«Россия это кашалот»

Москва-Киев: неприятные контуры будущего мирного договора

Некоторые российские эксперты заговорили о том, что в конфликте с Западом «накапливается потенциал компромиссов». Видный политолог Сергей Марков даже перечислил их признаки. Например, разблокирована поставка газа по Северному потоку. Решён вопрос с транзитом в Калининград и доставкой газовой турбины из Канады. Россия, в свою очередь, отменила блокаду стран Прибалтики. Вроде бы разобрались с проблемой вывоза украинского зерна – и заодно с вывозом российского. А также с экспортом калийных удобрений из России и Белоруссии.

По мнению Сергея Маркова, эти взаимные шаги России и Запада навстречу друг другу могут привести к перемирию на Украине. Поскольку Зеленский – марионетка США. Если ему скажут «мирись», он никуда не денется. Без военной помощи из-за границы киевский режим обречён.

«Создаётся, накапливается уже потенциал компромиссов. После нескольких месяцев жёстких бескомпромиссных решений. Возможно, ближайшие недели войдут в историю как время политического поворота», – считает Марков.

Но многие другие эксперты этот оптимизм не разделяют. Они говорят, что не надо преувеличивать значение достигнутых соглашений. И не факт, что они будут выполняться. Например, «зерновое перемирие», заключённое в Стамбуле, выглядит весьма загадочно. Механизм его исполнения пока не очень понятен.

В истории с украинским зерном есть ещё один занятный момент. Когда эта тема только возникла (вскоре после начала боевых действий на Украине), российская пропаганда преподносила её так, что американцы и вообще Запад хотят оставить Украину совсем без хлеба. Намереваются выкачать всё зерно и организовать голод. Читатель, у которого оперативная память побольше, чем у аквариумной рыбки, помнит эти возгласы и сетования. На самом же деле злополучные 20 млн тонн зерна, о которых шла речь, это всего лишь часть планового украинского экспорта. Запасы зерна для собственных нужд на Украине совершенно достаточны и даже избыточны. Но это никого из пропагандистов не интересовало.

Теперь подход к теме радикально и непринуждённо сменился: надо помочь Украине вывезти предназначенное на экспорт зерно. Иначе в некоторых бедных странах может начаться голод. Россия готова участвовать в решении этой благородной задачи. Но при условии, что ей тоже позволят возобновить экспорт зерна и минеральных удобрений. Кроме того, Украина обязана разминировать подходы к портам. Россию следует допустить к осмотру судов, которые вывозят зерно и возвращаются в Одессу. Мы должны быть уверены, что на них нет военных грузов.

По итогам переговоров в Стамбуле российские СМИ сообщили, что все эти вопросы решены. Однако с их воплощением в жизнь пока ничего не ясно. Украина уже отказалась разминировать подходы к портам. Сообщила, что суда с зерном пройдут по специально оставленным секретным коридорам, и никаких российских досмотрщиков на эти суда не пустят. Генеральный секретарь ООН, который выступал на переговорах гарантом и поручителем, никаких реальных полномочий не имеет. Может только рекомендовать.

Так что, увы, есть не нулевая вероятность, что Стамбул-2 закончится примерно тем же, чем закончился в марте Стамбул-1. Когда главный российский переговорщик вышел к журналистам и заявил, что мирное соглашение с Украиной практически готово, осталось согласовать лишь некоторые детали. Это сообщение успело вызвать бурное возмущение российской патриотической общественности. Но следом украинская сторона заявила: ничего подобного. Никаких соглашений с агрессором не будет, а будет война до победы.

Сегодня Киев демонстрирует прежнюю брутальную решимость. Надо ещё напомнить, что в октябре в США состоятся парламентские выборы, и по крайней мере до этих пор Байден будет сохранять огромные объёмы военной помощи Украине, будет поощрять боевитую риторику Зеленского. Иначе американские демократы рискуют потерпеть поражение на выборах, а Байден может дождаться расследования и даже импичмента. В самом деле: зачем он втравил Америку в очередную свару на другой стороне планеты? Потратил сотни миллиардов. Ничего не добился и снова показал миру, что дядя Сэм уже не торт.

