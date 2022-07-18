«Сахарный кризис»

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Сетевые СМИ о дефиците сладкого продукта

Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту СУЛТАНОВУ и министру сельского хозяйства Ерболу КАРАШУКЕЕВУ из-за ситуации с сахаром, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговоры Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву», — говорится в сообщении.

«Мы на 90% зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но, в любом случае, это серьезный просчет правительства. Значит не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Дулат ЖАНАЙДАРОВ – «Сахарный кризис: истоки» — Почему в Казахстане проваливались проекты и программы по импортозамещению сахара и почему сейчас возможно уже поздно «пить боржоми»…

Сахар – это стратегический продукт питания. Про обеспечение Казахстана сахаром нельзя сказать, будто в правительстве об этом не подумали заранее. Еще 4 мая министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев издал приказ о запрете вывоза из республики сахара белого и сахара-сырца тростникового сроком на 6 месяцев. Но как только начался массовый сезон консервации фруктов-ягод и варки компотов – ажиотаж на сахар проявился мгновенно. Потому что страна не обеспечивает себя этим стратегическим продовольственным товаром.

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Физический объем сахарного рынка Республики Казахстан оценивается более 500 тысяч тонн продукта в год с устойчивой тенденцией к росту. В разных пропорциях его потребляют население, промышленность по производству напитков и производители кондитерских изделий.

Если мы возьмем еще недавние данные, то 301 тысяча тонн (округленно) производилась из импортного тростникового сахара-сырца, который на местных сахарозаводах доводился до товарного вида готовой.

Еще 59 тысяч тонн свекловичного сахара вырабатывалось на базе отечественной сахарной свеклы.

А 140 тысяч тонн – чистый импорт.

Увы, всевозможные государственные программы развития сахарной отрасли задуманного эффекта пока не дали.

Вообще-то государственные мужи отдавали себе отчет в том, что местное производство сахара на базе собственного сырья в виде сахарной свеклы стоит расширять. Как-никак, продукт питания стратегический, пользуется перманентным спросом и лучше иметь его свой. А вот когда началась война России с Украиной, картина заиграла очень тревожными красками. По миру пошла цепная реакция ограничений на вывоз продовольствия, особенно когда речь идет о стратегических продуктах питания.

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Фактически Казахстан может гарантированно рассчитывать только на плюс-минус 70 тысяч тонн или одну седьмую часть от своих внутренних потребностей. Это именно тот объем, который производится из внутреннего сырья по замкнутому в пределах контура республики технологическому циклу. Поэтому рост розничных продаж с 300 до 800 тенге за килограмм после начала Мировой гибридной войны 24 февраля процесс где-то закономерный.

Минсельхоз обещал, что до конца августа можно завезти 250 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Даже все бюрократические вопросы по линии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ЕАЭС утрясли. Проблема в том, а кто продаст стратегический продукт, когда угроза глобального голода приобретает все более осязаемые черты?..

Сахарное производство – это не сферический конь в вакууме. Государство должно брать на себя функции инвестора, поскольку сначала пандемия, а теперь Мировая гибридная война кардинально поменяли правила игры. Требуется увеличение посевных площадей сахарной свеклы (особенно в северных областях), что подразумевает гибкую и эффективную политику дотаций и субсидий, обеспечения удобрениями и ГСМ, сервисной поддержкой по линии агрономической науки и семеноводства.

Операторы государственных программ и проектов должны отчитываться не о количестве и проценте освоенных средств, а о достижении результатов в количестве и качестве физических активов. В конце концов, сахарная свекла – это еще и важная кормовая культура для скота.

Мультипликативным эффектом роста производства сахара станет улучшение кормопроизводства (по идее так должно произойти) – еще одного слабого звена в АПК республики.

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VLAST.KZ — «Сахарная недостаточность» — С начала весны в Казахстане стал наблюдаться дефицит сахара, вызванный прерыванием поставок из России. Казахстанские власти пытались решить проблему получением квоты на ввоз дополнительных объемов сырья из ЕАЭС. Однако он не возрос из-за укрепившегося российского рубля, который почти вдвое увеличил стоимость сахара для конечного потребителя. Удорожание сырья повлияло и на цену других сахаросодержащих продуктов, из-за чего на грани выживания оказался кондитерский бизнес.

