«Кто и зачем насаждает в обществе тотальное недоверие к власти?». «Ряд третьих сторон заинтересован в том, чтобы отношения между Казахстаном и Россией только ухудшались». «Нерезиновая столица: в Нур-Султане вспомнили о перекосах внутренней миграции»

Сетевой Казахстан 13 июля 2022г.

QMONITOR . KZ . «Эффект аффекта. Кто и зачем насаждает в обществе тотальное недоверие к власти?» — Январские события наглядно продемонстрировали всю глубину кризиса доверия казахстанцев к государственным институтам. Президент страны, безусловно, пытается нивелировать связанные с этим риски, но, понятное дело, восстановление утраченных функций требует времени и усилий. Причём усилий как представителей самой власти, так и граждан. Но именно с этим у нас, похоже, существуют большие проблемы.

MK — KZ . KZ . «Полузабытый январь. Кто на самом деле стоит за событиями января?» — Обвинение последовательно — по-прежнему виновных в организации январского истязания Алматы и попытке государственного переворота в Казахстане называют террористами. Их облик нам всем уже хорошо знаком. Уполномоченные государственные органы, а за ними и средства массовой информации постарались в составлении и публикации подробнейших фотороботов. Однако имен, истинных лиц, которые однозначно попадают под описание, а следовательно, могут быть виновными, общественности так и не представили.

FORBES . KZ . «Бейбит Апсенбетов: Без покаяния «нового Казахстана» не будет» — Как бизнесмены проявляют солидарность с малоимущими жертвами январской трагедии и что из этого получается.

«Как девушка из Жамбылской области сделала хоккейную карьеру за океаном» — Булбул КАРТАНБАЕВА, 28-летняя участница рейтинга «30 до 30» Forbes Kazakhstan 2021 года, считает, что спорт в жизни человека должен быть разным.

CARAVAN . KZ . «Ряд третьих сторон заинтересован в том, чтобы отношения между Казахстаном и Россией только ухудшались» — В каком векторе могут развиваться казахстанско-российские отношения на фоне сегодняшней геополитической обстановки? Вот что об этом думают представители российской и казахстанской экспертной среды.

IA — CENTR . RU . «Нерезиновая столица: в Нур-Султане вспомнили о перекосах внутренней миграции» — Аким столицы Казахстана Алтай КУЛЬГИНОВ в конце прошлой недели не исключил введения ограничений на переселение казахстанцев в главный город страны. Эта позиция обусловлена тем, что инфраструктура Нур-Султана попросту не выдерживает потока желающих стать столичными жителями. В проблемах демографической и миграционной политики в Республике #Казахстан разбирался Егор Васильев.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «Никогда не было и вдруг опять. Горький вкус сахарного дефицита в Казахстане» — В последние годы в Казахстане продовольственные кризисы приняли регулярный характер. В прошлом году картофельно-морковный, в этом – с прилавков пропал сахар. Там, где он продается, его стоимость резко выросла: если в феврале килограмм стоил около 300 тенге, то сегодня в ряде регионов – уже около 1000 тенге. И это понятно. Поскольку страна импортирует его в большом количестве – около 60%, то цены на него зависят от установленных на мировом рынке. Между тем на протяжении четырех месяцев чиновники отрицали наличие «сахарной» проблемы.

TIME . KZ . «Индекс счастья» — Почти четверть казахстанцев во время пандемии коронавируса стали счастливее. Правда, только из-за перехода на удаленную работу. Такие, как и менее оптимистичные, данные приведены в исследовании о состоянии системы здравоохранения в Казахстане, проведенном международной фармацевтической компанией Stada.

«Ну кто так учит?» — Три региона показали худшие результаты ЕНТ. Пороговый балл не набрали почти 38 процентов выпускников в Мангистауской области, 37 — в Туркестанской и 35,4 процента — в Атырауской. Глава Минпросвещения Асхат АЙМАГАМБЕТОВ строго наказал проанализировать, какие темы западают у школьников, по результатам чего педагогов, возможно, отправят на переобучение.

EXCLUSIVE . KZ . «Армия, как спасение от безработицы и институт социальных лифтов» — События этого года поставили перед каждым вопросы: кто нас будет защищать, какая у нас армия и где работать молодежи? Геополитическая ситуация также остро поставила проблему качества нашей армии, когда риски военных конфликтов уже не так призрачны.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Американские горки тенге: аналитики спрогнозировали курс нацвалюты» — Казахстанская валюта вот уже который месяц продолжает демонстрировать скачки. Правда, укрепляется тенге не столь сильно, как хотелось бы. Да и задерживается на этих позициях недолго. Доллар, можно сказать, небольшими, но уверенными шагами приближается к отметке в 500 тенге. Достигнет ли «американец» этого курса или еще есть надежда, что тенге отыграется?

365 INFO . KZ . «В России цены падают, а в Казахстане безудержно растут» — Агрессивное снижение ключевой ставки Банком России (Центробанком) повлекло за собой первую в истории независимости этой страны дефляцию. Это явление наблюдалось в июне 2022 года. В Казахстане же, увы, Нацбанку все никак не удается обуздать растущую инфляцию.

AZATTYQ . ORG . ««Нормальный Казахстан», «державные глупости» и «зарифмованные методички ФСБ». Интервью с Бахытом Кенжеевым» — Бахыт КЕНЖЕЕВ – русский поэт, который родился в Шымкенте, в раннем детстве вместе с родителями переехал в Москву, а последние сорок лет живет на Западе: сначала в Канаде, затем – в США. Недавно он приехал в Алматы на награждение премии Mecenat.kz за лучший роман о современном Казахстане – Кенжеев был в составе жюри. В Алматы поэт провел творческий вечер, встретился со старыми друзьями и нашел время на интервью для Азаттыка, в котором вспоминал о своем казахском происхождении, размышлял о статусе русского языка в современном мире и объяснил, почему любые попытки реформ в Казахстане он воспринимает с радостью и надеждой.

EXK . KZ . «Елена Рыбакина: если бы не Казахстан, неизвестно, где бы я была» — На своей первой пресс-конференции в Нур-Султане Елена РЫБАКИНА ответила на вопрос, почему выбрала Казахстан и как относится к тому, что ей не стали присуждать рейтинговые очки за победу на Уимблдоне. А еще чемпионка показала голубой паспорт РК. Свою пресс-конференцию чемпионка начала с приветствия на казахском. «Салем, достар», — улыбнулась она.

INFORMBURO . KZ . «Маты, искренность и юмор. Казахстанские звёзды стендапа рассуждают о феномене популярности этого жанра» — Почему стендап вытесняет все остальные юмористические форматы? Как создаются успешные шутки? Как комики выбирают темы для выступлений? И какую роль в этом жанре играет нецензурная лексика? На вопросы корреспондента ответили звёзды столичного стендапа Мадина и Зарина Байболовы, Асет Уваев, Алексей Луговской и Олжасбек Жакенов.

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