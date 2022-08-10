Война Миров. Геополитическая «рокировочка» Москвы и Пекина

Россия вышла на первый план в деле слома старой модели миропорядка

Существует реальность и есть представление о реальности. До визита Нэнси Пелоси на Тайвань считалось, что главная ось геополитического противостояния пролегает между Китаем и США. Ну а война России с НАТО через западную прокси-структуру в лице Украины – это второй темп в глобальном раскладе. Однако спикер палаты представителей американского конгресса и села на острове, который Пекин считает своей неотъемлемой часть, и взлетела с него. Теперь денацификация и демилитаризация Незалежной стала главным фронтом противостояния Незапада с Западом, а Поднебесная переместилась во второй эшелон.

Беглый серфинг по российским информационным потокам показывает, что на втором месте после кампании на Украине идет полемика относительно того, каким будет новый отечественный автомобиль в Российской Федерации. Потому что война для исторической России состояние практически имманентное (внутренне присущее), а вот качественный легковой автомобиль для гражданских нужд – это реально событие уникальное и заслуживающее всестороннего обсуждения.

С Пекином и Тайванем получилось несколько неожиданно. Нэнси Пелоси то болела коронавирусом, то не могла определиться будет ли включать Тайбэй в свой вояж по Индо-Тихоокеанскому региону. Потом стало ясно, что курс на Тайвань взят, хотя КНР весьма ясно и недвусмысленно обещала самолету, его экипажу и пассажирам серьезные проблемы.

Визит г-жи Пелоси реально поменял очень многое. Даже с учетом того, что в Казахстане произошедшее трактуется в европейском понимании геополитических действий. Так уж исторически сложилось, что Вашингтон, Москва, Брюссель, Лондон и Нур-Султан живут в заданной европейской дипломатической и политической школой системе координат. По ней если Пекин обещал представительной делегации из США проблемы, то он должен был отвечать за публично озвученную риторику.

Здесь важно уточнить, что технических возможностей не допустить прилета Нэнси Пелоси на остров у Поднебесной было предостаточно. Тайвань, например, не является членом ООН, а потому не имеет юридического права на собственное воздушное пространство. То есть закрыть небо над островом Пекин мог своим волевым усилием. Если третье лицо государственной иерархии США после этого продолжило бы полет, то существует спутный след от самолетов.

Над верхней поверхностью крыла в полете создается пониженное, а под нижней, наоборот, повышенное давление. Воздух стремится из области повышенного давления в область с пониженным, причем делает он это через законцовку крыла. Получается некий вихрь. Данный эффект давно известен и применяется в межгосударственных «разборках». Если бы китайские истребители летали перед самолетом г-жи Пелоси на нужном расстоянии, то после пары падений по высоте (в воздушные ямы) борт с третьим лицом государственной машины Вашингтона скорее всего сменил бы курс.

Но все это досужие размышления, поскольку конфронтационной политической воли в государственном руководстве Китая не проявили. После этого оба авианосца с группами боевых самолетов под красным флагом стали просто статистами в большой геополитической игре. Ясное дело, что Поднебесная будет мстить и Тайваню, и США. Вот только все это из разряда «потом». А пока наблюдатели зафиксировали очевидный факт: американские политические деятели произвели масштабную провокацию и остались безнаказанными. Имея внушительный набор козырей на руках, Пекин сыграл слабо. Теперь система координат изменилась и расклад у КНР стал гораздо хуже, чем был. Рассчитывать на сильную игру с худшими картами из-за этого очень сложно.

После тайваньского инцидента бои на Украине, почти не изменившись в масштабах, резко набрали в своем геополитическом весе и значении. Киеву хватило ума не начинать масштабного наступления в Херсонской области, которое почти гарантировано грозило ловушкой и разгромом ВСУ. Правда, теперь на этот участок перебрасываются российские подкрепления и, скорее всего, не за горами наступление со стороны Москвы.

