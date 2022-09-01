Новый политический сезон: чего ждёт общество от Послания президента?»

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Сетевые СМИ о том, что скажет Токаев

Юлия КИСТКИНА – «Новый политический сезон: чего ждёт общество от Послания президента?» — Уже совсем скоро, 1 сентября, глава государства откроет очередной политический сезон и обратится с традиционным Посланием к народу Казахстану. Какой будет его тональность? Какие инициативы политического, экономического характера могут быть озвучены президентом страны? Каких изменений в нашей жизни можно ждать от этого события?

Бурихан НУРМУХАМЕДОВ, политолог — В Послании я бы хотел увидеть осязаемые контуры перелома в социально-экономическом развитии на ближайший 3-5-летний период. Если говорить точнее, то речь идёт об обозначении четко очерченных горизонтов, без какой-либо размытости, ощущение которой нередко сопровождает многие программные заявления главы государства. Президент регулярно выходит в публичное поле и выходит, честно сказать, массивно. Каждый раз его выступления расхватываются на цитаты, которые потом употребляются при каждом удобном и неудобном случае. Это происходит повсеместно и настолько активно, что нередко трудно понять, а есть ли что-то реальное за этими цитатами? Откровенно говоря, не всегда понятно. Как мне кажется, то, что может характеризовать президента и проводимую им политику, способно уложиться в 5-6 ключевых направлений. Главное – чтобы они постоянно озвучивались, разъяснялись, уточнялись и приводили к неким результатам. А не как сейчас: президент сказал, а дальше тишина.

Что касается результата или хотя бы нацеленности на него, то с учетом несамостоятельности правительства, неумения и нежелания управленцев брать на себя ответственность, а также замкнутости цикла самовоспроизводства системы, при которой смена фигур на кадровом поле в реальности ничего не меняет, хотелось бы, чтобы в своём Послании глава государства смело обозначил перспективы смены текущей модели. Нельзя рассчитывать на успех в рамках прежней модели, наполненной управленцами старого образца, которые нередко находятся под влиянием отошедшей от дел политической элиты.

Айман ЖУСУПОВА, социолог — В Казахстане, как известно, наблюдается рост преступности. Страну сотрясают новости о резонансных бандитских разборках, как это было в лихие 1990-е. Криминал все активнее проникает в разные сферы жизнедеятельности. Буквально на днях власти заявили о том, что организованные преступные группы успешно внедряются в сферу экономической деятельности. Показательно, что в рейтинге по уровню преступности мы опережаем многие государства СНГ и занимаем 47-ю строчку среди 142 стран. Все это происходит на фоне беспрецедентного миграционного потока из России, а также инфляции, которая в июле ускорилась, составив 15 процентов против 14,5 процента в июне.

Таким образом, запросом номер один в Казахстане сегодня становится запрос на безопасность. Причем граждан волнуют не только вопросы защиты жизни, здоровья, имущества. В не меньшей степени их тревожат вопросы обеспечения продовольственной безопасности. О наличии проблем в этой сфере напомнил острейший дефицит сахара. И только после серии скандалов на государственном уровне было принято решение о разработке комплексного плана по развитию сахарной отрасли.

Многие проблемы брака из нездорового детства Многие проблемы брака из нездорового детства
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Асель СЕРИКОВА, журналист — Уже много было сказано о том, что январские события привели к тектоническим сдвигам во внутренней политике и в общественной жизни. Теперь мы строим «Новый Казахстан». Глава государства самолично «залил» фундамент под новое будущее, что, безусловно, стало очень важным шагом. Но проблема в том, что на этом строительном объекте так и не появилось прорабов, которые бы приступили к возведению его остова. И это очень тревожный звоночек с той точки зрения, что чем дальше откладывается старт намеченной стройки, тем все более причудливые и гипертрофированные черты начинает приобретать спровоцированный январской трагедией рост гражданской активности. В отсутствие каких-либо ориентиров, которые могли бы предложить «верхи», низовая активность начинает откровенно скатываться в самый настоящий бессмысленный и беспощадный бунт. И кризисные явления в экономике, спровоцированные общемировой рецессией, могут выплеснуть ее в самое непредсказуемое русло…

Идем дальше. Рост национального самосознания и болезненное становление национальной идентичности, что свойственно полиэтническим государствам, породили у большей части общества запрос на «справедливость для казахов». Это выражается в требовании тотальной казахизации, беспрекословного уважения обычаев и традиций коренного этноса с перспективой ассимиляции всех остальных народностей Казахстана. Безболезненных механизмов удовлетворения такого запроса не существует. По крайней мере, в обозримой перспективе, пока на территории страны будет сохраняться довольно большое количество представителей нетитульных этносов. Но для снижения напряженности вокруг этого вопроса вполне можно уже сейчас пойти по предложенному и общественниками, и некоторыми депутатами пути в сторону ужесточения миграционного законодательства. В частности, по примеру РФ ввести для прибывающих из-за границы получателей казахстанского гражданства требования, касающиеся обязательного знания государственного языка, а также истории, обычаев и культуры государствообразующего этноса.

