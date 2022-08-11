Что будет с ценами на хлеб к концу года

Даже позитивные новости с мирового продовольственного рынка не могут успокоить казахстанцев

«Начиная с понедельника, участники зернового рынка внимательно следят за пока тонким ручейком зерна, который просачивается на мировой рынок из украинских портов после 4-сторонней зерновой сделки, заключенной 22 июля. Все знают даже названия судов, которые покидают порты в направлении Стамбула.

Первопроходцем стало судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, отправившиеся из Одессы 1 августа с 26 тыс. тонн кукурузы на борту. К концу недели поток немного увеличился, сегодня ожидается сразу 3 судна и 58 тыс. зерна. Если все будет хорошо, то через 4-6 недель экспорт может достичь 3 млн тонн в месяц», — под занавес прошлой недели написал в своем Телеграмм-канале bitcogan ее редактор, экономист Евгений Коган.

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Что ожидает мир, который живет со страхом оказаться в холоде – из-за энергетического кризиса, голоде и нищете – из-за чрезвычайно выросших цен на продовольствие?

«Для зерновых рынков, уставших от постоянного стресса, такие новости стали облегчением. Угроза глобального голода не исчезла совсем, но, во всяком случае временно перестала стучать в двери. Цены на продовольствие снижаются вместе с ценами на остальные товары, иногда даже быстрее», — отмечает эксперт.

Однако он уверен, что расслабляться рано. Поскольку это лишь краткосрочное облегчение для рынка продовольствия — очевидно, но даже 3 млн. тонн в месяц — это почти вдвое меньше, чем было раньше. Кроме того, Украина не единственная проблема на зерновых рынках, прежде всего кукурузном.

Сводки с полей, увы, по-прежнему тревожны. В Румынии около ¾ посевов в этом году страдают от засухи. Во Франции – крупнейшем производителе зерна в Европе – июль был самым сухим в истории. В некоторых частях восточной Германии фермеры могут потерять весь урожай. И, конечно, в США тоже рекордная жара. Еще никто точно не знает, какое количество урожая пострадает. Все может быть отнюдь не оптимистично.

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Между тем Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщает, что индекс продовольственных цен снижается четвертый месяц подряд. Несмотря на то, что в июле значение индекса снизилось на 8,6%, но он все еще выше 13,1% относительно рекорда, зафиксированного в июле прошлого года.

«Снижение крайне высоких цен на продовольственные товары можно только приветствовать, особенно с точки зрения доступности продовольствия, – отметил главный экономист ФАО Максимо Тореро. – Однако сохраняется множество факторов неопределенности, в том числе высокие цены на удобрения, что может отразиться на перспективах производства и источниках средств к существованию фермеров. Кроме того, слабые прогнозы относительно развития мировой экономики и колебания валютных курсов чреваты серьезными проблемами для глобальной продовольственной безопасности».

По данным ФАО, цены на зерновые за месяц упали на 11,5%, при этом они все еще на 16,6% выше уровня июля 2021 года. Падение затронуло все виды зерновых, прежде всего пшеницу, которая подешевела на 14,5%. Это обусловлено достигнутыми договоренностями о разблокировании экспорта из ключевых черноморских портов, а также растущим сезонным предложением в Северном полушарии, где продолжается уборка урожая.

В июле мировые цены на фуражное зерно снизились на 11,2%, причем кукуруза подешевела на 10,7%, что отчасти объясняется достигнутой договоренностью о вывозе зерна из Черноморского региона и сезонным ростом предложения в Аргентине и Бразилии. Кроме того, было зафиксировано первое в 2022 году снижение международных цен на рис.

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По прогнозу Минсельхоза РК на 2022 год урожай пшеницы вырастет с 11,8 млн. тонн в 2021 году до 13,0-13,5 млн. тонн. или на 10-15% г/г. Это достаточно консервативный прогноз министерства, который по всей видимости обуславливается некоторой неопределенностью погодных условий.

«Тем не менее мы ожидаем более позитивной картины, урожай пшеницы в этом году может вырасти до 13,7-14,2 млн. тонн, то есть к прошлому году рост должен составить 16-20%. На экспорт может быть отправлено 8,5 млн. тонн пшеницы, импорт может составить около 1 млн. тонн», — заявил интернет-газете ZONAKZ аналитик компании Esperio Нурбек Искаков.

По его мнению, при внутреннем потреблении пшеницы в Казахстане в 5,0-5,5 млн. тонн, в Казахстане должно остаться 5,2-5,7 млн. тонн своей пшеницы и плюс 1 млн. импорта, то есть 6,2-6,7 млн. тонн. Что с избытком покрывает внутренние нужды страны.

«Если позитивные прогнозы на 2022 год подтвердятся, то с учетом аналогичных позитивных ожиданий от зернового рынка России, цены на пшеницу будут склонны к корректировке. На сколько именно сказать сложно, это будет зависеть от действующих на тот момент тарифов на зерно. Но на 10-15 % к концу года цены на пшеницу могут снизиться», — предполагает наш эксперт.

Для потребителей Казахстана, можно сказать, новость нейтральная. Поскольку этого снижения будет недостаточно, чтобы они ощутили его при походе в магазины.

«В структуре себестоимости производства хлеба затраты на муку занимает не более 20%, то есть потенциальное снижение цен на пшеницу на 10-15% имело было бы крайне ограниченный потенциал влияния на розничную стоимость хлеба, не более 2-3% снижения», — поясняет аналитик.

Но а если учесть, что остальные 80% затрат при производстве хлебобулочной продукции связаны с динамикой курса доллара США, то новостей со знаком «плюс» нет.

«Учитывая, что доллар активно рос в последние месяцы, можно ожидать, что осенью розничные цены на хлеб снова поползут вверх, по итогам года хлеб в Казахстане может подорожать более чем на 20%», — резюмирует Нурбек Искаков.

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