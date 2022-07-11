Сетевые СМИ о Токаеве

Айгуль САРБАСОВА – «Сезон охоты на президента: начался третий этап» — Как только в начале июня прошел референдум, а также стало известно о том, что президент подписал указ о создании комиссии по вопросам противодействия концентрации экономических ресурсов, которая будет работать над возвратом незаконно выведенных финансовых средств, члены так называемого «движения сопротивления» активизировались. Интересно, что люди, ранее десятилетиями активно использовавшие административный ресурс и телефонное право, от бессилья теперь вынуждены заниматься инфовбросами, и обращаются за распространением не к журналистам, которых в свое время они же прессовали, а к персонажам с очень сомнительной репутацией. Выглядит, прямо скажем, глупо.

Мы уже писали о том, что информационное поле сегодня переполнено критикой, прямыми оскорблениями в его адрес и разного рода «сенсационными» вбросами, к реальности не имеющими ровным счетом никакого отношения. Громкие сериальные разоблачения, так или иначе связанные с именем главы государства, стали устойчивым информационным трендом, которые, как мы и прогнозировали, продолжает усиливаться. Одна из главных причин этого заключается в беспрецедентных и бескомпромиссных решениях, принятых президентом по наведению порядка в стране. Инструментами вбросов служат соцсети, youtube- и telegram-каналы, которым неискушенное население по понятным причинам доверяет больше, чем СМИ.

Но страна нацелена на построение «Нового Казахстана». И президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в мартовском Послании отметил: «Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют «четвертой властью», именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии».

Ельнур АЛИМОВА – ««Ползучее развенчание культа личности» — политолог о закате эпохи Назарбаева» — Впервые за многие годы День столицы, «совпадающий» с днем рождения Назарбаева, проходит без потока славословий в его адрес, открытия новых объектов в его честь и громких премьер. Означает ли это закат назарбаевской эпохи? И что происходит с выстроенной им системой? Азаттык поговорил с политологом Виктором КОВТУНОВСКИМ.

— Тут вопрос в том, что является движущим мотивом демонтажа? Пересмотр оценки деятельности Назарбаева, пересмотр взгляда на Назарбаева? Этого я не вижу. Мне кажется, первичная цель — лишение Назарбаева оставшихся полномочий. Прежде всего, упоминания о нем вычищены из Конституции, затем из всех остальных законов. Именно это было главным мотивом, почему принимались последние решения…

Смотря что считать политическим наследием. Вот эту президентскую вертикаль единоличной власти? Ну, это не есть какое-нибудь изобретение и достояние одного Назарбаева. И Токаеву, наверное, придется все эти инструменты налаживать под себя, менять и обновлять интерфейс. Со сменой персонального лидера происходит кардинальный пересмотр всей политики предшественника. Сейчас этот процесс напоминает бессистемное, ползучее развенчание культа личности, потому как нужно освободить место для нового культа личности…

Из того, что я наблюдаю, пока нет никаких признаков сопротивления. Сужу прежде всего по поведению самого Назарбаева, который поддержал референдум, пришел и проголосовал за лишение себя статуса елбасы. Это свидетельствует о том, что Назарбаев, по крайней мере, сейчас смирился со своим положением. Но что он решит дальше, если вдруг произойдут какие-то глобальные политические сдвиги, если, скажем, ослабнет влияние России, предсказать сложно. Может быть, тогда он это решение изменит. Может быть, другие члены клана Назарбаева попытаются взять реванш…

Всякие исторические параллели хромают. И какова будет позиция Токаева, сейчас не вполне ясно. Может быть, он окажется человеком разумным, который поймет, что лучше оставить свой пост в конституционные сроки. Может быть, и нет. Это зависит от множества факторов. Те же январские события, когда пролилась кровь, — это очень болезненное для нынешнего президента обстоятельство. Ответы на вопросы, по чьей вине пострадали люди, кто виноват в убийстве мирных граждан и в пытках, не даны. И, наверное, не будут даны. Это все факторы, которые могут вынудить Токаева оставаться у власти как можно дольше. Но сейчас турбулентное время, и что у него получится — неизвестно. Пока, видимо, даже сам Токаев не знает о своих планах после истечения сроков его полномочий.

Данияр АШИМБАЕВ – «О президенте Токаеве и общественном мнении» — Заговор был направлен против ТОКАЕВА, которого многие считали слабым и нерешительным человеком. Предполагалось, что массовые беспорядки перерастут в террористическое нападение, с захватом городов, арсеналов и разгромом полицейских. На стороне заговорщиков были КНБ и армия, тесные связи с организованной преступностью, т.н. либеральной оппозицией, радикальными ячейками. Была налаженная информационная инфраструктура, медийные, финансовые ресурсы, авторитет Масимова среди чиновничества и олигархата, а главное – политическая поддержка Вашингтона и Лондона.

Ожидалось, что под «давлением обстоятельств» Токаева удастся убедить уйти в отставку и передать власть «правительству народного доверия» во главе с Масимовым.

План был хорошо продуман, как и любое начинание гениального Масимова. Забыли про то, что все реформы и начинания Масимова закончились ничем. Кроме того, не был учтен человеческий фактор, прежде всего, оценка личности Токаева, который не только отказался уходить в отставку, но и сместил и арестовал Масимова, договорился с Назарбаевым о передаче Совета безопасности, неожиданно для заговорщиков и их союзников обратился за помощью к ОДКБ и отдал приказ верным присяге структурам МВД, Нацгвардии, СГО и КНБ жестко подавить мятеж.

Однако, не нужно забывать и о том, что внешний заказ не был удовлетворен, а «общественность» решила объявить себя победителем.

