Холодная зима двадцать третьего год

Влиятельный деловой журнал The Economist, обычно не склонный драматизировать ситуацию, попытался заглянуть на несколько месяцев вперед. Его новая обложка наводит ужас: европейцев предупреждают о приближении «долгой зимы» без российского газа в Европе.
Смысл публикации состоит в том, что грядет катастрофа. Цены на газ находятся на максимумах, инвесторы в панике, понимая, что с такой политикой многие промышленные компании могут разориться, правительства Франции и Германии экстренно решают, как будут спасать коммунальные предприятия, чтобы не заморозить дома и людей. Режим экономии вводится уже сейчас – закрываются многие центры досуга и спорта, бассейны, а газета Bild сообщила, что для проживания неспособных оплачивать отопление людей будут приспособлены спортивные комплексы, выставочные и концертные залы.
Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу резко сократить потребление газа – во имя собственного спасения, а Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.
В общем, вместо того чтобы бороться с первопричиной энергодефицита и энергокризиса, решили действовать вопреки интересам населения и бизнеса.
Рынок энергии: что не так?
Энергетический кризис начался задолго до марта 2022 года.
Ровно год назад Европа вдруг обнаружила, что энергии всех видов не хватает, и она начинает ценовое наступление по всем фронтам. Эксперты уже тогда называли причины: низкий уровень заполненности хранилищ, повышение спроса на сырье в Азии и снижение генерации энергии на европейских ветряных электростанциях.
В марте 2022 года Россия предложила оплачивать газ в рублях, предварительно открыв рублевые счета в российских банках.
В результате ряд стран G7 и Евросоюза счел требование России нарушением контрактов, а Еврокомиссия заключила, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против РФ. Но чтобы совсем не загонять в тупик европейцев, ЕК «разрешила» тем, кто желает по-прежнему сидеть на российской трубе, согласиться с такой системой оплаты.
Тем не менее, ситуация с поставками газа из России продолжала стремительно ухудшаться.
На европейском «Титанике» нарастает паника
Сегодня главная задача Европы, пока она еще не успела успешно диверсифицировать поставки газа, чтобы освободиться от российского влияния, – закачать в свои газохранилища достаточный объем голубого топлива.
«Для понимания масштаба проблемы газа в Европе представьте, что потоки газа через «Северный поток» после 21 июля возвращаются на низкий уровень, на котором они были до нынешней остановки, но в начале зимнего отопительного сезона 1 октября поставки российского газа в Европу полностью прекращаются. В этой ситуации, чтобы пережить предстоящую зиму, ЕС должен будет к тому времени заполнить свои газовые хранилища более чем на 90% от их мощности. И даже в этом случае он все равно может столкнуться с перебоями в поставках во второй половине отопительного сезона», — заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Поэтому он уверен, что нужно срочно включить режим экономии и весь сэкономленный газ помещать в хранилища.
В МЭА, похоже, нарастает паника. «Категорически недостаточно просто полагаться на газ из нероссийских источников — эти поставки просто недоступны в объемах, необходимых для замещения недостающих поставок из России. Это будет иметь место, даже если поставки газа из Норвегии и Азербайджана будут осуществляться на максимальной мощности, если поставки из Северной Африки останутся близкими к прошлогодним уровням, если внутренняя добыча газа в Европе продолжит следовать последним тенденциям», — отмечает глава МЭА в своей аналитической статье.
Он сформулировал пять основных шагов, которые должна предпринять абсолютно вся цепочка потребителей газа – от промышленных предприятий до домашних хозяйств, и их смысл триедин: экономить, экономить и еще раз экономить! Более того, от более чистой энергии, которой является газ, он предлагает снова вернуться в прошлый век – к потреблению угля и мазута.
Добровольно-принудительное отключение
Еврокомиссия, в свою очередь, пошла еще дальше пожеланий Бироля – она предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% с 1 августа 2022-го по 31 марта 2023 года. В Брюсселе полагают, что этому могут помочь финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.
Услышав это предложение, во многих странах Европы возмутились такой недальновидностью: сначала в Испании заявили, что сокращение использования газа может привести к потере конкурентоспособности промышленности, затем в Португалии чиновники выступили против, так как подобные меры могут оставить страну без электричества и поставить ее на грань выживания. Греция также не приняла предложение ЕК, а Венгрия продолжает вести переговоры с Россией о дополнительных поставках газа.
Однако Еврокомиссия никогда не сдается. Даже под угрозой «газовой блокады». И на этой неделе страны ЕС достигли политического соглашения о том, что в случае катастрофического дефицита газа, они будут вынуждены «добровольно» сократить потребление голубого топлива на 15% по сравнению со средним показателем на последние 5 лет.
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Пока Европа решает, как зимовать, Россия зарабатывает на все дорожающем газе. Господин Бироль из МЭА с сожалением подсчитывает экономические выгоды России: «Она уже воспользовалась нынешним энергетическим кризисом, чтобы получить огромные дополнительные доходы. После вторжения в Украину объем доходов, которые Россия получила от экспорта нефти и газа в Европу, удвоился по сравнению со средним показателем последних лет — до $95 млрд.».
То есть, увеличение доходов России от экспорта нефти и газа только за последние пять месяцев почти в три раза больше, чем она обычно зарабатывает на экспорте газа в Европу за всю зиму.
И тут надо бы подумать, если это для кого-то неочевидно, на тему о том, кто в итоге проигрывает в энергетическом сражении.
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