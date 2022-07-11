Триумф теннисистки Елены Рыбакиной, баскетбольная сборная в борьбе за путёвку на чемпионат мира, старт футбольного «Тобола» в еврокубковом сезоне и наши шансы на ЧМ по лёгкой атлетике

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: историческая победа

Елена Рыбакина, отметившая в июне своё 23-летие, добилась выдающегося успеха, выиграв Уимблдон, который даже среди турниров «Большого шлема» стоит особняком. Ранее только одной теннисистке с постсоветского пространства удавалось одержать на нём итоговую победу – это была россиянка Мария Шарапова, чей триумф состоялся восемнадцать лет назад, в 2004-м.

На снимке: Елена Рыбакина с трофеем. (Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP)



К сожалению, результаты нынешнего Уимблдона не будут учитываться при начислении рейтинговых очков – такое решение Женская теннисная ассоциация (WTA), как, впрочем, и мужская, приняла в связи с тем, что организаторы турнира не допустили к участию россиян и белорусов. А если бы они учитывались, то Рыбакина, скорее всего, взлетела бы с нынешней 23-й позиции в топ-6. Зато призовой фонд турнира был выше, чем, например, год назад, и Елене достались два с половиной миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Рыбакина выступала не очень удачно, но на английских кортах преобразилась. В четырёх первых своих матчах она не отдала соперницам ни одного сета, хотя эти победы над американкой Коко Вандевеге (160-я), канадкой Бианкой Андрееску (56-я), китаянкой Чжен Цинвэнь (52-я) и хорваткой Петрой Мартич (80-я) нельзя назвать лёгкими. Так казахстанская теннисистка добралась до четвертьфинала, в которой ей противостояла австралийка хорватского происхождения Айла Томьянович (44-я). Начало поединка сложилось для Елены неудачно – она впервые на турнире проиграла сет. Но потом заиграла так, как умеет, и взяла две следующие партии – 4:6, 6:2, 6:3.

Соперницей в полуфинале стала румынка Симона Халеп (18-я), которая ещё несколько лет назад возглавляла рейтинг WTA, а в 2019-м выиграла Уимблдон, разобравшись в финале с американкой Сереной Уильямс, которая рвалась к своей 24-й победе на турнирах «Большого шлема» (это стало бы повторением рекорда в женском теннисе). Но оказать достойного сопротивления Рыбакиной румынка не смогла: Елена отдала ей в каждом из сетов лишь по три гейма – 6:3, 6:3.

Наконец, в финале наша теннисистка сошлась на корте со второй ракеткой мира 27-летней Онс Жабер из Туниса, которая, несмотря на столь высокую позицию в рейтинге, ранее на турнирах «Большого шлема» дальше 1/4 финала не проходила – как, кстати, и Рыбакина. В первом сете, проигранном Еленой, чувствовалось, что она волнуется, но потом к ней вернулась уверенность, и ситуация развернулась на 180 градусов – 3:6, 6:2, 6:2.

Баскетбол: теперь – решающий раунд

После второй победы над иранцами, главными фаворитами группы, команда Казахстана неожиданно проиграла в родных стенах не хватающей звёзд с неба сборной Бахрейна. Это был заключительный матч первого раунда. Для соперника он имел чрезвычайно важное значение: в случае успеха бахрейнцы занимали третье место в квартете и получали право выйти в решающий этап. Наши же баскетболисты досрочно решили эту задачу, но с точки зрения дальнейших турнирных перспектив ещё одна победа явно не помешала бы.

На снимке: эпизод матча между сборными Казахстана и Бахрейна (фото с сайта Международной федерации баскетбола)

В конце февраля команды встречались в Манаме, и тогда казахстанцы выиграли у хозяев арены с двукратной разницей в счёте – 95:46. Вот и теперь в стартовой четверти они буквально катком прошлись по сопернику – 24:9. Но затем на площадке стало твориться что-то непонятное. Во второй десятиминутке наша сборная набрала жалкие 5 очков, тогда как гости – 28. После большого перерыва команды продемонстрировали одинаково низкую результативность, и в итоге казахстанская дружина потерпела поражение – 51:62. Не хочется думать, что она «сдала игру», но в любом случае неприятный осадок остался.

В случае победы наша сборная начала бы второй этап, имея максимально возможное количество очков и деля лидерство с австралийской. А так турнирное положение на старте выглядит следующим образом: Австралия – 6 побед, Казахстан – 5, Китай и Иран – по 4, Япония и Бахрейн – по 2. В августе, ноябре, а также в феврале следующего года нашим баскетболистам предстоит по два раза (дома и в гостях) сыграть с австралийцами, китайцами и японцами, которые на сегодня занимают в мировом рейтинге соответственно 3-ю, 28-ю и 39-ю позиции, тогда как сборная Казахстана – только 68-ю. Вообще, эта группа выглядит более сильной, чем другая, где отношения будут выяснять команды Новой Зеландии, Ливана, Филиппин, Иордании, Саудовской Аравии и Индии.

