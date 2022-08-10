«Покушение на Токаева: КНБ дал первый комментарий». «В обществе толком не созрело альтернативных идей и не появилось фигур, способных претендовать на национальное лидерство». «Момент истины. Светское или религиозное: каким будет наш выбор?»

Сетевой Казахстан 10 августа 2022г.

EXK . KZ . «Покушение на Токаева: КНБ дал первый комментарий» — В ответе на официальный запрос редакции новостного портала «ЭкспрессК» Комитет национальной безопасности РК раскрыл личность задержанного, а также сообщил, в каких именно преступлениях его подозревают. Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранным агентом, готовившим покушение на Президента и ряд высокопоставленных государственных служащих, является бывший журналист Аян АТЫГАЕВ. Как следует из ответа КНБ, это действительно он.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Осенние ожидания» — Коллеги составили актуальный список заявленных новых партийных проектов. Нужно заметить, что даже с учетом того, что абсолютное большинство пытается оформиться не вокруг идей, а вокруг личностей, шансов стать полноценной структурой и претендовать на прохождение в Мажилис и маслихаты из них практически никто не имеет. И это плохо. В обществе толком не созрело альтернативных идей и не появилось фигур, способных претендовать на национальное лидерство… Но в любом случае, электоральный сезон 2023 года пройдёт скорее всего без сюрпризов. Пропрезидентский «Аманат» сейчас практически безальтернативен и легко выиграет досрочные выборы, создавая задел на будущие президентские выборы, которые можно ждать как минимум через год.

QMONITOR . KZ . Кенже ТАТИЛЯ — «Момент истины. Светское или религиозное: каким будет наш выбор?» — Большой резонанс в социальных сетях вызвал факт совершения малого хаджа президентом РК Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ во время его визита в Саудовскую Аравию, после чего он вошел в священную Каабу. Одни стали писать, что такие вещи не должны транслироваться на широкую аудиторию, поскольку, дескать, вера – вещь сугубо интимная. Другие, наоборот, приветствовали публичное освещение такого действия, поскольку оно символизирует духовность главы нашего государства… Резюмируя, скажу так: «Будущее не за теми, кто ударился в строительство религиозных храмов, а за теми, кто строит чертоги науки и просвещения…». Это старая проверенная истина, подтвержденная всей историей человечества.

«Спросить с себя. Как побороть социальное иждивенчество?» — Безусловно, любое государство, тем более прописавшее в своей Конституции, что оно является социальным, должно стараться создать населению страны некие базовые (минимальные) условия жизни. В первую очередь, тем, кто в силу разного рода обстоятельств не может прокормить себя и свои семьи или по какой-то причине оказался в сложной ситуации и нуждается в материальной поддержке. И наше государство по мере возможностей делает это. Например, в прошлом году около двух миллионов казахстанцев получали за счёт бюджетных средств разного рода социальные пособия и адресную помощь. Но всё же главным кузнецом своего благополучия был, есть и будет сам человек.

FORBES . KZ . «Как антироссийские санкции влияют на экономику Казахстана» — Международные санкции против России – это надолго, если не навсегда. Казахстан, вопреки или даже благодаря санкциям, может впервые стать новой главной точкой входа международных компаний на объединенный рынок ЕАЭС и стран Центральной Азии. Ранее эта роль принадлежала России и отчасти Беларуси. Однако после санкционной изоляции Казахстан остается единственной крупной страной в рамках ЕАЭС, имеющей выгодный потенциал для международного сотрудничества. Так, французский концерн Alstom заявил о планах вложить более 50 млн евро в казахстанскую экономику.

CARAVAN . KZ . «Религиозные бандиты – крайне опасное сочетание: тревожный прогноз эксперта о возвращении Казахстана в бандитские 90-е» — Политолог Марат ШИБУТОВ в Telegram-канале напомнил, как еще в 2019 году рассказывал, что Казахстан снова оказывается в 90-х, потому что, как и тогда, у нас меняется экономическая модель. По словам эксперта, старая уже не работает, а новая только будет появляться — Но что происходит с людьми, когда их старый мир вокруг рушится, а выхода в новый пока еще не видно? Они идут в бандиты, они идут в секты, они идут в религию, они идут к мошенникам, обещающим счастливую жизнь.

