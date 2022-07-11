Расходы казахстанцев выросли на 17% за год

Это самый заметный рост показателя за последние годы

В первом квартале текущего года расходы казахстанцев выросли сразу на 16,7% за год, до рекордных 219,7 тыс. тг на душу населения.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года расходы населения составляли 188,2 тыс. тг на душу населения, плюс 6,7% за год.

В региональном разрезе наибольшие расходы наблюдались у жителей Алматы: 319,6 тыс. тг на душу населения в квартал, сразу на 19,7% больше, чем годом ранее. На второй и третьей сорочках расположились Карагандинская область (275,3 тыс. тг на душу населения, плюс 15% за год) и столица (266,2 тыс. тг, плюс 14,9%).

Наименьшие показатели отмечаются в Шымкенте: всего 158,2 тыс. тг, плюс 6,7% за год. Это сразу на 28% меньше, чем в среднем по стране.

Наибольший рост расходов отмечен в Северо-Казахстанской области — сразу плюс 30,1% за год, до 245,9 тыс. тг.

91,9% всех затрат населения составили потребительские расходы: 201,8 тыс. тг, на 16% больше, чем годом ранее. Из них расходы на продовольственные товары составили 109,9 тыс. тг, на непродовольственные — 53,2 тыс. тг, а на платные услуги — 38,8 тыс. тг.

Расходы на материальную помощь родственникам и алименты составили 4,1 тыс. тг, на погашение долгов — 13,4 тыс. тг, на налоги, платежи и другие выплаты — 437 тг.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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