Сахара стало меньше в магазинах по всему Казахстану еще в начале марта. Ежегодное потребление сахара в стране, по данным министерства сельского хозяйства, составляет порядка 532 тыс. тонн. За счет отечественного сырья покрывается только порядка 7% совокупного спроса. Остальной объем поставляется из разных стран, но в основном импортируется из России.

С марта в министерстве сельского хозяйства, а затем и в министерстве торговли и интеграции, неоднократно заявляли, что дефицита сахара в стране нет. В ведомствах заверяли, что запасы продукции остаются высокими, поставки из других стран не прерывались, а работающие в Казахстане четыре завода полностью обеспечены сырьем для бесперебойного производства. Однако в конце мая глава Минторговли Бахыт СУЛТАНОВ все же признал недостаток сахара в стране, объяснив это запретом на экспорт со стороны России.

Чтобы преодолеть дефицит, в середине апреля Казахстан запросил у Евразийской экономической комиссии квоту на беспошлинный ввоз 350 тыс. тонн сахара до 31 августа. Однако в конце июня Казахстан по неизвестным причинам был вынужден искать других поставщиков и обратился к Бразилии, Индии и Вьетнаму по поводу ввоза 100 тыс. тонн сахара. Имеющиеся запасы к тому времени составляли 350 тыс. тонн.

Руководитель одной из логистических компаний в разговоре с Властью отметил, что недостатка сырья или каких-либо ограничений на ввоз продукции нет. Основная проблема связана с курсом рубля, который долгое время укреплялся: «Сахар в России по-прежнему есть в наличии. Его можно приобрести сколько угодно, даже цена в рублях осталась прежней. Его просто стало в два раза дороже закупать. Я не думаю, что торговые сети могут сразу выставить высокие ценники. Если они поднимут цену в два раза, к ним придет акимат. Соответственно, им пока легче не закупаться дорогими продуктами».

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При этом возможности импорта из других стран пока оказались ограниченными, констатирует собеседник. У Турции и Китая, на которых делалась основная ставка в замещении российского импорта, нет дополнительных объемов готовой продукции. По крайней мере сахара, который Китай совсем не отправляет на экспорт.

Казахстанцы тем временем испытывают ощутимые трудности с доступом к сахару. «Сейчас время варить варенье и компоты, и для этого нужен сахар. Он иногда бывает в магазинах, иногда нет. Когда бывает, то по высокой цене − 700 тенге. За 300 тенге, как раньше, сахар не найдешь. Даже в Magnum такие цены. Продукты вообще сейчас дорогие. И муку не можем купить давно. До этого без особых затруднений все покупали. А сейчас заходишь в магазин с 20 тыс. тенге и ничего не купишь, пакет даже не заполнишь. Нам простому народу тяжело: молодежи, пенсионерам, людям с детьми, и всем другим, кто получает пособие – их же пособие тоже маленькое. Зарплат уже недостаточно», − говорит Власти Жупаргуль Базильбеккызы, жительница одного из дачных массивов Алматинской области.

В Magnum не стали отрицать, что ситуация с сахаром может усугубиться, но в то же время у сети есть основания надеяться на скорое налаживание поставок из других стран.

Представитель логистической компании в свою очередь считает, что возникшие сложности будут сохраняться, пока паритет между рублем и тенге не достигнет приемлемых значений. Сейчас валютный фактор, по его словам, превалирует даже над возросшей из-за санкций стоимостью логистических услуг и производственных компонентов для российских производителей.

Айым Кырыкбай, владелица одного из розничных магазинов в Алматы, утверждает, что сложности с сахаром не решатся, пока Казахстан отправляет свой сахар на экспорт, а требующиеся объемы закупает у других стран: «Я думаю, что мы выйдем из этой ситуации если наш сахар останется в нашей стране. Если не будет экспорта в другие страны, то и дефицита не будет. Думаю, к осени все наладится. Тогда и свекла будет расти, а потом и цена нормализуется».

