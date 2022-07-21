«Государство — это ответственность». «Какое государство строим?». «Терпению когда-то приходит конец». «Ертысбаевщина»: НПК превращается в партийную подделку?». «Хитрый вирус. Чем грозит Казахстану новая ковидная волна?»

Сетевой Казахстан 21 июля 2022г.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Государство — это ответственность» — На расширенном заседании правительства президент раскритиковал министров за сахар и цифровизацию. А за что вообще отвечает правительство? Про “слышащее государство” мы уже слышали, поговорим об ответственном государстве, которое хоть за что-то должно отвечать. В предыдущей жизни государство пыталось отвечать за все, на парткомах обсуж­дались даже супружеские измены. А последние три десятилетия мы живем в обратно симметричном мире. В личную жизнь граждан государство не лезет нисколечко, даже где, казалось бы, могло и должно.

«Терпению когда-то приходит конец» — В Жетысуской области сахар продают по талонам, а свекловоды, устав верить сладким обещаниям чиновников, переходят на выращивание кукурузы. В бывшей Алматинской области более 10 лет упорно пытались реанимировать свекловодство. Но в итоге получилось то, что и должно было произойти, когда у чиновников слова расходятся с делами.

AZATTYQ . ORG . «Встреча лидеров стран Центральной Азии и прагматичный вопрос «Зачем нужна Россия?»» — Будет ли на первой после военного вторжения России в Украину встрече глав пяти стран Центральной Азии обсуждаться война и ее последствия? Дистанцируются ли от Москвы ее союзники? Снижается ли влияние России в регионе? И смогут ли страны Центральной Азии расширить сотрудничество в этих условиях? Азаттык поговорил с исследователем Центральной Азии Дженнифер Брик МУРТАЗАШВИЛИ, директором Центра управления и рынков Университета Питтсбурга в США.

IA — CENTR . RU . «Россия и страны Центральной Азии станут частью глобального «неЗапада»» — Перестройка геоэкономической и геополитической реальности идет полным ходом, это сказывается и на региональных объединениях, и на двусторонних межгосударственных отношениях. Для России и для стран Центральной Азии приоритетами остаются безопасность на евразийском пространстве, стабильное экономическое сотрудничество и дружественные, добрососедские отношения между собой. Как РФ и государства Центрально-Азиатского региона смогут воплотить свои интересы в условиях стремительно меняющегося миропорядка – поделился своим видением с Ia-centr.ru доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН, директор Центра исследований постсоветских стран Константин КУРЫЛЕВ.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Птицы высокого пролета» — Случившееся в прошлый четверг расширенное заседание правительства под управлением президента стало прямо-таки выдающимся для летнего штиля событием — особенно после предупредительного «выстрела» Касым-Жомарта ТОКАЕВА: «К осени, вероятно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что это очень необходимо в случае особого кризиса». Хотя весь смысл — не особо, кстати, закамуфлированный президентом — его спича вполне логично предполагал бы молниеносную отправку Кабмина на хутор бабочек ловить.

QMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК — ««Ертысбаевщина»: НПК превращается в партийную подделку?» — Народная партия Казахстана (НПК) как политическая единица стремительно деградирует и обесценивается. Некогда присущие ей уникальные черты после произошедшей в марте смены руководства оказались настолько размытыми, что она потеряла всякую индивидуальность, став некой бесформенной массой. Такая трансформация со знаком минус привела к тому, что партия, имеющая статус парламентской, превратилась в политического паразита, живущего за счет популизма и хайпа.

«Хитрый вирус. Чем грозит Казахстану новая ковидная волна?» — В интервью нашему изданию в начале мая специалисты в один голос предупреждали, что новая волна коронавируса может захлестнуть страну в любой момент, а потому расслабляться ещё слишком рано. И вот, увы, этот момент наступил. Спустя два месяца после того, как Казахстан снял все карантинные меры, показатели заболеваемости резко пошли вверх. Власти пока не спешат вводить новые ограничения, но рекомендуют гражданам носить маски и воздерживаться от посещения многолюдных мест. Правда, пока мало кто соблюдает эти требования, да и в принципе большинство населения не осознаёт всю серьёзность складывающейся эпидемиологической ситуации.

