На какую блажь тратили «достояние республики» последние 5 лет

Именно в бытность премьером Бакытжана Сагинтаева и при Аскаре Мамине начали особенно рьяно потрошить Национальный фонд

Несколько удивительных фактов даже для видавших виды государственных аудиторов обнаружилось при проверке Национального фонда РК.

Факт первый: пенсии из Нацфонда

Пенсионеры, инвалиды и малоимущие даже не подозревают, что именно они удостоены чести отведать большой кусок пирога от Национального фонда РК.

Когда правительство говорит, что оно делает все возможное для того, чтобы социальные выплаты не секвестировались, но еще и росли с годами, и что оно прилагает большие усилия для социальной поддержки населения, оно нисколько не лукавит. Это чистая правда.

Однако если раньше социальные выплаты осуществлялись из бюджета, то с 2021 года они пошли из Национального фонда!

Аудит Счетного комитета по контролю за республиканским бюджетом подтвердил, что «гарантированный трансферт до 2020 года (включительно) не имел целевого назначения, с 2021 года согласно Протоколу заседания Совета по управлению Нацфонда от 6 октября 2020 года — фактически выделяется на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат».

То есть, планировали эти деньги, аккумулируемые в Национальном фонде, оставить будущим поколениям – во имя экономического развития страны, роста благосостояния, инфраструктурных инвестиций, а тратим – на текущее поколение социально уязвимых слоев населения.

Так, в 2021 году средства гарантированного трансферта в сумме 2,7 трлн. тенге выделены Министерству труда и социальной защиты населения: на выплату солидарных пенсий – 1,880 трлн. тенге, на государственные базовые пенсионные выплаты — 819,3 млрд тенге.

В ходе проверки обнаружилось, что гарантированный трансферт, увы, используется без привязки к каким-либо экономическим показателям, свидетельствующим о потребности республиканского бюджета в дополнительном источнике доходов. Наверное, не зря его в Нур-Султане назвали гарантированным.

Впрочем, такой же судьбы удостоен и целевой трансферт. Цели неопределенны и туманны, а получить деньги из Нацфонда очень хочется. Поэтому даже в те периоды, когда ожидался экономический рост, правительство все глубже запускало свои руки в Нацфонд.

Особенно активно это начали делать в бытность премьером Бакытжана Сагинтаева, а при Аскаре Мамине практика продолжилась.

«Характер и доля расходов, покрываемых за счет средств Нацфонда, свидетельствуют о его использовании исключительно как дополнительного источника покрытия дефицита бюджета без целевого ориентира на рост экономики и снижения зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках», — вывод аудиторов безутешен.

Факт второй: распыление средств

«Следует отметить, что финансирование программ развития осуществляется в условиях распыления средств и софинансирования инвестиционных проектов из других источников (республиканский и местные бюджеты, частные инвестиции), что не позволяет оценить эффективность использования средств самого Нацфонда», — пишут в своем заключении специалисты Счетного комитета.

Так, в 2021 году за счет целевого трансферта профинансировано порядка 1750 инвестиционных проектов на сумму 787 млрд. тенге (в среднем 450 млн. тенге на 1 проект). При этом доля средств Нацфонда в общем объеме финансирования таких проектах варьируется от 13,3% до 100%.

Из общего числа профинансированных проектов развития 86,5% приходится на инфраструктуру, ЖКХ и лишь 7 проектов на создание производств – 0,7%.

За счет средств Нацфонда создали:

Птицефабрика ТОО «ПТФ «Жана Кус» (СКО)

Тепличный комплекс ТОО «Зеленый Север» (СКО)

Тепличный комплекс «Green Smart Farm» (СКО)

Молочно-товарная ферма ТОО «Zha-Group LTD» (СКО)

Молочно-товарная ферма «Алисарай» (СКО)

Организация производства шин (г.Сарань, Карагандинская область)

Завод по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей (Костанайская область).

Так и напрашивается ряд вопросов: а почему, собственно, субъекты бизнеса, которые должны создаваться и существовать в конкурентной среде, финансируются Национальным фондом? Какова структура собственности в этих компаниях? Насколько они рентабельны и жизнеспособны ли вообще?

Факт третий: необоснованные траты

Аудиторы отмечают, что поскольку отсутствует генеральная линия по использованию средств Нацфонда через их концентрацию на поддержку конкретных секторов экономики, очень часто происходит параллельное финансирование однотипных проектов (мер господдержки) из республиканского бюджета и Нацфонда. При этом, в отдельных случаях допускается превышение стоимости проектов, профинансированных за счет средств Нацфонда.

«К примеру, стоимость проекта по линии Министерства национальной экономики в рамках микрокредитования за счет средств Нацфонда дороже аналогичного проекта за счет республиканского бюджета на 13% (10,870 млн. тенге против 9,609 млн. тенге)», — сообщается в документе.

И нередко вместо заявленных статей затрат деньги идут на косвенные административные нужды (!) конечных получателей средств Нацфонда.

Например, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов заявило потребность в финансировании из Нацфонда на 2021 год мероприятий по посадке 2 млрд. деревьев в лесном фонде в течение 5 лет, увеличению объема производства и экспорта рыбной продукции.

А фактически, Счетный комитет это увидел, часть расходов в объеме 0,7 млрд. тенге направлены на приобретение легковых автомобилей и других транспортных средств, оборудования и ноутбуков для подведомственных предприятий.

Это же ведомство за счет целевого трансферта из Нацфонда в прошлом году профинансировало приобретение транспортных средств и оборудования на общую сумму 487,2 млн. тенге для РГП на праве хозяйственного ведения «Жасыл аймак».

Факт четвертый: запрещенные приемы

Так, законодательство запрещает кредитовать юридические лица и использовать активы Нацфонда в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Но это не мешает исполнителям нарушать закон на всех уровнях.

В 2021 году за счет целевого трансферта из Нацфонда осуществлено кредитование юридических лиц в сумме 105,7 млрд. тенге или 5,7% от общего объема целевого трансферта, из них 45,7 млрд. тенге – кредиты, выданные областным бюджетам, и 60 млрд. тенге – субъектам квазигосударственного сектора.

Квази в лице НУХ «Байтерек» плотно подсели на Нацфонд. По 20 млрд. тенге (всем «дочкам» по серьгам) получили проекты по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники и по производству шин в городе Сарань Карагандинской области, а также Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана (ныне – Отбасы) для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов.

А в 2019 году, представить только, субсидировались затраты субъектов квазигосударственного сектора по долговым обязательствам! 33 млрд. тенге были потрачены на эти цели, а еще 73,7 млрд. ушли на увеличение уставных капиталов национальных компаний и их подразделений.

P.S. Первое и главное, что рекомендует Счетный комитет правительству: ввести запрет на финансирование за счет целевого трансферта из Нацфонда текущих мероприятий. То есть, если и брать деньги, то исключительно на инвестиционные проекты по жестким критериям. И, второе, — привлечь к ответственности виновных – аудит показал, что подавляющее большинство случаев использования активов Нацфонда шли с большими финансовыми нарушениями. Надеяться? Верить? Ждать?

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