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Сарсенбаев беспокоится, что из-за роста цен есть перспектива потерять объемы бизнеса и всех сотрудников: «Делать по пять тортов в неделю и зарабатывать на этом – невозможно. Условно говоря, 60% доходов будет уходить на покупку сырья. Очень трудно приходится таким кондитерским, как мы. Потому что мы работаем с одной точкой, и мы только открылись полгода назад. Сейчас нам очень трудно, мы не поспеваем за ценами. Из-за этого невозможно ориентироваться, что нам делать и как. У меня в кондитерской работает пять человек, стабильно получают зарплату. Если я закроюсь, они просто останутся на улице».

Сергей СМИРНОВ – «Никогда не было и вдруг опять. Горький вкус сахарного дефицита в Казахстане» — В последние годы в Казахстане продовольственные кризисы приняли регулярный характер. В прошлом году картофельно-морковный, в этом – с прилавков пропал сахар. Там, где он продается, его стоимость резко выросла: если в феврале килограмм стоил около 300 тенге, то сегодня в ряде регионов – уже около 1000 тенге. И это понятно. Поскольку страна импортирует его в большом количестве – около 60%, то цены на него зависят от установленных на мировом рынке.

Между тем на протяжении четырех месяцев чиновники отрицали наличие «сахарной» проблемы. На запросы местных СМИ они отвечали, что запасов сахара в стране предостаточно. Так, 1 июня аграрное ведомство проинформировало, что сахарные заводы Жамбылской области, которые обеспечивают 2/3 производства сахара, с марта вышли на полную мощность и объемы поставок позволяют полностью покрыть потребности населения. Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ на совещании 25 июня сообщил, что «общий запас сахара по республике составляет 101,4 тыс. тонн при внутреннем потреблении в июне 59 тыс. тонн», т. е. рынок обеспечен на 171,4%!

Однако, несмотря на все заявления и заверения, действительность оказалась намного менее сладкой, чем официальные данные. Так, в регионах сахар отпускают лимитированно (до 5 кг в одни руки), и он быстро раскупается.

Проблема дефицита сахара в республике существует уже не один год. Причина в том, что страна зависит от импортных поставок как сырья для его производства, так и готового сахара. В настоящее время лишь 7% сахара производится из выращенной в республике сахарной свеклы, причем ее посевы сокращаются. Если в советское время площади сахарной свеклы в Казахстане превышали 80 тыс. гектаров, то в 2019 году посевная площадь составила всего 15 тыс. га.

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По данным Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности, в 2021 году посевная площадь сахарной свеклы в республике вместо плановых 22,5 тыс. га по факту составила 14,5 тыс. га. Таким образом, за годы независимости республика практически потеряла эту отрасль сельскохозяйственного производства, и страна прочно «подсела» на импортный сахар, попав в зависимость от зарубежных поставок.

В связи с дефицитом собственного сырья сахарные заводы переориентировались на переработку импортного тростникового сахара-сырца. Более того, с 2016 года начал расти импорт готовой продукции. В результате только за 2021 год производство сахара упало на 20,3%. Притом что внутреннее потребление сахара оценивается в 500-550 тыс. тонн ежегодно, на начало 2021 года перерабатывающие мощности по тростниковому сахару-сырцу составляли 360 тыс. тонн, по свекольному сахару – 83 тыс. тонн…

Без ответа остается вопрос, где взять свободные площади для севооборота, чтобы земля могла отдохнуть? Практикой доказано, что при бессменном возделывании сахарной свеклы ее урожайность начинает заметно снижаться. Однако, если раньше в Алма-Атинской и Джамбулской областях было 128 свеклосеющих колхозов и совхозов, то теперь на их месте свыше 14 тыс. мелких и средних крестьянских хозяйств, в собственности которых 5, 10, ну 50 га земли. На таких площадях со свеклой не развернешься , значит, себестоимость сахара будет высокой.

Да и собственники приватизированных сахарных заводов не проявляют интереса к стимулированию крестьян увеличивать производство свеклы. И это понятно: при переработке тростникового сахара-сырца требуется втрое меньший штат работников, чем при переработке свеклы.

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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