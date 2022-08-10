«Умное правительство» и кочегарка?

Угроза финансовой стабильности государства – исполнительная власть

Согласитесь, странно читать о финансовой стабильности, когда бушует шторм на всех рынках.

И, тем не менее, Национальный банк РК подготовил многостраничный Отчет о финансовой стабильности за 2021 год.

В глобальном контексте есть немало позитивных изменений, которые произошли с ослаблением карантинных ограничений: растет деловая активность (бизнес набирает обороты), есть неплохие перспективы экономического роста. Однако неполное восстановление цепочек поставок и высокие цены на энергоносители привели к нарастанию инфляционного давления. Население это воспринимает просто как рост цен. Но на самом деле все гораздо сложнее: монетарные власти вынуждены ужесточать денежно-кредитную политику (повышать стоимость денег), правительства разных стран сталкиваются с ростом суверенного долга и дефицитом бюджета.

Что касается финансов Казахстана, то здесь, несмотря на то, что внешне их конструкция кажется устойчивой, они подвержены многим рискам.

Риск №1, и самый главный: расточительность правительства

«В 2021 году продолжались меры правительства по поддержке и восстановлению экономического роста. На фоне восстановления экономики ненефтяные поступления в бюджет выросли на 6,9% и составили 7,16 трлн. тенге. Тем не менее, ненефтяной дефицит республиканского бюджета остался на высоком уровне в 9,8% к ВВП по итогам 2021 года», — отмечается в документе.

По итогам 2021 года официальный дефицит республиканского бюджета вырос с 2,2 трлн. тенге в 2020 году до 2,5 трлн тенге. При этом ненефтяной дефицит республиканского бюджета также увеличился в абсолютных значениях с 7,5 трлн. тенге в 2020 году до 8 трлн. тенге в 2021 году. То есть, в прошлом году стране не хватало 8 трлн. тенге налоговых поступлений, чтобы свести концы с концами.

И что же? Недостаточные объемы ненефтяных доходов покрываются за счет средств Национального фонда и увеличения заимствований. В 2021 году государственный бюджет получил из Нацфонда 4,5 трлн. тенге, а размер внешних займов увеличился в 3,9 раза до 1,15 трлн. тенге.

«Основным фактором риска для фискальной политики остается несбалансированность государственных финансов. Это выражается в хронически высоком разрыве между расходами бюджета и ненефтяными доходами. С падением цен на нефть в конце 2014 года прервался период накопления сверхдоходов от нефтяного сектора, что уже продолжительное время ведет к снижению чистых активов правительства. На конец 2021 года чистые активы уже достигли минимальных значений по отношению к ВВП (10,2% к ВВП – чистые активы правительства, 4,8% к ВВП – чистые активы государства)», — прокомментировала пресс-служба Национального банка РК.

Главный финансовый регулятор придерживается мнения, что несбалансированность государственных финансов несет в себе риски сужения фискального пространства, вынужденной консолидации расходов бюджета в долгосрочной перспективе, повышения стоимости привлечения долга и как следствие может оказывать давление на рост процентных ставок в экономике.

Для того, чтобы наше механическое пианино не расстроилось вконец, важно придерживаться включенных в Бюджетный кодекс фискальных правил. Они обеспечат сохранность активов Национального фонда и сдержат чрезмерный рост расходов бюджета.

Короче, правительству нужно что-то делать и с расходами, и с доходами.

Риск №2: растущий государственный и квазигосударственный долг

Долговая спираль раскручивается, и мы оказываемся все выше. Государственный долг по состоянию на 1 января 2022 года составил 21,97 трлн. тенге, увеличившись на 6,4% по сравнению с годом ранее. В основном занимает правительство (85,2% от общего долга).

При этом отношение государственного долга к ВВП на 1 января 2022 года составило 26,7% (29,4% годом ранее).

Долг квазигосударственного сектора (наши доблестные национальные компании и их многочисленные плеяды «дочек») на 1 января 2022 года составил 17,3 трлн. тенге или 21% к ВВП. Суммарно отношение долга квазигосударственного сектора и государственного долга к ВВП на 1 января 2022 составило 47,7%.

Все условные границы (отношения правительственного долга к ВВП в размере 30%), за которые нельзя выходить, превышены.

В Нацбанке полагают, что «в целях снижения рисков для финансовой стабильности необходимо проводить мониторинг скрытых внебюджетных обязательств, таких как гарантии и поручительства государства на долги групп АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», которые могут иметь значительное воздействие на устойчивую траекторию государственного долга за счет их высокой концентрации в экономике».

Обратная сторона медали государственного долга – рост расходов на его обслуживание.

«В 2018-2021 годы отмечается тенденция роста расходов по обслуживанию долга, а также увеличения их доли в структуре затрат республиканского бюджета. По итогам 2021 года обслуживание долга республиканского бюджета продемонстрировало рост на 28% за год, составив 977,7 млрд. тенге по сравнению с 762,1 млрд. тенге годом ранее. В то же время по итогам 2017 года обслуживание долга составило 458,1 млрд. тенге. Обслуживание долга продемонстрировало рост за четыре года в 2,1 раза», — говорится в отчете.

Доля обслуживания долга на 1 января 2022 года составила 6,6%, на 1 января 2021 года – 5,56%. На 1 января 2022 года величина обслуживания долга занимала пятое место в структуре затрат республиканского бюджета, на 1 января 2021 года – восьмое, на 1 января 2020 года – девятое.

«Тенденция к увеличению обслуживания долга как в абсолютном выражении, так и в структуре затрат государственного бюджета говорит о необходимости повышения качества планирования и управления государственным долгом», — считают в Нацбанке.

Риск №3: государственная ипотека убивает рыночную

Представить только: почти пятую часть кредитного рынка занимает ипотека. К концу 2021 года, доля ипотечного кредитования в общей доле кредитов достигла исторического максимума в 18%, и общий размер ипотечного кредитования продолжает расти.

В роли кочегара выступило правительство со своими льготными государственными жилищными программами, а также разрешением использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий. В результате объем ипотечных займов по итогам 2021 года достиг 3 322,1 трлн. тенге, что более в чем 3.3 раза превышает показатель 2015 года. При этом доля ипотечного кредитования в общем объеме кредитования физических лиц возросла c 22% в 2015 году, до 31% к концу 2021 года.

В то же время, последние 2 года, на фоне введения льготных государственным программ ипотечного кредитования, наблюдается снижение ставок по ипотечным займам до исторических минимумов, что оказывает неблагоприятное влияние на рыночную ипотеку и вытесняет её.

«Значительное увеличение льготной ипотеки, с низким уровнем первоначального взноса, повлияло на портфель БВУ и сделало его более рискованным для банков. Количество ипотечных займов с уровнем LTV в диапазоне 70-80%, с 2018 года по 2021 год, увеличилось на 12.16%, достигнув 21,13%, в то время как количество ипотек с уровнем LTV ниже 60% совокупно упало на более чем 16.39%», — говорится в отчете.

Что дает нам госипотека с точки зрения финансов? Понижение ставок по ипотечным кредитам. И все.

А какие риски она несет? Их целая россыпь: рост цен на рынке недвижимости, снижение доступности жилья для населения. Ну и, конечно, высокие темпы роста ипотечного кредитования могут увеличить долговую нагрузку населения и снизить финансовую стабильность банковского сектора.

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