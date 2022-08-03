Сколько мы могли бы накопить средств в Национальном фонде, если бы не «сборная правительства»

Каждое правительство выживало за счет фонда будущих поколений, создавая видимость своей значимости

Оптимист скажет: за всю историю Национального фонда (эдакой финансовой подушки для будущих поколений) сформировано 62,4 трлн. тенге, причем, 36,6 трлн. тенге – это прямые налоги от нефтяного сектора. Остальное, в подавляющей массе (там есть иные поступления, от приватизации некоторых активов), — инвестиционный доход.

У оптимиста есть основания для гордости. В стране принято единственно верное решение о сбережении средств самого прибыльного сектора, это раз. Второе: нефтяной сектор – источник богатства для будущих поколений. Третье – правительство и Нацбанк, как управляющий, такие молодцы, – все в дом, все в страну.

Пессимисты тем временем удручены: 36,6 трлн. тенге накопили в Нацфонде, а истратили 34,3 трлн. тенге. Остаток на конец 2021 года составил всего лишь 28 трлн. тенге…

В общем, у любой информации есть две стороны: совершенно положительная, которой очень часто оперируют на заседаниях правительства и во время аудиенций у главы государства, и, так сказать, объективная. Носителем последней все чаще становится Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Именно он, наконец, провел аудит целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда с 2019 по 2021 год. Причем, для анализа отдельных вопросов аудиторы брали информацию с момента создания Нацфонда в 2000 году.

***

Одна из главных задач Нацфонда – сберегать деньги. В 2010 году было решено, что для выполнения сберегательной функции Нацфонда нужно сохранять неснижаемый остаток в определенном размере от прогнозного значения ВВП на конец соответствующего года. До 2014 года — 20% к ВВП, а в настоящее время – не менее 30%.

За 12 лет много воды утекло. Да и денег из Нацфонда тоже. В итоге его накопления уже балансируют на отметке 30% к ВВП, а некоторые эксперты своими расчетами доказывают, что фальшь-старт состоялся: правительство уже сделало «заступ».

Наверное, именно поэтому оно рассматривает вопрос по снижению этого показателя до 25%.

«Это свидетельствует о смещении приоритетов с обеспечения сберегательной и стабилизационной функции Нацфонда, на подведение концепции использования средств будущего поколения под итог неэффективных решений прошлых лет», — авторы аудиторского заключения, уже зная смысл дальнейшего повествования, сразу расставляют вот такие «фишки».

В 2014 году Национальный фонд зафиксировал абсолютный рекорд активов — $73,2 млрд., а затем они начали качаться на волнах, вниз, вверх, но в целом за последние 7 лет снизились почти на четверть.

***

В 2010 году поменялись подход к Национальному фонду и правительство получило право расходовать средства. Задумывалось: направлять активы Нацфонда на поддержку экономики в периоды спада, с одновременным аккумулированием нефтяных доходов в период экономического развития в целях недопущения инфляционного роста (при высоких ценах на нефть). В результате правительство поступало, как ему удобнее.

«Фактически выделение трансфертов из Нацфонда осуществлялось без учета циклов экономического развития. При экономическом росте отмечено активное использование Нацфонда, тогда как обоснованность изъятия средств из него прослеживалась только в 2015 – 2016 годы и в 2020 году», — отмечают в Счетном комитете.

Такую практику использования активов главного фонда страны эксперты называют хаотичной и испытывают тревогу, что это «создает все предпосылки к истощению Нацфонда».

***

Ссылаясь на мнение экспертов МВФ, в Счетном комитете констатируют, что Казахстан отнесен к числу стран с коротким производственным горизонтом, которые конъюнктурно изменяют фискальные правила в ущерб интересам поколения уже ближайшего будущего.

И если во многих странах правила использования подобных фондов не меняются на протяжении десятилетий (в Чили с 2006 года, в Норвегии с 2001 года), то в Казахстане они менялись почти каждые 5 лет, причем, трижды – концептуально.

Так, в 2010 году зафиксировали гарантированный трансферт в размере $8 млрд. (+/- 15%), с направлением целевого трансферта на реализацию неокупаемых социально значимых крупных проектов исключительно по поручению Президента РК при отсутствии альтернативных источников их финансирования

Внимание, подсчитали аудиторы: при соблюдении данного подхода средства Нацфонда к 2020 году должны были составить не менее $180 млрд. А по факту — ниже почти в 3 раза.

В 2016 году произвели фиксирование гарантированного трансферта. Отныне правительство получило гарантированный доступ к Нацфонду, теперь оно должно было просто обосновать свои запросы, и деньги выделялись с легкой руки парламентариев, голосовавших «за».

И, наконец, с 2023 года размер гарантированного трансферта будет основан на контрцикличном бюджетном правиле (цена отсечения). Целевой трансферт планируется выделять по поручению Президента РК на антикризисные программы в период спада экономики или замедления ее темпов (сверх гарантированного трансферта), а также на неокупаемые социально значимые объекты национального масштаба, стратегически важные инфраструктурные проекты при отсутствии альтернативных источников финансирования.

***

Эксперты отмечают, что динамика среднедушевых денежных доходов населения и ВВП, если пересчитать в долларах, в последние годы стремительно снижалась. Значит, эффективность правительств была отрицательной, несмотря на внешне успешную деятельность? Только в 2021 году был достигнут уровень выше того, что был в 2015 году.

Ну и вишенка на торте. «Как следствие, использование средств Нацфонда в объеме $50,4 млрд. и двукратное увеличение госдолга позволили стабилизировать среднедушевые доходы населения на уровне $309», — отметили аудиторы. Но самое интересное в том, что в среднем на стабилизацию таких доходов затрачено много больше — $466 на каждого казахстанца!

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.