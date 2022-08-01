«На чем могут обжечься реформаторы в Казахстане». «Казахстан узаконил тунеядство и коррупцию?». «Стоять, не двигаться!» Как государство стабилизирует цены». «Что не так с кадрами для отечественного здравоохранения?». «Предшкольная лихорадка»

День за днем 161 0
Сетевой Казахстан 1 августа 2022г.

MK.RU. Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, директор Центра исследований постиндустриального общества – «На чем могут обжечься реформаторы в Казахстане» — На мой взгляд, январские события в Казахстане стали важным водоразделом: в прошлом осталось авторитарное государство, долгие тридцать лет весьма успешно работавшее в режиме «ручного управления» и личного контроля первого президента над экономикой и обществом; в перспективе стране обещан демократический строй со сменяемой верховной властью и системой сдержек и противовесов, опирающийся на верховенство права и независимость судебной власти. Пока общество верит в реальность такого перехода, доверие к нынешнему главе государства и объявленным им реформам будет оставаться высоким. Однако если граждане поймут, что объединение «верхов» и «низов» так и не сможет разрушить власть застарелого «среднего уровня» бюрократии, век казахстанских реформ будет недолог…

EXCLUSIVE.KZ. «Казахстан узаконил тунеядство и коррупцию?» — Те, кто сколотил огромные состояния на крупных взятках, незаконной приватизации государственного имущества, наверняка, испытывают сегодня чувство огромной благодарности к отечественным законодателям: парламент подчистую освободил их от уголовной ответственности.

AZATTYQRUHY.KZ. «Частые аварии на НПЗ: Казахстану нужен четвертый завод?» — В Казахстане на протяжении многих лет периодически поднимают вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода. А в этом году он стал намного острее, потому как нефтяной баланс страны оказался очень и очень шатким – различные ситуации вокруг КТК и участившиеся аварии на НПЗ сказываются на экономике. Почему на заводах, ежегодно закрывающихся на ремонт, все равно происходят ЧП? Нужно ли нам четвертое предприятия, если имеющиеся не справляются с работой? Эти и другие вопросы корреспондент обсудил с экспертами. В Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода – атырауский, павлодарский и шымкентский…

AZATTYQ.ORG. «Ограничивать и мониторить: Мининформу дали новые полномочия. Эксперты видят почву для злоупотреблений» — Правительство Казахстана наделило министерство информации и общественного развития правом ограничивать работу социальных сетей и мессенджеров. Изменения приняты вслед за вступившими в силу спорными поправками «Сарыма — Закиевой», в которых критики усмотрели высокую вероятность блокировки властями неугодного контента под предлогом борьбы с кибербуллингом. В числе новых полномочий министерства оказался также мониторинг работы неправительственных организаций «на предмет выявления рисков финансирования терроризма». Эксперты видят большие угрозы для существования нелояльных НПО.

««Город защищают только активисты». Как в Алматы борются с точечной застройкой и к чему это приводит» — В Алматы в угоду интересам застройщиков вырубаются деревья, нарушается роза ветров, усиливается загазованность – экоактивисты говорят об этом не первый год и борются с уплотняющим строительством. Как у них это получается и чем оборачивается борьба.

«Большой друг» или «Большой недруг» «Большой друг» или «Большой недруг»
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QMONITOR.KZ. ««Стоять, не двигаться!» Как государство стабилизирует цены» — На уходящей неделе рост цен на продовольственные и социально-значимые товары был ключевым в государственной повестке. Ньюсмейкерами выступили как члены правительства, проведшие брифинг на площадке Службы центральных коммуникаций, так и Национальный банк, сделавший антиинфляционный ход конем. Как именно меры, предпринимаемые государством, способны остановить обезумевшие цены, в нашем обзорном материале.

