному оборонному комплексу. Как мы уже отмечали, общество просто не понимает реальный потенциал нашей «оборонки». Поэтому мы обратились за комментариями к весьма компетентному специалисту в этой области – председателю Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса РК Айбеку БАРЫСОВУ.

IA — CENTR . RU . «Неудавшаяся приватизация, или кто спасет «международный» аэропорт Петропавловска» — Критика кампании по приватизации государственных активов в #Казахстан‘е набирает обороты. Однако «распродажа» государственной собственности не единственная проблема. Разговоры о покупке тем или иным инвестором актива, находящегося на балансе государства, довольно часто остаются лишь разговорами. И вовсе не потому, что казахстанские чиновники не хотят расставаться с логистическими, энергетическими или промышленными объектами. Зачастую эти активы просто не нужны частным инвесторам. Один из самых ярких примеров здесь – аэропорт Петропавловска, который местный муниципалитет только с начала года пытался продать четыре раза. О судьбе «международного» аэропорта и практических проблемах с приватизацией на местах – материал Егора ВАСИЛЬЕВА.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Гендер и все-все-все» — Пишу «наверное» потому, что как раз начиная с 2015 года ОФ «Стратегия» провел ряд исследований практически по каждой из указанных задач. И скажу так: дела обстоят не очень хорошо, а где-то даже плохо, особенно в вопросах укрепления репродуктивного здоровья мужчин и женщин, распространенности бытового/гендерного семейного насилия. Что касается гендерочувствительного общественного сознания, то, на мой взгляд, во многих моментах мы незаметно для себя под лозунгами строительства либеральной демократии заметно откатились даже от завоеваний проклинаемого советского периода.

365 INFO . KZ . «Закон о банкротстве — кому спишут долги по кредитам?» — Число «закредитованных» казахстанцев, чьи долги уже несопоставимы с доходами, перевалило за миллион. У одних это явление временное и в конце концов люди рассчитаются с кредитами. Но есть и те, кто не в состоянии расплатиться с долгами. Разномастные эксперты долгие годы утверждали, что выход есть, это механизм банкротства физических лиц, при котором долги могут списать. Конечно, если проверка подтвердит полную финансовую и имущественную несостоятельность должника. Но закона не было, а долги между тем росли, как и напряжение в обществе.

«Отлучение от матери: традиция, которая мешает строить семью» — Отдавать ребенка на воспитание бабушкам и дедушкам — традиция вроде бы добрая, но чревата для детей негативными психологическими последствиями.

QMONITOR . KZ . «Выход – не выход. Что получил Казахстан от Болонской системы и чего лишился?» — На днях президент страны поставил точку в многолетних спорах вокруг Болонской системы, заявив в интервью телеканалу «Россия 24», что Казахстан не планирует выходить из нее. При этом он признался, что с самого начала относился к этой идее скептически и даже предупреждал тогдашнее правительство про «две стороны медали», призывая не спешить. Тем не менее, процесс был запущен, и сейчас имеет смысл сосредоточиться не на форме, а на качестве высшего образования.

CARAVAN . KZ . ««Отмена русского языка для первоклассников казахских школ»: правильное решение, которое давно назрело – эксперт» — По решению МОН РК (которое теперь разделено на Министерство науки и Министерство просвещения), в школах с казахским языком обучения с первого класса будут изучать только казахский язык. Г-н АЙМАГАМБЕТОВ тогда подчеркнул, что акцент будет на том, чтобы ребенок «сначала научился читать и писать на своем родном языке». Изучение русского языка в школах с казахским языком обучения планируют начать со второго класса. Английский – с третьего.

LITER . KZ . ««Выгодно казахам»: как двойник «КазМунайГаза» выманивает деньги у доверчивых казахстанцев» — Вот уже несколько месяцев в Сети активно распространяется довольно заманчивое предложение якобы от “КазМунайГаза”, который предлагает казахстанцам инвестировать в нефть и газ и почти сразу получать высокую прибыль. Правоохранители и представители самой нацкомпании информацию давно опровергли. Однако мошенников это не остановило, а доверчивых жителей меньше не стало. Схема хоть и избитая, но работает.

KURSIV . KZ . «Более 1000 объектов недвижимости Турции купили казахстанцы в 2022 году» — Казахстанцы в 2022 году купили 1 099 объектов недвижимости в Турции и по активности на рынке обошли граждан Афганистана и Германии. Об этом свидетельствуют данные главного управления земельного кадастра Турции за январь – май 2022 года.

FORBES . KZ . «У гостиницы Almaty новый владелец» — Компания Нурлана СМАГУЛОВА Astana Group приобрела гостиницу Almaty на открытом аукционе в 2006 году и спустя 16 лет продает ее. Покупатель – Orbis Kazakhstan, многопрофильная казахстанская компания, работающая в различных отраслях экономики, среди которых нефтехимия, авторитейл, агробизнес, строительство и другие. Сделка состоялась 21 июня 2022 года.

AZATTYQ . ORG . ««Избавиться от бремени». Почему журналисты идут в пресс-службы?» — Государственные учреждения и частные компании для работы с общественностью нанимают специалистов по коммуникациям. В международной практике таких специалистов готовят в отделах по PR или коммуникациям, тогда как в Казахстане к этой работе часто привлекают журналистов. Эксперты говорят, что эта тенденция вредит обеим сферам. 28 июня — в День работников СМИ — репортер Азаттыка обратился к журналистам и специалистам по коммуникациям, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.

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