Важная победа баскетбольной сборной РК, наша теннисистка в 4-м круге Уимблдонского турнира, «золото» казахстанской бегуньи из Кении на этапе «Бриллиантовой лиги» и старт главного велосипедного гранд-тура

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: Елена Рыбакина – уже в четвёртом круге

Елена Рыбакина (23-я в рейтинге WTA) вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира, то есть в число 16 лучших. В поединке за выход в 1/4 финала она сегодня сразится с опытной хорваткой Петрой Мартич, которая, хотя и располагается в рейтинге гораздо ниже (80-я), на нынешнем Уимблдоне играет очень сильно. Эксперты предрекают затяжной матч примерно равных по силе соперниц. На предыдущих стадиях Рыбакина не проиграла ни одного сета, но назвать убедительными её победы сложно, о чём свидетельствуют и результаты. У американки Коко Вандевеге (160-я) она выиграла со счётом 7:6, 7:5, у канадки Бианки Андрееску (56-я) – 6:4, 7:6, у китаянки Чжен Цинвэнь (52-я) – 7:6, 7:5.

На снимке: Елена Рыбакина (фото с сайта Уимблдонского турнира)

Если Елена сумеет преодолеть барьер в лице хорватки и впервые в карьере пробиться в финал Уимблдона, то там её будет поджидать либо австралийка хорватского происхождения Айла Томьянович (44-я), либо француженка Алоиза Корне (37-я). Именно последняя уже в стартовом круге остановила нашу Юлию Путинцеву (33-я), выиграв у неё в двух сетах – 6:3, 7:6. А в третьем она уверенно разобралась с первой ракеткой мира полячкой Игой Свёнтек – 6:4, 6:2.

Теперь о наших парнях. Александр Бублик (39-й в рейтинге АТР) выступил в свою силу. Сначала он взял верх над венгром Мартоном Фучовичем (57-й) и сербом Душаном Лайовичем (64-й), причём не отдав им ни одной партии. Однако в третьем круге уступил американцу Фрэнсису Тиафо (28-й). Казахстанец выиграл первый сет, вполне мог взять второй, но неудачно провёл тай-брейк, также на тай-брейке проиграл третий, а в чётвертом выглядел уже послабее. Несмотря на 24 подачи навылет, он отдал матч сопернику – 6:3, 6:7, 6:7, 4:6. А наш ветеран Михаил Кукушкин (164-й) уже в стартовом круге уступил другому теннисисту из США Дженсону Бруксби (34-й) – 3:6, 2:6, 3:6.

Баскетбол: ещё одна победа над фаворитом

Снова порадовала национальная сборная Казахстана по баскетболу: она одержала повторную победу над командой Ирана, одной из лучших в Азии. Матч, проходивший в Нур-Султане, получился очень напряжённым. Кстати, в составе соперников в нашу столицу приехал 218-сантиметровый центровой Хамед Хаддади, который провёл шесть сезонов в сильнейшей лиге мира – Национальной баскетбольной ассоциации, но первый матч против нашей сборной, состоявшийся 24 февраля, пропустил из-за травмы. А вот в казахстанской команде не было единственного натурализованного американца – Энтони Клеммонса, который вместе с Николаем Бажиным стал самым результативным в том февральском поединке.

На сей раз великолепную игру выдал капитан нашей сборной Рустам Мырзагалиев. Он набрал 26 очков. Под стать ему действовал Дмитрий Гаврилов, принесший 16 очков и сделавший четыре блок-шота. Результативно сыграл и Максим Марчук. Остальные наши баскетболисты атаковали кольцо соперника, может, реже и менее точно, но зато преуспели в других компонентах игры: чаще выигрывали борьбу под щитами, несмотря на присутствие Хаддали (кстати, он набрал 18 очков и сделал 10 подборов), совершили больше перехватов. В итоге трудная, но очень значимая победа – 68:60.