По три сборные из каждой группы получат путёвки на чемпионат мира, который состоится с 25 августа по 10 сентября следующего года сразу в трёх странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Поскольку японцы как одни из хозяев ЧМ уже имеют гарантированную квоту, то в случае, если они в нашей группе попадут в топ-3, то право на участие в мировом первенстве достанется команде, занявшей 4-е место.

Футбол: не лучшее начало

Костанайский «Тобол» первым из казахстанских клубов вступил в новый еврокубковый сезон. В стартовом раунде квалификации Лиги чемпионов, самого престижного европейского клубного турнира, он на своём поле принимал венгерский «Ференцварош». Последним сейчас руководит Станислав Черчесов, бывший вратарь сборной СССР, который на протяжении пяти предыдущих лет работал главным тренером сборной России. Среди его подопечных много «легионеров», преимущественно из африканских стран.

Обе команды не отсиживались в обороне, часто атаковали, но по-настоящему голевых моментов создали немного. Возможно, наиболее опасная ситуация возникла у ворот «Тобола» в первом тайме, когда голкипер Александр Мокин в «ближнем бою» сумел отразить мяч, пущенный буквально в упор. В целом футболисты казахстанской команды нанесли в полтора раза больше ударов по воротам (15 против 10), но нередко они били с дальних и средних дистанций, что не доставляло сопернику особых проблем, а в створ попали лишь трижды.

В итоге матч завершился нулевой ничьей, что больше на руку «Ференцварошу», который теперь будет принимать «Тобол» на своём стадионе. Ответный поединок состоится 14 июля. Команда, выигравшая в этом противостоянии, встретится в следующем раунде с победителем пары «Слован» (Братислава, Словакия) – «Динамо» (Батуми, Грузия).

Велоспорт: бледная «Астана»

Позади уже почти половина второй в нынешнем году супермногодневки «Тур де Франс». А велогонщики «Астаны» за девять гоночных дней (из 21) ничем себя не проявили. Если практически все другие команды-участницы отметились призовыми местами на отдельных этапах, то казахстанская, похоже, к этому особо даже не стремится. В общем зачёте её капитан Алексей Луценко идёт лишь 22-м, проигрывая лидеру гранд-тура почти пять минут, а замыкающему топ-10 – почти три.

Генеральную классификацию, как и ожидалось, возглавляет победитель двух предыдущих «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар из «UAE Emirates». Немногим больше полминуты уступает ему датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo-Visma», минуту с лишним – два британских гонщика из «Ineos» Герэйнт Томас и Адам Йейтс.

Вероятно, менеджменту «Астаны» пора внести коррективы в первоначальный план. Ведь уже очевидно, что в общем зачёте ничего не светит. Может, есть смысл сосредоточиться на попытках выиграть отдельные этапы?

Лёгкая атлетика: ждём медали?

В эту пятницу, 15 июля, в Юджине (США) начнётся легкоатлетический чемпионат мира – одно из главных спортивных событий нынешнего года. Ему предшествовала квалификационная кампания, по итогам которой право принять в нём участие завоевали 12 казахстанцев, в том числе три бегуньи из Кении, получившие в начале нынешнего года гражданство нашей страны.

Одна их них, Нора Джеруто, чьей специализацией является бег на 3000 метров с препятствиями (стипль-чез), вполне может принести Казахстану первое в истории «золото» мирового первенства. Как это ни покажется странным, наши легкоатлеты не раз становились олимпийскими чемпионами, а вот на верхнюю ступень пьедестала почёта чемпионатов мира не поднимались. Да, была победа Вениамина Солдатенко в ходьбе на 50 километров в далёком 1976-м, но на том первенстве разыгрывался лишь один комплект наград, а полноценные ЧМ стали проводиться лишь с 1983-го.

Джеруто, в прошлом году показавшая лучший результат сезона в мире, а в нынешнем выигравшая на этапе «Бриллиантовой лиги» у действующей олимпийской чемпионки, считается главным фаворитом в женском стипль-чезе. Основной её конкуренткой может стать другая кенийка – Уинфрид Яви, выступающая за Бахрейн. Финальный забег на 3000 метров с препятствиями состоится 20 июля.

Определённые надежды мы связываем с прыгуньей в высоту Надеждой Дубовицкой, которая несколько месяцев назад завоевала «бронзу» чемпионата мира в закрытых помещениях. Но на сей раз уровень конкуренции будет выше – в Юджин приедут семь из восьми участниц решающего раунда прошлогодних олимпийских соревнований. То есть, все, кроме лучшей «высотницы» мира Марии Ласицкене, которая, как и другие российские спортсмены, отстранена от участия в ЧМ. Квалификационный раунд состоится 16 июля, а финал – спустя три дня.

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