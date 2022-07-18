«Казахстан «в ловушке между Россией и Западом». Трудности балансирования». «Можно ли быть одновременно казахским националистом и либералом?». «Как Казахстан возвращает похищенные активы из-за рубежа». «Про президентскую критику»

Сетевой Казахстан 18 июля 2022г.

AZATTYQ . ORG . «Казахстан «в ловушке между Россией и Западом». Трудности балансирования» — Казахстану всё сложнее балансировать между Москвой и Западом в условиях растущей геополитической напряженности из-за вторжения России в Украину, пишут на этой неделе в зарубежной прессе. СМИ анализируют также общее в январских событиях в Казахстане, кровопролитии в Горном Бадахшане и волнениях в Каракалпакстане. Международные издания обращают внимание на предупреждение Вашингтона, сделанное странам Центральной Азии в связи с санкциями против России.

TIME . KZ . «Критика — движитель прогресса» — Получившие выговор от президента министры за один день придумали, как вернуть доверие руководства и исправить провальную политику в своих ведомствах. В пятницу в кабмине прошло заседание, посвященное работе над ошибками. Напомним, в минувший четверг добрую порцию критики президента за 90-процентную зависимость от импортного сахара отхватил глава Минсельхоза Ербол КАРАШУКЕЕВ. А уже в пятницу он бодро рапортовал, как завалит страну рафинадом.

«Нужна ли ученикам униформа?» — Столичные школьники в следующем учебном году должны носить темно-синюю форму — это дресс-код, официально принятый местными властями. Нур-Султан задал тренд. Не сомневаюсь, найдутся регионы, которые последуют этому примеру, и уже до конца лета решат, как именно должны выглядеть наши дети. За два года расслабились: во время карантина разрешали носить классическую одежду — тут хотя бы был разброс по цветам и фасонам. Теперь этого, скорее всего, не будет.

QMONITOR . KZ . «Можно ли быть одновременно казахским националистом и либералом?» — В Казахстане стало модно называться либералом. Самое интересное, что зачастую так позиционируют себя национал-патриоты, в том числе радикального толка. Но нет ли здесь противоречия? Насколько совместимы либерализм с его ценностями (включая в том числе уважение прав этнических меньшинств, мультикультурализм, глобализацию, феминизм, терпимость к проявлениям нетрадиционной сексуальной ориентации и т.д.) и национализм, тем более казахский, проповедующий, главным образом, традиционные ценности, ставящий интересы одного этноса выше, чем интересы других? Или в казахстанских условиях удалось породить особый симбиоз этих идеологий?

CARAVAN . KZ . «Жантикин: технически процесс строительства АЭС понятен, но всё в любой момент может забуксовать из-за недостатка денег» — Пока энергетики, политики и экономисты рассуждают о важности строительства АЭС в Казахстане, многие рядовые граждане боятся этой стройки века. Во-первых, совершенно непонятно, сколько мы в итоге будем платить за электричество, полученное в результате полураспада ядерных частиц? Во-вторых, большой вопрос – какую экологию мы оставим потомкам? И, наконец, самое главное – а у нас самих-то хвосты не повырастают от этой инициативы? Не начнем ли мы светиться от радиации? “КАРАВАН” поговорил о важном для населения вопросе с генеральным директором ТОО “Казахстанские атомные электростанции” Тимуром ЖАНТИКИНЫМ.

KAZPRAVDA . KZ . «Как Казахстан возвращает похищенные активы из-за рубежа» — Сейчас на изучении в органах прокуратуры находятся порядка 8 тысяч актов Правительства и судебные решения, в том числе о приватизации, отчуждении государственных активов в пользу олигополий. По некоторым из них уже приняты меры реагирования и есть результаты. К примеру, по постановлению Правительства и решениям судов частная фирма безвозмездно получила 629 железнодорожных путей. Это привело к 10-кратному росту тарифов для перевозчиков. Решения опротестованы, 332 подъездных и магистральных ж/д путей возвращены государству (по остальным ревизия продолжается).

IA — CENTR . RU . «Странам Центральной Азии не нужна внешняя интерпретация своей истории» — «Каждая страна/народ имеет право знать правду о своей истории, в которой есть разные «пятна». Это неотъемлемая часть выстраивания национальной идентичности. Вряд ли странам ЦА нужна британская, турецкая или какая-то другая внешняя интерпретация своей истории», – эксперт из Узбекистана Олег ГОЛИШНИКОВ рассказал Ia-centr.ru, для чего Турция пишет свою версию истории и географии для стран Центральной Азии.

DW . COM . «Экс-премьер Казахстана Кажегельдин о Путине, Токаеве, клане Назарбаева, санкциях и войне в Украине» — Украина воюет сейчас и за независимость Казахстана, уверен экс-премьер Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН. Угрозу дестабилизации северного Казахстана политик считает маловероятной, хотя не исключает такой сценарий. Кажегельдин допускает, что ограничения поставок нефти могут быть связаны с жесткой позицией Токаева. В то же время экс-премьер не считает целесообразным присоединение к санкциям против РФ.

