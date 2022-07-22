«Полный текст выступления Президента РК на IV Консультативной встрече глав государств ЦА». «Нацфонд не бесконечен — тенге пора девальвировать». «Рост цен осенью неизбежен»: Казахстан может остаться без мяса». «Рука руку: как отмыть деньги на медицине?»

Сетевой Казахстан 22 июля 2022г.

TIME . KZ . «Полный текст выступления Президента РК на IV Консультативной встрече глав государств ЦА» — Прежде всего, выражаю глубокую признательность Президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургожоевичу ЖАПАРОВУ за теплый прием, гостеприимство, прекрасную организацию мероприятия на живописном побережье Иссык-Куля. Наши Консультативные встречи стали важным фактором международной политики, они позволяют нам в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития данного региона. В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам…

QMONITOR . KZ . «Рука руку: как отмыть деньги на медицине?» — На расширенном заседании правительства на прошлой неделе президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ обратил внимание на несовершенную систему ОСМС. «Несмотря на то, что объем средств, выделяемых на медицину, увеличился, накопившиеся проблемы здесь не решены. Система обязательного социального медицинского страхования оказалась неэффективной, реального результата нет. Около трех миллионов человек остались вне медицинской страховки. Из-за этого они не могут полноценно пользоваться услугами здравоохранения. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам необходимо подготовить предложения по совершенствованию системы медицинского страхования», — сказал он.

CARAVAN . KZ . ««Рост цен осенью неизбежен»: Казахстан может остаться без мяса» — Без развитого агропромышленного комплекса обеспечить продовольственную безопасность невозможно. Об этом на последнем расширенном заседании правительства напомнил Президент страны. Он поручил массово обновить парк сельхозтехники и задействовать все возможные источники финансирования для этого, внедрить механизм льготного кредитования за счет средств оператора РОП.

KURSIV MEDIA . «Как правительство РК будет сдерживать рост цен на продовольствие» — Kursiv Research продолжает анализировать торговлю – оптовую и розничную. Период январь – июнь 2022 года оказался для торговой отрасли неоднозначным. На фоне сильного роста оптовых продаж замедляются обороты в рознице. Одна из причин замедления – высокая инфляция.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «КТК: главную «трубу жизни» Казахстана ждет идеальный шторм» — Главную нефтяную артерию республики будет штормить столько, сколько будут продолжаться боевые действия между Россией и Украиной. Когда же они закончатся, вне зависимости от победителей и проигравших, КТК окажется выгоден любой из сторон. Поговорим о стратегической судьбе нефтепровода КТК и вообще казахстанского нефтяного экспорта. Тема актуальна вовсе не потому, что судебным решением работа КТК была приостановлена на месяц, и значимость ее вовсе не снизилась после замены вышестоящей судебной инстанцией остановки на штраф.

FORBES . KZ . «Два мифа о снижении базовой ставки в Казахстане» — 25 июля 2022 года Национальный банк должен принять очередное решение по базовой ставке. К этому времени в экономических кругах широко распространенной стала идея снижения базовой ставки, несмотря на все разъяснения механизма работы базовой ставки Нацбанком.

365 INFO . KZ . «Нацфонд не бесконечен — тенге пора девальвировать» — Тенге медленно, но верно продолжает слабеть по отношению и к американскому доллару, и российскому рублю. Причем если считать в процентах, во втором случае намного сильнее. Экономист Айдархан КУСАИНОВ считает, что «держать курс» уже стало практически невозможно, на это уже почти не осталось резервов. Мало того, он полагает, что делать это не нужно — и уже давно.

VLAST . KZ . «Похоронить независимое наблюдение» — В начале июля на сайте открытых нормативно-правовых актов был опубликован проект поправок в закон о выборах. Отдельный блок изменений посвящен деятельности независимых наблюдателей, их работа на выборах, в случае, если поправки будут приняты, сильно затруднится. Власть попросила самих независимых наблюдателей оценить поправки и рассказать о дальнейших шагах.

SPUTNIK . KZ . «Опасность прорыва моренных озер сохраняется в горах близ Алматы» — Аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий ИЛЬИН провели оценку состояния моренных озер, а также бассейнов рек Аксай, Каргалы, Кіші и Улкен Алматы. Несмотря на проводимые превентивные работы, опасность прорыва на некоторых ледниковых озерах сохраняется.

EXK . KZ . «Эксклюзив: Болат Назарбаев в критическом состоянии» — Пользователь Newscorr прислал в редакцию новостного портала Экспресс К эксклюзивные фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о недееспособности Болата НАЗАРБАЕВА. Сейчас Болат НАЗАРБАЕВ находится, предположительно, в Алматы или Алматинской области. Наши источники сообщают, что у брата Первого Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА рак гортани, осложненный внутрибольничной пневмонией и тромбозом.

LITER . KZ . «Миллионы и размытые перспективы: сколько стоит вырастить первую ракетку в Казахстане» — Оглушительная победа казахстанской теннисистки Елены РЫБАКИНОЙ на Уимблдонском турнире привлекла всеобщее повышенное внимание к этому виду спорта. В теннисные центры стали чаще поступать звонки и приходить сообщения с единственным вопросом: как отдать ребенка в секцию? Ответ приятно удивляет родителей – месяц занятий может обойтись дешевле, к примеру, чем плавание. Однако по мере развития ребенка как спортсмена затраты становятся сопоставимы со среднемесячной казахстанской зарплатой. Корреспондент узнала, к чему стоит приготовиться родителям, которые мечтают увидеть своего ребенка в числе первых ракеток мира.

AZATTYQ . ORG . «От лапакюра в салоне до выживания на улице. Отношение к собакам в Казахстане: между двумя полюсами» — Во время пандемии в Казахстане, как и во всем мире, люди стали чаще заводить собак. Одни взяли себе питомцев, чтобы спастись от одиночества в вынужденной изоляции, другие — чтобы выгулять собаку и себя заодно. Но собаке в доме нужен уход и воспитание, как и ребенку, и не все справились с этой задачей. По разным оценкам, от 10 до 20 процентов владельцев собак в итоге отказались от своих питомцев. Сейчас у собак новые проблемы — на них тоже повлияли война в Украине и рост цен. Рассказываем, как собаки живут в самом большом городе Казахстана — Алматы.

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