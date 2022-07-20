Война Миров. Советско-российская военная школа давит натовскую

Военные и политические цели в ходе Украинской кампании очень трудно разделять

Маршал Рокоссовский сильно бы удивился, узнав из сообщений Совинформбюро о планах Красной армии в свете операции «Багратион». Генерал Павел Белов в своих мемуарах отмечает, что когда в зимнее контрнаступление под Москвой его корпус освобождал населенные пункты, то немецкое командование по их названиям из сводок Совинформбюро определило направление главного удара советских войск (и бросило туда авиацию). А вот украинское политическое руководство на такие вещи не заморачивается и широковещательно анонсирует будущее наступление ВСУ на Юге. Это реально новое слово в военном искусстве.

Когда Киев засекретил данные о своих потерях на фронте, то это хотя бы можно объяснить. Они реально большие и оказывают деморализующее воздействие на ВСУ и общество. А вот громогласные заявления о новом большом наступлении на правобережье Днепра и в Херсонской области – это за гранью военной целесообразности. Одним из решающих успехов упомянутой выше операции «Багратион» летом 1944 года была как раз стратегическая дезинформация, которая не позволила вермахту вычислить направление главного удара.

После того, как наиболее боеспособные части киевского режима оказались выбиты, дефицит подготовленных военнослужащих пытаются компенсировать увеличением числа мобилизованных. Как показывают последние события, такие части способны держать оборону в лесистой местности (разумеется, если их не выжигают «Солнцепеками»), а вот в городском ближнем бою уже показывают себя слабо. Еще хуже мобилизованные действуют в наступлении, что и показали недавние попытки контрнаступлений ВСУ в Херсонской области.

Это не означает, будто украинские подразделения из резервистов не научатся наступать. Как показывает работа российской артиллерии в начале войны и сейчас, точность поражения целей значительно выросла, хотя там изначально были сплошь контрактники. Только для успешного наступления ВСУ как минимум требуются внезапность и неожиданность, а пропаганда из офиса президента Зеленского шансов для этого не дает.

Российская группировка на Украине в сутки расходует 50-60 тысяч выстрелов снарядов и минометных мин, что кратно перекрывает ответные возможности ВСУ. Плюс удары авиации, крылатых ракет «Калибр» и баллистических «Искандер». В свете того, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал усилить огневое давление высокоточным оружием на дальнобойные системы вооружения Украины (сейчас они во многом натовского производства), ежедневный расход боеприпасов однозначно возрастет.

Украинская армия на сегодня плотно интегрирована в военную, логистическую и разведывательную структуру НАТО. Из-за этого, например, в боевых порядках ВСУ не заканчиваются боеприпасы и ГСМ, а на командные пункты поступает разведывательная информация с космических спутников и БПЛА. Численно вооруженные силы Киева продолжают превосходить российскую группировку, которая воюет на территории Незалежной. И все равно украинская армия сдает рубеж за рубежом и город за городом. На каждого убитого российского солдата приходится от 6 до 9 украинских (единой методики оценки нет, это усредненные цифры из разных военных источников).

Фактически это означает, что советско-российская военная школа превосходит натовскую на поле боя. Советская армия старого и одновременно кризисного образца погибла на улицах Грозного в зиму 1994-95 гг. Однако военная мысль и научные наработки не канули в Лету. Со Второй чеченской кампании началось возрождение науки побеждать в ее практическом применении. Знаковой вехой стала война 08.08.08. с Грузией, но там силы были слишком неравны. Сирийская кампания стала не только полигоном для получения боевого опыта военнослужащими (особенно в авиации и ракетных войсках), но и местом непосредственной апробации теоретических наработок. Территория Украины – это своего рода выставка достижений российской военной машины почти полного спектра – от РЭБ (радиоэлектронная борьба) до контрснайперских действий.

Поражения на поле боя заставляют украинских вояк активизировать обстрелы гражданского населения и объектов на освобожденной от них территории. Нацистская идеология здесь как раз кстати, поскольку с неперепрошитыми мозгами и неперекошенной картиной мира трудно проводить дистанционное противопехотное минирование жилых массивов или осуществлять намеренные поджоги пшеничных полей и зернохранилищ.