TURANPRESS.KZ. «Что не так с кадрами для отечественного здравоохранения?» — То есть тема коррупции в руководстве университетов не теряет своей актуальности. И размер упомянутой суммы взятки за кресло ректора говорит о коррупционной привлекательности должности, так как «отбить» эту сумму одной только зарплатой явно не получится. А что тогда происходит среди руководителей среднего звена и в преподавательском составе? А что, делают сегодня врачи, которые будучи студентами купили свои оценки, даже представить страшно. Кадры решают все, и похоже нынешнему руководству Минздрава, необходимо в срочном порядке, принимать меры по отношению к системе образования, поскольку завтра, может статься, лечить нас будет некому.

Гульмира ИЛЕУОВА – «Сельские акимы: спустя год после выборов» — 25 июля 2022 года прошел ровно год со дня первых выборов сельских акимов. Обычно у нас не очень стремятся проводить оценку промежуточных результатов той или иной реформы. И это очень жаль. Решила восполнить для себя пробел и понять, как воспринимают работу своего избранного акима жители сел, в которых прошли выборы, с одной стороны, и как оценивают свою деятельность выбранные акимы, с другой.

FORBES.KZ. «Кто выиграет от ухода с казахстанского рынка дочерних российских банков?» — Чтобы понять, кто из оставшихся игроков может выступить здесь главным бенефициаром, следует пояснить, какие именно ниши занимали эти «дочки» и какое влияние оказывали на банковский сектор. В совокупности на начало февраля 2022 года на активы ДБ Сбербанк, ДБ Альфа-Банк и ВТБ (Казахстан) приходилось 15% совокупных активов сектора. Эти банки формировали 13,6% депозитного и 17,4% кредитного рынков… Рысмамбетов считает, что от ухода «дочек» российских банков есть кратко­срочные плюсы: на рынке снизится конкуренция, а значит, «наши банки скоро заберут хороших клиентов. А если наши банки смогли нормально провести переговоры, то ссудные портфели дочерних Сбера, ВТБ и Альфы должны им достаться как минимум с 30%-ным дисконтом». Однако в долгосрочном диапазоне, по мнению собеседника, снижение конкуренции плохо скажется на деятельности отечественных банков…

KURSIV.MEDIA. «Как долго занимают свои кресла банковские топ-менеджеры в Казахстане» — В первой половине года у пяти работающих в Казахстане банков сменились ключевые исполнительные руководители, и только в двух случаях эти перестановки можно напрямую связать с геополитикой и введенными против России санкциями. На фоне такой необычно высокой ротации «Курсив» решил составить своего рода ренкинг банковских топ-менеджеров высшего звена по продолжительности их нахождения в должности.

Не все двери открыты для туристов Не все двери открыты для туристов
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KAZPRAVDA.KZ. «Предшкольная лихорадка» — Половина лета уже позади. Родители нервозно вносят в статьи расходов семейного бюджета траты на покупку одежды, обуви и канцелярских принадлежностей. Но в Казахстане намерены изменить требования к форме учащихся, а также планируют исключить признаки аффилированности учебных заведений с отдельными производителями школьной одежды. Покупка рубашек, брюк, пиджаков да юбок – одна из самых затратных статей расходов, особенно для тех семей, у кого по трое или того больше детей школьного возраста.

TIME.KZ. «Никто ни в чём не виноват?» — В Семее вот уже третий год отчаявшиеся обитатели отдаленных поселков Водный и Восход ведут борьбу с акиматом за право пользоваться элементарными благами цивилизации, включая питьевую воду. Парадокс заключается в том, что местные предприятия не против решить часть застарелых социальных проблем окраин за свой счет, но чиновники даже эту помощь не могут принять!

«Доверчивый батрак» — В очень неприятную ситуацию попал исполнительный секретарь уйгурского районного филиала партии Amanat, депутат местного маслихата Маулен НУРОВ. — Семь лет я трудился на него: пас овец, доил его коров, сажал ему огороды, ухаживал за его абрикосовыми садами, а он вышвырнул меня на улицу без гроша в кармане, — пожаловался журналистам житель села Чунджа Нуржан ТУРСЫН. — Три дома с кошарами для него построил, водопой для скота организовал, сад разбил.

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