В любом случае Кремль будет отбирать у Незалежной всю ее береговую линию, поскольку в противном случае начатая 24 февраля СВО становится бессмысленной. Судя по тому, как идут боевые действия в районе Харькова, этот мегаполис тоже будут брать в любом случае, а спорить можно только о сроках и очередности наступательных операций. Пока же российская артиллерия в нудно-методичном режиме разносит те укрепрайоны украинской стороны, из которых ВСУ ведут обстрел городов Донбасса.

На военных форумах пропала пара российских рисовальщиков карт, с помощью которых можно было удобно отслеживать происходящие на фронтах события с задержкой в один-два дня. Один из них исчез с радаров без комментариев, а второй объяснил происходящее. К нему пришли люди «в штатском» и убедительно посоветовали завязывать с картографией. Попытки объяснить, что он пользуется только открытыми источниками, успеха не имели. Чтобы продолжение спора не произошло в тех местах, где у бывшего вояки возможностей рисовать карты все равно не будет, он послушался доброго совета незнакомцев (до момента посещения).

Из происходящего можно сделать вывод о том, что российские спецслужбы стали более скрупулезно отслеживать ситуацию в информационном освещении Украинской кампании. С другой стороны, давление на «вольных (до недавнего времени) картографов» показывает, что официальные брифинги Министерства обороны РФ в исполнении Игоря Конашенкова должного влияния на погруженную в тему публику не оказывают. Но оно и понятно: если все потери вооруженных сил киевского режима, которые озвучил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, принять за полностью достоверные, то Харьков уже точно был бы взят, а российские войска установили бы сухопутный коридор с Приднестровьем. Люди потому и лезут в аналитику, чтобы выяснить для себя коэффициент деления, который нужно применять к официальным цифрам.

Поскольку война гибридная, то многое зависит от положения дел на экономических фронтах. Довоенное намерение Кремля сделать из Германии главный газовый хаб Европы разбилось о политическую несубъектность Берлина. На этом направлении сейчас публику развлекают передачей отремонтированной газовой турбины «Сименс» «Газпрому», которую российский газовый монополист отказывается брать из-за антироссийских санкций. По «Северному потоку – 1» тем временем прокачивается 20% «голубого топлива» от его проектной мощности.

Учитывая то обстоятельство, что ФРГ все-таки передала Украине три комплекса ПВО «Гепард», на «СП-1» вполне могут остановиться все турбины по газопрокачке. Сейчас немцы шутят, что никогда в стране так резво не вводились в эксплуатацию электростанции на угле и мазуте, как с приходом к власти «зеленых».

Природные аномалии тоже играют против Евросоюза. Падение воды в реках и водохранилищах с одной стороны вызвало сокращение выработки электроэнергии на ГЭС, а с другой заставило остановить несколько энергоблоков на АЭС во Франции. Дело в том, что для охлаждения внешнего контура на атомных энергоблоках требуются большие объемы воды, а в августе с нею образовался дефицит.

Тем временем реальным газовым хабом общеевропейского масштаба стала Анкара. Интересно, что на первоначальном этапе со стороны Москвы ничего подобного не планировалось. Просто когда Болгария «ушла в несознанку» по «Южному потоку», трубопровод перенаправили в сторону Турции. По Реджепу Эрдогану ни у кого сомнений в вопросе политической субъектности не возникает.

Сильным успехом российской дипломатии стала встреча в Тегеране президентов Ирана, России и Турции. Она была мощным событием сама по себе, а после вояжа Нэнси Пелоси на Тайвань, когда геополитические акции КНР просели, значимость рандеву еще больше возросла. Из официальных коммюнике можно понять, что говорили про своп-операции с нефтью, коридор «Север-Юг» и торговлю в национальных валютах. А потом военно-транспортные самолеты Ирана, далеко продвинувшегося в производстве боевых беспилотников, совершили более сорока рейсов на военные аэродромы России. Интуиция подсказывает, что грузом были не финики и ковры.

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