Россия в ответ может только наращивать усилия по выбиванию дальнобойных тяжелых артиллерийских систем и РСЗО противника, чтобы у ВСУ стало меньше технических средств для ударов по гражданскому населению. Между тем, утечки в СМИ накануне встречи 20 июля представителей НАТО на американской базе Рамштайн в Германии свидетельствуют, что Белый дом уже принял решение о передаче Киеву дальнобойных ракет к РСЗО HIMARS.

HIMARS – это платформа, в которую можно заряжать боеприпасы с дальностью стрельбы в 70 км, а можно и в 300 км (вроде как есть и на 500 км). Если ракету на 300 км (такие обещают американцы) корректировать с помощью беспилотников или спутникового наведения, то отклонение от заданной точки цели составляет 7-15 метров. Таким образом можно бить по Крымскому мосту с очень высокой вероятностью попадания в критически важные узлы конструкции.

Разумеется, утечки дошли и до Москвы. Отсюда новая серия угроз от российских политиков, будто в случае украинского удара по Крымскому мосту киевскую элиту ждет «судный день». Поскольку раньше Кремль свои угрозы в исполнение не приводил, то, скорее всего, ВСУ постараются дотянуться до заветного моста.

Вероятность военно-демонстрационных ударов по критически важной российской инфраструктуре возрастает на фоне западных провалов на экономическом фронте гибридной войны с Российской Федерацией. Здесь очередным фиаско стало турне Джо Байдена по Ближнему Востоку.

Сначала Израиль отказал в поставках современных вооружений Украине. Дело в том, что Сохнут (Еврейское агентство) – сионистская организация, занимающаяся репатриацией евреев в Израиль – уже получил предписание от российских властей сократить свою деятельность в РФ по эмиграции евреев до нуля. Это сигнал для Тель-Авива. Следующим шагом станет увеличение поставок российского оружия для недружественных к Израилю организаций и государств. Что бы ни говорили про деградацию правящих элит в государствах коллективного Запада, но в Тель-Авиве очевидные вещи понимают. Израиль вообще стал первым игроком в мире, массово сбросившим американские трежерис (облигации государственного долга), так что видеть на два-три шага вперед там умеют.

Потом Саудовская Аравия отказалась наращивать объемы добычи нефти. Президент Байден хотел, чтобы королевство сбило цены на «черное золото», поскольку высокая стоимость ГСМ с одной стороны бьет по потребителям в США (а значит и по рейтингу демократической партии), а с другой помогает Москве финансировать СВО на Украине. Чтобы Эр-Рияд нарастил нефтедобычу и стал продавать больше углеводородов получая при этом меньше долларов и евро, нужна серьезная мотивация. Раньше таким стимулом было нежелание ссориться с Вашингтоном, чьи авианосные группировки рассекают по всему мировому океану. Однако история с Башаром Асадом в Сирии наглядно показала: «черная метка» от коллективного Запада не означает автоматического ухода из власти и жизни. После того, как Владимир Путин удержал правителя в Дамаске, все поняли, что есть и альтернативная контора, куда можно обращаться за политическими гарантиями.

Страны ОПЕК не выбирают из своей коллективной квоты 2,6 млн баррелей ежедневно. Такой расклад ведет к удорожанию нефти, газа и даже угля с дровами, поскольку сейчас поднимаются в цене все энергоносители. Фактически нефтедобывающие государства картеля в гибридной войне России с коллективным Западом подыгрывают Москве, хотя на словах все за мир и в своей риторике только тем и занимаются, что направляют лучи добра во все стороны.

Авторитетный «солдат удачи» Игорь Стрелков (Гиркин) призывает Кремль переходить к «методу каменной задницы» – это когда противник подавляется колоссальным количественным превосходством в личном составе, бронетехнике, авиации, артиллерии, ракетных системах. Но такой подход требует мобилизации в полном смысле слова. Пока в Москве на эти призывы не реагируют, поскольку качественное превосходство российских войск над ВСУ очевидно, и они имеющимися силами и средствами перемалывают ресурсы противника. Медленно, зато неуклонно.

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