В общем, «потенциал компромиссов» может накапливаться ещё долго. При этом никто, кроме самых наивных жертв пропаганды Арестовича не верит, что украинские вооружённые силы сумеют добиться «решительного перелома» в боевых действиях. С другой стороны, и российская армия вряд ли оправдает те надежды, каких она не оправдала за предыдущие пять месяцев спецоперации. Так что же дальше? Ведь с сегодняшней интенсивностью боевые действия вечно продолжаться не могут.

Условия потенциального, гипотетического мирного договора стороны представляют себе совершенно по-разному. Киев и слышать не хочет о признании «оккупированных» территорий. Москва категорически не готова эти территории возвращать. Московский публицист Дмитрий Ольшанский справедливо и точно заметил, что «ни одна из сторон нынешнего конфликта психологически не готова к тому, что никто никого до конца не победит, свою правду не объяснит (и не навяжет), никакого Нюрнбергского процесса или Гаагского трибунала не проведет и «окончательного решения вопроса» (какого угодно вопроса, хоть про «нацистов», хоть про «орков Московии») – не будет». Но что-то же будет. Что именно?

По мнению Ольшанского, будут ещё одни англо-ирландские, индо-пакистанские, арабо-израильские, армяно-азербайджанские, греко-турецкие или сербо-хорватские отношения. То есть очень плохие отношения на десятки, а то и сотни лет – с высокими заборами, регулярными перестрелками, взаимными обвинениями, бессмысленными заседаниями бесконечных переговорных комиссий. Это один и тот же набор по всему миру, и он хорошо известен.

«Ничего хорошего в этом нет и радоваться тут нечему, – пишет Дмитрий Ольшанский. – Но смотреть на этот процесс нужно холодно, без романтической экзальтации, – и понимать, что наш интерес состоит в том, чтобы забор, отделяющий нас от неприятеля, был хорошо укреплён… Вот и всё, что можно сделать. А фантазировать про то, как мы всех-всех-всех победим, да ещё и всем-всем-всем объясним, какие мы молодцы и как мы правы, – не стоит».

Обратите внимание: картинка у автора этого прогноза статичная. Вот забор, он никуда не двигается. Главное получше его укрепить. Но так совпало, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский тоже высказался о грядущем. Отвечая на вопрос Wall Street Journal – каким может и каким не может быть мир с Кремлём, он сравнил Россию с кашалотом:

«Это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: «Давайте заморозим конфликт». Потом он отдохнёт два-три года, сожрёт еще две области и опять скажет: «Давайте заморозим конфликт». И так будет продолжать дальше и дальше. Сто процентов».

Крайне любопытно, что примерно такой же образный ряд, только с иной моральной окраской использует и противоположная сторона. Полтора месяца назад я делал для Зоны интервью с обозревателем московского РИА «Новости» Петром Акоповым. Пётр неплохо знаком с настроениями и веяниями в кремлёвских коридорах. Или просто умеет их качественно угадывать. Тексты Акопова можно читать как в старину передовицы газеты «Правда»: они отражают взгляды большого российского начальства. И вот, отвечая на мой вопрос о возможных сроках и характере завершения спецоперации на Украине, коллега ответил, что всё может растянуться очень надолго. Занять до семи и даже до десяти лет. При этом, по словам Петра Акопова, вряд ли всё это время будут происходить боевые действия. Они, скорее всего, периодически будут прекращаться, будут подписываться те самые договоры о «заморозке». А потом снова война. До тех пор, пока никакой враждебной Украины не останется.

В этой системе координат перед нами тот же кашалот, что у Зеленского. Только он не «сжирает» чужие области, не отъедает злодейским образом куски от ни в чём не виноватого мирного украинского сомика (или от украинской паляницы? От поросёнка?) а разбирается с подлой мелкой акулой, которую науськали на кашалота заморские годзиллы.

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