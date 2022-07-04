«Казахстанцы не хотят отмечать день рождения первого президента». «Опасно ли дразнить косматого медведя». «Коррупция на таможне может навлечь санкции на Казахстан». «Сбертерек. Богатый бай и потерявшаяся «дочка»

Сетевой Казахстан 4 июля 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанцы не хотят отмечать день рождения первого президента» — Фонд Qalam провел опрос населения об отношении к дню рождения Нурсултана НАЗАРБАЕВА как к государственному празднику. 63 процента опрошенных считают, что 6 июля не должен оставаться праздничным днем.

«Каких тем боятся казахстанские кинематографисты?» — Отечественное кино жанрово однообразно. Почему? Многие жалуются на засилье низкопробных комедий в отечественном кинопрокате. Однако зрители голосуют деньгами и дают понять, что их вполне устраивает то, что показывают в наших кинотеатрах. Так почему новые темы и новые жанры с трудом пробивают дорогу на экран?

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Опасно ли дразнить косматого медведя» — А все же, как выбрать верный тон в политической риторике и практических отношениях с Россией? Особенно после всего произошедшего после нашего собственного января, февральских военных действий РФ против Украины и разгоревшейся с марта отчаянной санкционной войны против нее. Верным ли было с тактической точки зрения заявление зампреда главы Администрации во время визита в Европу, что Казахстан не станет нарушать наложенные на Россию санкции? А стратегически – тоже верным? Или как правильно трактовать парное выступление президентов России и Казахстана на Петербургском экономическом форуме: как демонстрацию эксклюзивных отношений наших государств и их лидеров, или как публичную пикировку?

365 INFO . KZ . «Коррупция на таможне может навлечь санкции на Казахстан» — По мнению экономиста Асета НАУРЫЗБАЕВА, риски для Казахстана могут возникнуть в двух случаях: если чиновники будут помогать российским компаниям обходить санкции и если со стороны их работы будет бардак и попустительство… Но экономист опасается, что «проталкивать» санкционные товары в Казахстане могут на таможне, ведь именно эта структура является самой коррумпированной. Поэтому на чиновников надо обращать самое пристальное внимание и в случае чего наказывать строжайшим образом.

«Электроэнергия подорожает: так правительство позаботится о народе» — Правительство Казахстана собирается выровнять тарифы на электроснабжение между физическими и юридическими лицами и бюджетными организациями. Это приведет к тому, что за электроэнергию население будет платить больше.

TURANPRESS . KZ . «Плоды бесхозяйственности» — Сахар, мясо, подсолнечное масло, мука, крупы, молочные продукты, рыба, колбасы, конфеты, консервы – это далеко не полный перечень товаров, цена на которые продолжит расти, и которые могут оказаться в категории дефицита. В прошлом мы уже сталкивались с неумением правительства контролировать поставки и цены, но сейчас республика стоит на пороге продовольственного кризиса.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Сбертерек. Богатый бай и потерявшаяся «дочка»» — Вышла новость, которая, в общем-то, уже давно не новость – НУХ «Байтерек» близок к покупке дочернего банка Сбер в Казахстане, после чего при идеальных условиях – в банк вложится еще один инвестор – Европейский банк реконструкции и развития. Когда стало понятно, что против Сбера включились санкции и скоро отключат SWIFT – материнский банк в Москве принял решение продать казахскую «дочку» какому-нибудь богатому «жениху».

QMONITOR . KZ . ««Голодные игры». Способен ли Казахстан справиться с продовольственным кризисом?» — Стремительно дорожающее продовольствие «съедает» уверенность казахстанцев в завтрашнем дне. При этом, как отмечают эксперты, ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Они не исключают, что своего рода экзаменом на прочность для нас станет предстоящая осень. Выдержим ли мы его? Ответ, увы, неочевиден. По крайней мере, в экспертной среде ожидания на сей счет довольно пессимистичные.