На снимке: Рустам Мырзагалиев после матча со сборной Ирана (фото с сайта Международной федерации баскетбола)

После пяти проведённых матчей сборная Казахстана гарантировала себе первое место в группе. Но важно даже не столько это, сколько то, что в следующий раунд турнира, по итогам которого будут разыграны путёвки на Кубок (чемпионат) мира, она выйдет, имея в активе две победы над иранцами – ведь результаты этих поединков будут учтены в решающей стадии. А с кем ещё там придётся играть, станет известно после сегодняшней встречи наших баскетболистов с командой Бахрейна и завершения матчей в трёх других группах.

Легкая атлетика: снова казахстанское «золото»

Очередной этап «Бриллиантовой лиги» принимала столица Швеции. В женском беге на 3000 метров с препятствиями первой финишировала представляющая Казахстан кенийка, но не Нора Джеруто, уже приучившая всех к своим победам, а Дэйзи Джепкемей. Однако нужно отметить, что сильнейшие стипльчезистки планеты на эти соревнования не приехали, решив сконцентрироваться на подготовке к стартующему 15 июля чемпионату мира. Да и время, за которое Джепкемей преодолела дистанцию, вряд ли может впечатлить – 9 минут 15,77 секунды. В нынешнем сезоне уже одиннадцать спортсменок пробежали эту дистанцию быстрее.

На снимке: Дэйзи Джепкемей (фото с сайта Международной федерации лёгкой атлетики)

Прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая снова, как и на предыдущем этапе с её участием, заняла 4-е место, причём с таким же результатом – 1 метр 93 сантиметра. Этот же рубеж преодолели украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко, но за счёт меньшего количества использованных попыток они расположились выше и получили соответственно «серебро» и «бронзу». А вот их соотечественница Ярослава Магучих, считавшаяся главным фаворитом и стабильно бравшая в нынешнем сезоне высоту 2 метра и больше, на сей раз довольствовалась преодолением планки на отметке 1.89 и пятой итоговой позицией. Победила же австралийка Элеанор Паттерсон с результатом 1.96.

Велоспорт: надежда на Алексея Луценко

В минувшую пятницу стартовала вторая в нынешнем году и самая престижная супермногодневка – «Тур Де Франс». Велогруппа «Астана», довольно слабо выступающая в этом сезоне, заявила на неё сразу трёх казахстанцев (такое произошло, кажется, впервые со времён Александра Винокурова и Андрея Кашечкина). Среди них выделяется 29-летний Алексей Луценко, который на прошлогоднем французском гранд-туре занял высокое 7-е место в генеральной классификации. Но теперь он, возможно, попытается выиграть этап. «Казахстанское содержание» в этом созыве составили также Андрей Зейц и Дмитрий Груздев. Кроме них, в трёхнедельную гонку-марафон от «Астаны» отправились итальянцы Фабио Феллине, Джанни Маскон и Симоне Веласко, американец Джо Домбровски, а также белорус Александр Рябушенко.

Главными фаворитами «Тур де Франс» считаются словенцы Тадей Погачар из «UAE Emirates» и Примож Роглич из «Jumbo-Visma». Их противостояние стало украшением французской супермногодневки двухлетней давности – тогда победу одержал молодой Погачар. Он же выиграл этот гранд-тур в прошлом году, опередив в общем зачёте датчанина Йонаса Вингегора, заменившего Роглича в роли лидера «Jumbo-Visma», более чем на пять минут. Теперь Роглич и Вингегор попытаются общими усилиями взять реванш у Погачара. Традиционно сильны капитаны британской велогруппы «Ineos»: на сей раз в этой роли выступит Герэйнт Томас, которого призван поддержать Адам Йейтс.

Водные виды спорта: вне первой десятки

В Будапеште завершился чемпионат мира. По итогам женского ватерпольного турнира сборная Казахстана заняла 11-е место. Напомним, что благодаря единственной победе на групповом этапе (над бразильянками со счётом 10:6) при двух поражениях она получила возможность сыграть в 1/8 финала. Но на этой стадии была разгромлена командой Испании – 1:14. В матчах за 9-12 места наши соотечественницы проиграли канадкам – 11:19, после чего выиграли у аргентинок – 12:6. А призовую тройку составили сборные США, Венгрии и Нидерландов.

В мужском турнире казахстанские ватерполисты, потерпев на групповом этапе поражения во всех трёх матчах, затем в поединке за 13-14 места уступили ещё и немцам – 7:16.

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