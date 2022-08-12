Как топ-менеджеры заметают следы

Состоится ли «разбор полетов» после ликвидации казалось бы самого перспективного холдинга страны?

Национальный холдинг «Зерде» — все. Умер товарищ. Об этом сообщают все информационные агентства и блогеры. Просто констатация факта.

На сайте самого холдинга (ресурс все еще в доступе) ни слова об этом. Некому написать заметку и сообщить народу о своей кончине. И даже на сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) нет никакого «некролога».

Некоторые источники информации допускают громкие заголовки вроде этого: «Нацхолдинг «Зерде» ликвидировали после критики со стороны Токаева». Критика и вправду была. Основанная на аудите Счетного комитета РК, который тот опубликовал еще в марте. И президент давал поручение улучшить работу холдинга. Но куратор этой надстройки над тремя «дочками» (профильное министерство) решил срубить этот сук к чертям!

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Конечно, цифровой Казахстан строится в соответствии с реалиями времени и запросами общества. Что нужно признать – так это достаточно хороший уровень развития электронного правительства. Растет и цифровая грамотность населения (правда, как ее измеряют, это отдельная история). Государство реализует специальную программу и денег не жалеет – еще бы эффективность строго контролировало.

Счетный комитет решил провести аудит, и его выводы неутешительны: доля товаров информационно-коммуникационных технологий в общем объеме экспорта остается низкой, а это значит, отечественные информационно-коммуникационные товары на внутреннем и внешнем рынках мало конкурентоспособны. Нет преемственности по реализации определенных целей и задач, отсутствует системность в планировании показателей и индикаторов государственной программы «Цифровой Казахстан». Более того, абсолютное большинство мероприятий – 88% — не доведены до логического завершения.

Аудиторы обвинили профильное министерство в том, что оно осуществляет функции мониторинга госпрограммы формально, не уделяя должного внимания анализу результативности параметров и показателей госпрограммы. Не обеспечена достоверность и полнота результатов мониторинга и своевременное исполнение ряда мероприятий госпрограммы. Также была отмечена слабая координация за деятельностью подведомственных субъектов квазигосударственного сектора со стороны МЦРИАП.

В общем, набирается столько грехов, что следовало бы, наверное, решить судьбу самого МЦРИАП. Оно явно не справляется с той задачей, которая стоит перед ним. И если руководство ведомства где-то и когда-то отличилось, сделав себе имя, то былые заслуги уже давно померкли на фоне неблистательных текущих дел.

Тем не менее, именно министерство принимает решение о ликвидации его подведомственного холдинга. Смело. Никто и никогда так успешно, в сжатые сроки, не ликвидировал холдинги. И это разве не для того, чтобы отвести от себя беду?

В заключении аудиторов отдельно досталось АО «Зерде». – его даже заподозрили в недостаточной заинтересованности в реализации мероприятий стратегических направлений. И это при том, что холдинг существует исключительно за счет бюджетных средств и дивидендов «дочек».

Впрочем, «дочки» тоже хороши – о том, что творилось под крышей технопарка Astana Hub, мы писали в статье «Astana Hub, говорите?».

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Холдинг «Зерде» был крупнейшей казахстанской государственной компанией, созданной в июле 2008 года для развития современных инфокоммуникационных технологий. Целью холдинга было содействие развитию рынка инфокоммуникационных технологий и реализации прорывных проектов, формированию единой инфокоммуникационной среды.

И вот теперь принимается решение о его ликвидации. Перспективное в плане развития направление скукожилось, как осенний лист.

И вот МЦРИАП опубликовал свою официальную позицию по расформированию холдинга «Зерде». Да, в министерстве признают, что эта структура не генерирует самостоятельной прибыли и целиком и полностью зависит как от дивидендов АО «НИТ», так и госзаказа.

«Увеличение выручки холдинга «Зерде» по итогам 2021 года стало возможным благодаря заказу МЦРИАП на обследование ИК-инфраструктуры и объектов информатизации «электронного правительства». Это позволило Холдингу «Зерде» получить положительную валовую прибыль, но по итогам года деятельность оказалась вновь убыточной. За период 2016-2021 годы накопленный убыток Холдинга составил 7 млрд. тенге», — говорится в документе.

Министерство поясняет, что на текущий момент в структуре холдинга «Зерде» находятся три дочерние организации: Технопарк «Astana Hub» акционерные общества «НИТ» и «Qazinnovations». «При этом по ключевым направлениям своей деятельности дочерние организации взаимодействуют непосредственно с цифровым министерством либо государственными органами», — поясняют в МЦРИАП.

Как тут не согласиться: такая структура, при которой корпоративное управление сосредоточено в холдинговой компании, а курирование дочерних организаций по основному профилю осуществляется уполномоченным органом напрямую, выглядит громоздкой. Лишняя, несыгранная скрипка в оркестре. Причем, очень хорошо оплачиваемая – лучше, чем другие инструменты.

«Поэтому сегодня назрела необходимость выстроить качественно новую конфигурацию управления ИКТ отраслью с учетом новых стратегических задач и поручений руководства страны по ускорению темпов цифровизации. При этом необходимо особо отметить, что предстоящая трансформация касается упразднения холдинговой структуры корпоративного управления и не затронет производственный персонал холдинга «Зерде», — ликвидаторы, кажется, очень довольны.

Они планируют передать функции «сервисного интегратора» в РГП «Центр поддержки цифрового правительства», созданного в начале этого года на базе Института прикладной математики, а также обеспечить работой бывших сотрудников холдинга «Зерде», да еще и с выплатой всех «золотых парашютов» в полном объёме.

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Не так давно председатель ликвидируемого холдинга Арман Абдрасилов, возглавивший его ровно два года назад, дал эксклюзивное интервью порталу Informburo.kz.

Разговор получился скандальным. Борьба с коррупционными схемами и кумовством стали частью его работы. И обнаружилось, что за 2018-2020 годы специалисты обнаружили хищения на 17,5 млрд. тенге. И при этом проверка не была тотальной!

«Материалы передал в Антикор, но дело не движется», — заявил Абдрасилов.

И теперь вместо повестки в суд – ликвидация холдинга. Ход конем. Мат.

Словно кто-то пытается замести следы: нет холдинга – нет уголовных дел.

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Мы не за управляющие, административные и прочие надстройки над реально работающими квазигосударственными компаниями. Мощный, неповоротливый, некреативный и финансовозатратный персонал таких компаний убивает все: бюрократия пожирает инициативность, бастыки присваивают себе заслуги действительно одаренных менеджеров и специалистов, не давая им никаких возможностей для развития и продвижения по карьерной лестнице, все бенефиты – моральные и финансовые, собирает верхушка, на не средние и тем более нижние этажи выстроенной в свое время конструкции.

Мы – за ответственность. И ее должны понести не только нынешние руководители министерства, но и создатели классно придуманной пирамиды, и те винтики большой Системы, которые возглавляли холдинг в те годы, когда он был удавкой на шее для государственного бюджета. Ну и щедрой кормушкой для отдельных менеджеров.

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