Задачей наших западных «партнеров» было не просто создание в Казахстане лояльного правительства, но и разворот этого правительства против России и Китая.

С учетом дезоориентации и зачистки правящих элит и очевидной в связи с этим снижением политического контроля на период перезагрузки без перерыва началась «вторая стадия».

В начале прошла кампания по дискредитации полиции, обвиненной в массовых пытках, а заодно и дискредитации президента, который якобы призвал «иностранных оккупантов» и приказал «убивать мирных протестующих».

Затем, после начала военного конфликта России с Украиной, началась третья стадия, направленная на разрыв экономического и военно-политического союза с Россией.

Отказ Токаева от пересмотра стратегического партнерства с РФ, несмотря на активизацию сотрудничества не только с Западом, но и с Турцией, Китаем, Ираном и странами Центральной Азии, поставил перед его оппонентами новый вызов.

Началась новая волна информационной войны, направленная на дискредитацию Токаева. Поскольку темы «пыток» и «оккупантов» сильно не «зашли», основными тезисами стали следующие. Реформы Токаева, мол, половинчатые. Он не готов к демократии и «боится народа». Токаев не хочет определиться, с кем он – с «цивилизованным» или хотя бы с «исламским» или «тюркским» миром. Токаев якобы не пользуется поддержкой и доверием населения, а «все объединились против него».

Тут надо пояснить, что «официальные» оппоненты и критики так и не смогли ни выдвинуть достаточно авторитетных фигур из своих рядов, ни запустить популярный партийный проект. Вечное объяснение, что, мол, власть в лице Минюста не дает ничего зарегистрировать, достаточно примитивно, поскольку регистрировать попросту нечего.

Не стоит забывать и том, что некоторые более или менее раскрученные «трибуны» оказались замешаны в январских событиях и немного нервничают по поводу хода следствия.

Помимо отсутствия персональных и партийных альтернатив нужно отметить интеллектуальное и политическое доминирование президента Токаева. По сути, тональность событий и их стратегию задает глава государства, а критики элементарно не успевают найти или придумать аргументы против него.

Более того, многие решения президента срывают аплодисменты даже среди тех, кто им персонально недоволен.

Токаев перехватил существенную часть повестки и у либералов, и у националистов с пантюркистами, и у «ватников», и у сторонников деолигархизации. Можно отметить, что не было толком ни критики, ни противодействия вопросам конституционной реформы.

Да, отношение к Касым-Жомарту Токаеву отличается от отношения к Нурсултану Назарбаева. Фигуры сами по себе разные. Я бы сказал, что Токаев хочет вернуть стране дух первых лет независимости, своего рода политической романтики, а главное – широкого диалога и взаимного доверия между обществом и государством.

Он выстраивает внешнюю и внутреннюю архитектуру Казахстана на подзабытых уже принципах, сбивая с них лишнюю бронзу и позолоту.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Назарбаев и Токаев: сходства и различия» — Токаева все чаще сравнивают с его предшественником. Но сегодня главный вопрос в том, сможет ли он разрушит прочную конструкцию своего предшественника или перестроит ее под себя?

Касым-Жомарт Кемелевич же хоть де-юре стал рулить страной еще в марте 2019-го, но де-факто стало это у него получаться значительно позже, а по большому счету – только после январских событий. До этого же кто-то постоянно пытался нажать на тормоз, советовать, куда поворачивать, регулировать зеркала обзора и так далее. Впрочем, фактически, у президента Токаева и сейчас нет такой всеобъемлющей власти, как у Назарбаева образца, скажем, 2018 года. Во многом это определяется не юридической составляющей, а неписанными законами, благодаря которым живет и здравствует авторитаризм…

Безусловно, взаимосвязь «власть – деньги» в системе, построенной «Назарбаевым и Ко», является чуть ли не определяющей. Это прекрасно усвоил Токаев, поэтому искренне рассчитывает на инвестиции в «Новый Казахстан» именно из тех источников, что безмерно расширились «благодаря елбасы». Правда, это встречает яростное сопротивление, поэтому ему приходится лавировать. Тем более, в его команде переметнувшихся все еще немало тех, кто также предпочитает держать активы вне юрисдикции казахстанских финансовых и правоохранительных органов.

Другими словами, материальных возможностей у клана Назарбаева значительно больше, чем у команды Токаева, даже учитывая последние факты «раскулачивания». Не так много у второго президента и рычагов давления на олигархов и представителей крупного бизнеса, чтобы те становились спонсорами его, Токаева, инициатив…

Кстати, про мир. Помимо всего прочего, интересны, по нашему мнению, и различия отношения к Назарбаеву и его преемнику со стороны зарубежных партнеров. Тут тоже не все так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Понятно, что Токаева долго готовили на роль преемника. Ко времени его президентства он обладал солидной международной репутацией. Он устраивал практически все стороны – и Китай, и Россию, и Европу, и США.

Думается, что многие зарубежные политики видели его в качестве именно транзитного президента. Косвенно это подтверждает скупость его международных визитов. Конечно, за исключением ритуальных – по соседям, либо на какие-то межгосударственные тусовки на высшем уровне, причем, нередко со своим наставником. Однако январские события изменили такое положение…

Что касается его наставника, то, наверное, особо не стоит вспоминать, чем подкупал первый президент зарубежных коллег и как покупал себе международный имидж. Но при этом следует отметить, что в тюркоязычном мире Нурсултан Абишевич обладал (да и во многом и сейчас обладает) неподкупным авторитетом. А Касым-Жомарт Кемелевич, несмотря на упомянутый мидовский опыт, все же остается в тени своего предшественника и, в любом случае, является «№ 2».

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