«Что изменилось в Казахстане после ухода Назарбаева». «О рисках и угрозах…». «Под какими социальными лозунгами пойдут в бой новые партии в Казахстане?». «Как выходец из «Нур Отана» Наталья Годунова стала круче всей оппозиции». «Скандальный пост Медведева»

Сетевой Казахстан 3 августа 2022г.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Что изменилось в Казахстане после ухода Назарбаева» — Главное – это даже не деньги и всеобщее благоденствие за счет природных ресурсов. Главное – это справедливость для всех. Выражу осторожный оптимизм, как когда-то премьер-министр Токаев, что мы ступили на правильный путь. Лишь бы не сглазить.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «О рисках и угрозах…» — После январских событий многих не покидают мысли о вероятности реставрации старых порядков. Безусловно, сторонников реваншизма в стране достаточно, они обладают значительными ресурсами и влиянием. Вопрос, кто способен выступить драйвером? Первыми на подозрении представители Семьи в широком смысле слова, включая, как дочерей, так и многочисленных племянников. Но, оценивая потенциал их возможностей, нужно учитывать и такие ключевые параметры, как политическая воля, способность к стратегическому мышлению и организаторский талант.

QMONITOR . KZ . «Под какими социальными лозунгами пойдут в бой новые партии в Казахстане?» — Чем собираются привлечь к себе внимание электората те два десятка инициативных групп, которые объявили о намерении создать партии и уже на ближайших выборах в мажилис вступить в борьбу за депутатские мандаты? Поскольку основная часть избирателей в общем-то аполитична и думает больше о хлебе насущном, то особый интерес представляют социально-экономические лозунги, взятые на вооружение новыми политическими силами.

AZATTYQ . ORG . ««Кто-то сомневался, что в Кремле этого хотят?» Скандальный пост в аккаунте Медведева и реакция на него» — В аккаунте бывшего президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором Казахстан назван «искусственным государством» и «бывшими русскими территориями». Публикация была удалена. Пост, появившийся, по словам помощника Медведева, в результате взлома, бурно комментируют в казахстанском сегменте социальных сетей. И не только в казахстанском.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Хотят ли русские войны?» — Мне кажется, что стараниями Кремля и его околовластных институтов у нас, казахстанцев, появилось устойчивое чувство опасения и перманентного ожидания очередной провокации от российских деятелей разных мастей. Что же еще они могут придумать, чтобы до конца испортить наши отношения? Сегодня ночными откровениями «Вконтакте» поделился и экс-президент России, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и по-совместительсву весьма активный блогер. Но хочу обратить внимание на чрезвычайно наступательный характер этих откровений. Такое ощущение, что эти тезисы регулярно проговариваются в тишине кремлевских кабинетов, и может быть даже, окончательно утверждены.

SPUTNIK . KZ . «Пять лет колонии получили супруги, призывавшие присоединить Северный Казахстан к России» — В Петропавловске семейная пара, предлагавшая в социальных сетях присоединить Северный Казахстан к Российской Федерации, получила по пять лет колонии, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

EXCLUSIVE . KZ . «Как выходец из «Нур Отана» Наталья Годунова стала круче всей оппозиции» — Каждое выступление председателя Счетного комитета Натальи ГОДУНОВОЙ – стресс для правительства. Даже самая оголтелая оппозиция не дает столько шокирующих фактов о неэффективности государственных расходов, сколько эта бесстрашная женщина. Но почему-то ответственности за это никто не несет. А ведь все, что сейчас нужно – это навести порядок с расходованием бюджетных средств. Если перестанут воровать и бездумно тратить – денег хватит на все и на всех: вот основной мессидж, который хочет донести Годунова. Но слышащее государство не слышит даже тех, кого оно обязано слышать. Все бы ничего, но платить за это будут простые люди.

«Монгольские СМИ распространяют сообщение о возбуждении дела против Жакиянова» — Сразу несколько информационных издании Монголии распространили материалы дискредитирующего характера об общественном и политическом деятеле Казахстана Галымжана Жакиянова, передает Exclusive.kz со ссылкой на zuv.mn. СМИ сообщают о возбуждении дела в отношении казахстанского политика и недовольстве монгольского общества его горнодобывающей деятельностью.

FORBES . KZ . «Глава QazaqGaz: Газовая отрасль находится в кризисе» — Об этом рассказал председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Санжар ЖАРКЕШОВ — «Дефицита газа в Казахстане с точки рения извлекаемых запасов нет: их у нас 3,8 трлн куб. м, и этого хватит на 100 лет. Вопрос в том, что эти запасы нужно извлекать, перерабатывать и делать товарный газ. Поэтому когда речь идет о потенциальной нехватке, то имеется в виду товарный газ, его дефицит может возникнуть уже в 2023-2024 годах».

TIME . KZ . «У красной черты» — Минздрав объявил о новых ограничениях в случае дальнейшего распространения коронавируса. Пока в стране “красных” зон нет, но в городах сильно игнорируют социальную дистанцию, что может привести к вынужденному локдауну, предупредили в правительстве. Министр здравоохранения Ажар ГИНИЯТ на заседании кабмина во вторник пояснила, что при переходе региона в “красную” ковидную зону ограничения будут вводить в два этапа.

«То взлёт, то посадка» — Уральский аэропорт имени Маншук МАМЕТОВОЙ за последние восемь лет трижды закрывали на ремонт, а месяцы, когда западноказахстанцы и их гости свободно пользовались этой воздушной гаванью, можно пересчитать по пальцам. Недавно порт снова начало лихорадить.

LITER . KZ . ««Госорганы руководствуются инстинктом самосохранения»: зачем Казахстану креативная бюрократия» — Что такое креативная бюрократия, как она развивалась, а также о ее преимуществах для госаппарата Казахстана редакции Liter.kz рассказал вице-президент Союза проектных менеджеров РК, управляющий партнер ТОО Yevniy Consulting Group Арман ЕВНИЕВ.

TENGRINEWS . KZ . ««Французы были восхищены геройством казахской бабушки». Как в 50 лет круто поменять свою жизнь» — Нашу героиню зовут Дина. В 48 лет у нее случился развод, она заново начала строить свою жизнь. Процесс этот был нелегким, но пройдя череду испытаний, Дина нашла в себе силы не сломаться, встретила свою новую судьбу, переехала из Алматы во французский город Лион и стала мотиватором для многих отчаявшихся женщин. По признанию героини, это первое ее интервью, и мы благодарим ее за искренность.

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