Данияр АШИМБАЕВ – «О партии власти и реформе (к будущему Посланию президента народу и Политической платформе «Аманата»)» — Весной нынешнего года среди радикалов было весьма популярно требование распустить партию «Нур Отан». По сути, за этим лозунгом стояло желание получить новый парламент, большинство в котором принадлежало бы оппозиции. Понимая, что создать не то что единую, но вообще сколько-нибудь структурированную политическую партию «оппозиционного типа» не удастся, радикалы требовали переформатирования парламента на основе одномандатных округов. Одновременно звучали призывы упразднить верхнюю палату, формируемую регионами в лице маслихатов.

Президент Токаев давлению не поддался и запустил реформирование политической системы по двум направлениям. Во-первых, в рамках конституционной реформы был предложен смешанный тип формирования Мажилиса и маслихатов, расширение полномочий местных представительных органов (в т.ч. по косвенному избранию акимов областей и мегаполисов), на треть сокращена президентская квота в Сенате. Эти меры были направлены на сбалансированность всей политической системы и повышение ее открытости и транспарентности.

Во-вторых, президент, ненадолго возглавив партию «Нур Отан», запустил процесс ее трансформации – смена названия («Аманат»), смена руководства и структуры (консолидация фракции и центрального аппарата с приоритетом первой), постепенный отказ от соединения постов акимов и руководителей партийных филиалов, а кроме того – полномасштабное участие в строительстве «слышащего государства».

Абай ксенофобом не был Абай ксенофобом не был
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Президент Токаев, как известно, подверг критике статистику реализации предвыборных обещаний партии за предшествующий период.

Сейчас готовится новое Послание президента, посвященное вопросам дальнейшего развития политической системы страны и стабильности системы экономической. «Аманат» активно готовит новую политическую платформу, вырабатывая оптимальную идеологическую модель для своих трансформационных процессов и стратегию развития, основанную на стабильном развитии и своего рода народности.

Кенже ТАТИЛЯ – «Новое Послание президента РК: какие темы станут в нем главными?» — Максим КАЗНАЧЕЕВ, политолог — Ключевой темой нового политического сезона, на мой взгляд, должна стать внешнеполитическая повестка. Первое полугодие 2021-го и особенно летние месяцы стали периодом серьезной трансформации геополитического баланса в нашем регионе. Уход США из Афганистана сопоставим с их поражением во Вьетнаме, и он постепенно приведет к существенным изменениям с переходом к Китаю регионального лидерства в Центральной Азии.

Под эти реалии начали подстраиваться и другие региональные игроки – Россия, Иран, Пакистан. На подходе Турция и Индия. Все начинают рассматривать Пекин как арбитра в отношениях на пространстве «Большой Евразии». А сам Китай получил возможность перейти от экономической экспансии к политической и в какой-то степени даже к военно-стратегической.

Казахстан во многом находится на пересечении сфер влияния основных мировых и региональных геополитических игроков, а потому почувствует эту трансформацию в полной мере. К сожалению, в формирующейся сегодня новой системе отношений мы – объект, а не субъект воздействия. Казахстан – не самая влиятельная, по мировым меркам, страна с ограниченным набором ресурсов для проведения активной внешней политики…

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На данный момент инерция, связанная с реформистским потенциалом второго президента РК, в целом исчерпана. Все внутриполитические реформы, которые он хотел и, самое главное, мог осуществить, уже состоялись. Теперь возможны лишь косметические корректировки в рамках уже принятых законопроектов. Например, дальнейшее снижение количества подписей граждан для регистрации политических партий или предоставление той партии, которая победит на выборах, права выдвигать кандидатуру премьер-министра. Такие корректировки не повлияют на ключевые принципы работы бюрократического аппарата, не приведут общество к новому внутриполитическому консенсусу.