EXCLUSIVE . KZ . «Трагическое наследие Назарбаева: институциональное проклятие» — Казахстан платит огромную цену за постназарбаевское наследие. Только косвенные потери от эмиграции образованных, квалифицированных и талантливых людей составили порядка 40-50 млрд. долларов США, или 30% от ВВП Казахстана. При этом, за двадцать лет сырьевая зависимость экономики только увеличилась. Все это не что иное, как бомба замедленного действия.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Вечная битва за Минсельхоз» — Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как в Казахстане снова призывают к смене очередного, 19-го по счету, министра сельского хозяйства. Чтобы приносить пользу своей команде (профессиональная, социальная, территориальная группа) мало искренне болеть душой за общее дело. Необходимо умение смотреть на ситуацию с разных ракурсов и масштабов (Уштобенское акимство и Республика Казахстан объективно обладают разной шкалой приоритетов), понимать как работает государственный аппарат (государство – это в первую очередь организация) и не связываться с плохой компанией.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Поиск лёгких решений для экономики Казахстана — всё ещё неутраченные иллюзии» — Все проблемы нашей экономики порождаются никак не прекращающимися попытками внедрить какое-нибудь простое и чудодейственное решение. Руководство страны считает, что есть простые чудодейственные рецепты, способные исправить все недостатки отечественной экономики. Но злые экономисты эти рецепты скрывают. Как тут не вспомнить знаменитый закон Мерфи: «Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения«. Собственно говоря, все проблемы нашей экономики порождаются никак не прекращающимися попытками внедрить какое-нибудь простое и чудодейственное решение. Но они не улучшают ситуацию, а только усугубляют ее. Это хорошо видно на примерах инфляции и банковского кредитования экономики.

MATRITCA . KZ . Азамат ДЖОЛДАСБЕКОВ, президент АО «Казахстанская фондовая биржа» — «Про президентскую критику» — Президент в своей речи на расширенном заседании правительства под конец сказал, что экономистов у нас много, а конкретных предложений у них мало. Огорчу астанинских спичрайтеров, но в экономике вообще-то есть только два предложения. Первое предложение — получать больше доходов. Применительно к стране это означает «больше налогов» за счёт развития бизнеса… Второе предложение — меньше тратить или вообще не тратить на то, без чего можно обойтись. Например, на содержание семьи бывшего президента или на финансирование нью-васюкинских прожектов, в основном доставшихся в наследство от опять-таки бывшего президента.

VLAST . KZ . «Более двух тысяч человек поддержали петицию за отставку Даурена Абаева» — В Казахстане запустили петицию за возврат в прокат мультфильма «Базз Лайтер» и за отставку министра культуры и спорта Даурена АБАЕВА. Петицию подписали уже почти 2,8 тыс. человек, из них более 2,3 тыс. поддержали. Как отмечается в петиции, 14 июля министр культуры и спорта Даурен Абаев публично поддержал петицию актера Нуртаса АДАМБАЯ о запрете мультфильма «Базз Лайтер». Актер увидел в картине ЛГБТ-пропаганду и посчитал, что мультфильм противоречит принципам ислама, пропагандируя «нетрадиционные» ценности. Однако «Казахстан является светской страной, и никакая религия не может быть признана ведущей или обязательной».

FORBES . KZ . «Закрывается газета «Караван»» — Вместе с печатной версией издания уходит ее главный редактор Игорь ШАХНОВИЧ. Прекращение выхода печатной версии газеты «Караван» в комментарии Forbes.kz подтвердил ее главный редактор Игорь Шахнович. На вопрос о причинах такого решения ответил коротко: «Газета убыточна». По словам Шахновича, издание перестанет выходить с 1 сентября 2022 года — Сайт будет работать в том же режиме, в каком и работал. Развивать его, может, и будем, но это будет без меня, я ухожу, — сказал он. — Сайтом занимался Леонид Юрьев, он так и останется (главным редактором — F).

TURANPRESS . KZ . «Помогут ли ограничения на экспорт сельхозпродукции укрепить внутренний рынок страны?» — С 8 июля в Казахстане введены ограничения на экспорт пшеницы, муки и семян подсолнечника. Согласно тексту приказа, подписанного министром сельского хозяйства Ерболом КАРАШУКЕЕВЫМ, до 30 сентября из страны запрещено вывозить больше 550 тысяч тонн пшеницы или меслина (смесь пшеницы и ржи), больше 370 тысяч тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки и более 15 тысяч тонн семян.

EXK . KZ . «Экспресс К проверил арбузы и дыни на нитраты – алматинцы в опасности» — С началом летнего сезона новостные ленты страны заполонили известия об отравлениях арбузами и дынями. Чтобы доставить плоды на стол как можно быстрее и сделать их сахарно-сладкими, некоторые фермеры используют удобрения и пестициды. Во многих из них содержатся вещества под названием нитраты. Опасность нитратов состоит в том, что они не перевариваются в желудке. Таким образом, нитраты могут вызвать несварение, рак и осложнения во время беременности.

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