«Альтернативный взгляд: война за Сарыарку в эпоху казахско-джунгарского противостояния» — Известный писатель, тюрколог, путешественник Марал ТОМПИЕВ делится с читателями своим новым взглядом на историю расселения казахских племен в Сарыарка во время войны с Джунгарией. По мнению автора, почти вся северная Сарыарка, включая Улытау, Тайаткан-Шунак, Каркаралы, Баянаул, Кызылтау, Чингистау, Тарбагатай до Алтая была временно завоевана джунгарами (калмаками).

FORBES . KZ . «Кунсулу Закарья: Вакцину от обезьяньей оспы мы можем сделать за полгода» — Одна из разработчиков QazVac ответила на самые актуальные вопросы по эпидемиологической обстановке — У всех, кто вакцинирован (от оспы), есть приобретенный пожизненный иммунитет. Но есть большой риск для тех, кто родился позже 1982 года, когда была прекращена вакцинация против этого заболевания. У них есть прямой риск… Коронавирус никогда не уйдет, он вошел в человеческую популяцию, он здесь и будет. Вирус должен стабилизироваться, а пока он только вошел в популяцию и быстро мутирует — это один из способов выживания. Поэтому крайне важно, чтобы в человеческой популяции выработался коллективный иммунитет.

TENGRINEWS . KZ . ««За 10 лет не смог накопить на квартиру». Почему казахстанцы берут ипотеку?» — За прошлый год вторичное жилье в Казахстане подорожало почти на 30 процентов. Рост цен на рынке недвижимости наблюдается пятый год подряд. Такие данные озвучили в Бюро национальной статистики. При такой динамике цен для большинства казахстанцев единственным вариантом приобретения жилья становится ипотека. Если в апреле 2015 года объем ипотечных займов, по данным Нацбанка, составил 916,8 миллиарда тенге, то в апреле 2022 года этот показатель достиг 3,6 триллиона тенге.

TIME . KZ . «Ну что, родимые, поехали кататься!» — Отечественные перевозчики просят сограждан пережить имеющиеся трудности. Не секрет, что отечественный сервис пассажироперевозок вызывает — очень мягко говоря! — шквал негодования и массу вопросов, которые кочуют неразрешенными из года в год. А тут еще ковидная пандемия подложила форменную свинью. По заверениям Салтанат ТОМПИЕВОЙ, заместителя председателя комитета гражданской авиации Мининдустрии и инфраструктурного развития (МИИР), сейчас на рынке перевозок по внутренним направлениям ситуация благодатная. Но так ли это на самом деле?

«Встал на тропу войны» — Нуртас АДАМБАЙ, актер, продюсер, режиссер, требует запретить к прокату мультфильм “Базз Лайтер”. Обращается он ни больше ни меньше к президенту страны. Поводом для такой острой реакции послужил крохотный эпизод, в котором одна героиня, входя в комнату, целует другую. Ради истины стоит сказать, что хотя поцелуй мимолетный и не по-взрослому, но происходит все же не в щечку. Эротической сцену назвать нельзя, самая большая крамола состоит только в том, что зритель может предположить: дам что-то связывает.

CARAVAN . KZ . «Государство решило срубить лишнюю копейку на здоровье граждан?» — Курить вредно! Причем не только для здоровья, но и для кошелька. А через полгода у курильщиков появится уникальный выбор, на чем экономить: на финансах, покупая подорожавшие стики для всяких “айкосов” и “гло”, или на здоровье, дымя обычными сигаретами… Но с чего вдруг депутаты так активно взялись за акцизы? К примеру, закон о банкротстве физлиц 10 лет принять не могут. А тут – две недели от предложения до утверждения… Курильщики, которых эта норма коснется больше всех, тут же предположили, что повышение акцизов на стики явно кто-то лоббирует.

««Обычные, наши, казахские мужики» — как казахстанское общество медленно катится в пропасть» — Речь о том, что постоянно растет количество шокирующих случаев, когда люди явно идут против общепринятой морали. Все больше сообщений о педофилии, о случаях насилия в детсадах и школах, о том, как мужья убивают жен, нередко на глазах у общих детей. Чтобы убедиться в этой статистике, достаточно посмотреть новости или ознакомиться с деятельностью фонда «Не молчи».

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