CARAVAN . KZ . «Угроза безопасности: Казахстан оказался на пороге демографической катастрофы» — Собираемся ли мы вести патерналистскую политику или делаем ставку на качественный состав населения? Ни один стратегический документ Казахстана не учитывает демографическую составляющую, у нас нет госоргана, отвечающего за политику в этой области, а данные ведомств по ключевым показателям (миграции, смертности и т. д.) разнятся. Между тем демографические риски в стране растут с пугающей скоростью.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Какое государство строим?» — Вопрос направленности развития Казахстана – не теоретический, касается всех, кто живет в нашей стране. Мы строим капитализм с рыночной экономикой. А капитализм это всегда – индивидуализм и неравенство, богатство, но и бедность, нищета. И мы же утверждаем себя социальным государством, в котором на государственную социальную политику выделяются, может быть, не всегда достаточные, но все равно приличные деньги. Какова эффективность социальных инвестиций? Удовлетворены ли казахстанцы социальным развитием страны?

EXCLUSIVE . KZ . «Нельзя управлять страной, жители которой смотрят чужое телевидение» — Спустя 30 лет в Казахстане львиная доля аудитории смотрит российские каналы, а российские онлайн-сервисы имеют точный цифровой портрет казахстанских пользователей. Но системных мер для того, чтобы переломить этот негативный тренд никто пока не предпринимает. Казахстанский медиарынок, по-прежнему, считается «легкой добычей».

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Дефицит авиатоплива в Казахстане: виновата Россия?» — К сезонному дефициту дизеля казахстанцы уже привыкли – ни одна осень без этого не проходит. Однако нехватка авиатоплива – не частое явление в стране. Потому-то люди переживают, как бы полеты не ограничили. Еще сильнее к этой мысли подстегивают резко взлетевшие в цене билеты. Авиакомпании, чьи самолеты летят через Казахстан транзитом, уже предупредили о том, что заправлять их судна в нашей стране не будут – своих бы обеспечить. С чем связана нехватка горючего – Россия ограничила экспорт либо это связано с ремонтом нашего нефтеперерабатывающего завода?

RATEL . KZ . «Тихая смерть Урала под громкие слова государственных мужей» — В Уральске прошел большой экологический форум по теме спасения реки Урал — главной водной артерии Западного Казахстана — от окончательного пересыхания. В нем приняли участие активисты, чиновники минэкологии и акимата и ученые, которые, кажется, так и не нашли понимания… Урал или Жайык — трансграничная река. Она начинается в Башкирских горах в России, протекает через Челебинскую и Оренбургскую области, в нашей стране течет через Западно-Казахстанскую и Атыраускую области, где и впадает в Каспий.

365 INFO . KZ . «Профсоюзы в Новом Казахстане: как улучшить их работу?» — По словам Серикжана БЕРЕШЕВА, профессора и директора Казахского НИИ труда, развивать профсоюзы нужно в первую очередь с подготовки профильных кадров — Самое главное сегодня — готовить молодых и энергичных людей: надо омолодить состав профсоюзов. Это нужно делать на базе высшего образования, чтобы человек был подготовлен. Трудовые отношения — это очень сложная материя. Многие привыкли решать трудовые споры криками или забастовками. Потому что на предприятиях профкомы — это обычно простые рабочие. Но здесь нужен более продуманный подход. Нужно быть подготовленным ко всем этим делам прежде всего в экономическом плане. Нужно знать и юридические моменты, чтобы уметь повлиять на повышение зарплаты людям.

FORBES . KZ . «У вас обыск или допрос: что важно знать» — В последние месяцы в Казахстане наблюдается активизация органов уголовного преследования. Руководство компании может попасть в орбиту уголовного преследования в результате банальной ошибки при расчете и уплате налогов, производственной аварии, заявления акционера о мошенничестве/растрате, в результате провокаций конкурентов и многих других причин. Уголовное дело может быть возбуждено и продвигаться крайне стремительно. Бывают случаи, когда счет идет на часы. Каждый шаг руководителя компании и юристов может иметь очень серьезные, далеко идущие последствия для судьбы тех или иных должностных лиц и компании в целом.

MK — KZ . KZ . «Вина по умолчанию: новый Уголовный кодекс РК не дает шансов» — По новому УК РК в случае с ДТП со смертельным исходом у человека нет возможности доказать свою невиновность. Статистика по смертельным ДТП в Казахстане продолжает шокировать. Так, по официальным данным, за 2021 год в республике произошло почти 14 тысяч ДТП, в которых погибли 2270 человек. И каждый год эти антирекорды обновляются, потому что фиксируется устойчивый рост…

EXK . KZ . ««Стал чужим»: звезды шоу-бизнеса отворачиваются от Нуртаса Адамбая» — Коллеги по цеху считают, что их друг Нуртас АДАМБАЙ изменился и стал для многих чужим человеком…

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