«Почему выпускники русских школ так и не заговорили на казахском» — Казахский язык в русских школах Казахстана преподается на системном уровне вот уже на протяжении нескольких десятилетий, но, увы, реальная картина такова, что по окончанию школы многие ученики едва ли могут блеснуть его свободным владением. И, к сожалению, ситуация практически никак не меняется.

NOVGAZ . COM . Данияр КАНАФИН, адвокат – «Слежка за адвокатом» — Недавно юридическое сообщество сотрясла история с подозрительным наблюдением за автомобилем, в котором передвигалась адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов. Преследователи отказались представиться, предъявить документы, приехавшим на место коллегам этого адвоката и даже вызванным туда же сотрудникам полиции… Как может гражданин в Новом Казахстане чувствовать себя защищенным от произвола и беззакония, если его единственная надежда – его юрист от этого не защищен? Как может быть справедливым правосудие, если всей мощи органов уголовного преследования противостоит запуганный арестом, вторжением в его профессиональную и частную жизнь, правовед? Что толку от такого юриста, и что толку от такого правосудия? Чем тогда такой Новый Казахстан отличается от старого?

TIME . KZ . «Отвечайте, когда спрашивают!» — Не все акиматы и их руководители сумели перестроиться на новый формат встреч с населением. Они допускают к рандеву с властью лояльных к ним граждан или запускают в зал желающих по неким спискам, раздают им заранее подготовленные вопросы, а остающиеся места заполняют в помещениях своими людьми. Какие же проблемы сейчас волнуют казахстанцев?

«Убегают так, что пятки сверкают» — Когда власти решат проблемы казахстанского города ядерщиков? Курчатов из-за кошмарного состояния коммунальной сферы теряет перспективных специалистов Национального ядерного центра — они в буквальном смысле бегут из этого города. По мнению ученых, ситуацию может спас­ти только придание Курчатову статуса наукограда.

KURSIV . MEDIA . «Плохой интернет, нет света и газа: какие вопросы больше всего волнуют казахстанцев» — Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар УМАРОВ рассказал, с какими вопросами жители страны чаще всего обращаются к министрам и акимам во время встреч с населением. Накануне министры выезжали в регионы страны и встречались с населением. По результатам поездок они выделили вопросы, наиболее волнующие казахстанцев. Среди них: — качество мобильной связи и интернета в городах и сельских населенных пунктах; — электрификация и газификация регионов; — обеспечение качественной питьевой водой…

LITER . KZ . «Врачи не доживают до пенсии: что стоит за дефицитом медиков в Казахстане» — Многочасовые очереди к врачам и отсутствие нужного оборудования – с такими реалиями приходится сталкиваться казахстанцам при попытке получить медицинскую помощь. В сфере здравоохранения наблюдается текучка кадров. В то время как постоянно сменяющийся персонал влечет за собой простаивание оборудования. Ведь чтобы не только включить МРТ или УЗИ-аппарат, но и провести должное обследование, нужны квалифицированные сотрудники. Как дефицит врачей влияет на медицинское оснащение в больницах Казахстана…

KAPITAL . KZ . «Ставка фермера на выращивание экзотических сортов арбуза сыграла» — Канат СУЛЕЙМЕНОВ работает по схеме контрактного фермерства и выращивает особые арбузы и дыни — В сельском хозяйстве если «стреляет», то по-крупному. Но и потерять можно сразу все, например, если неурожай. С игрой в казино можно сравнить (смеется)… Весной, когда сажаешь семена, не знаешь, какой урожай соберешь осенью… Он пришел в агробизнес 10 лет назад. Заниматься сельским хозяйством в планах не было. Но затянуло крепко. Признается, что зимой с нетерпением ждет наступления весны и начала нового сельхозсезона.

AZATTYQ . ORG . «Трудился, но не заплатили. Миллиардная задолженность по зарплате и тысячи пострадавших» — Более двух тысяч работников в Казахстане не могут получить свою заработную плату, а накопленная перед ними задолженность превышает миллиард тенге. Таковы официальные данные. Власти объясняют ситуацию правовой неграмотностью работодателей и сотрудников; профсоюзное объединение видит причину в отсутствии контроля со стороны государства и в безответственности компаний-должников.

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