Вместе с тем, вызовы, которые стоят перед Казахстаном, именно сейчас требуют системной перестройки как государственного аппарата, так и в целом системы общественных отношений. Президент Токаев это хорошо осознает – и потому еще в прошлогоднем Послании заявил о создании Агентства стратегического планирования и реформ.

Правда, это агентство пока никак себя не проявило, а, между тем, запаса времени на «раскачку» у Казахстана нет. Часть экономических, социальных и внешнеполитических рисков уже проявила себя, и на них необходимо реагировать…

Еще один важный раздел Послания, полагаю, должен быть связан с идеологической сферой. Мы наблюдаем принципиальный раскол в обществе по вопросам соотношения гражданского и этнического самосознания, языка, истории. Существующий раскол виден и извне, поскольку его начинают эксплуатировать для достижения внешнеполитических целей некоторые геополитические акторы. Это проявляется и в высказываниях части российских политиков, и в действиях США и Великобритании по подогреванию градуса националистических настроений в Казахстане.

«Конституционные реформы будут способствовать модернизации Казахстана» — Несколько месяцев назад казахстанцы поддержали реформы президента и проголосовали за изменения в Конституцию. Но чтобы поправки заработали, трудится предстоит еще много. Ведущий научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства и государственного управления при Министерстве юстиции РК Кайрат МУРЗАШЕВ рассказал о том, как конституционные реформы отразятся на жизни граждан в целом.

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Конституционные поправки предусматривают ряд политических преобразований. Будут приняты новые конституционные законы «О Конституционном Суде Республики Казахстан», «О прокуратуре», «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», также будут внесены изменения и дополнения в ряд действующих конституционных и иных законов.

Совершенствуется избирательная система, которая предусматривает переход к смешанному ее виду для предоставления возможности избираться гражданам с введением императивного мандата для депутатов, избранных по мажоритарной системе.

Избрание в мажилис парламента РК будет осуществляться в 30% депутатов по мажоритарной системе и 70% по партийным спискам; в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы — 50% по мажоритарной системе и 50% по партийным спискам; в маслихаты районов и городов – полностью по мажоритарной системе.

На одном из пленарных заседаний палаты в июне 2022 года председатель мажилиса парламента Ерлан КОШАНОВ заявил, что вопрос о роспуске мажилиса будет решаться главой государства.

Да, конституционная реформа коснулась и политических партий. Согласно нововведениям упрощается процедура их регистрации, в четыре раза снижается регистрационный порог — с 20 до 5 тысяч человек, на треть сокращается минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии…

Ревальвация доллара, девальвация евро Ревальвация доллара, девальвация евро
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В целом конституционные реформы будут способствовать осуществлению модернизации Казахстана, объявленной президентом в послании народу Казахстана.

Конечно, для реализации всех поставленных задач потребуется определенное время. Как сказал глава государства, «…это непростой процесс, который занимает годы. В этом деле нам помогут осознание высокой ответственности, доверие и внимание друг к другу, любовь к своей стране».

Амиржан КОСАНОВ – «Основной инстинкт Основного закона» — Основной закон – правовой стержень государства, один из символов страны, его надо уважать, чтить и им безоговорочно руководствоваться. Но Конституция – не Коран, не Тора и не Библия: она не дана нам свыше. Это – плод труда юристов, в котором отображены конкретные политические мировоззрения конкретных людей, которые в конкретных исторических обстоятельствах писали и меняли (в нашем случае чересчур часто и в угоду политической конъюнктуре) главный документ государства…

Первая Конституция новейшей истории Казахстана была принята в 1993 году. Тогда еще не прошла эйфория от обретения Независимости, в возбужденных и воодушевленных умах и сердцах казахстанцев царила вера в светлое будущее страны, которая теперь сама решала свою судьбу. Демократические свободы, плюрализм мнений, разграничение полномочий между ветвями власти не были пустым звуком и нашли свое отражение в редакции той романтической Конституции.

Главное – в ней были заложены основы реального парламентаризма. В стране де-юре и де-факто установилась система сдержек между тремя ветвями власти…

Птица Самрук с золотыми яйцами Птица Самрук с золотыми яйцами
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Но недолго музыка играла. Верховный Совет стал препятствием на пути тотальной приватизации президентом и его алчным окружением государственных активов, и превращения страны в ТОО, единственным учредителем которого был не народ (как записано в Конституции), а один человек – Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Многие нужные Назарбаеву решения, не отвечали интересам народа и не находили поддержки у депутатов. Страна постепенно превращалась в заложника жесткого противостояния между президентом и Верховным Советом…

Чтобы принять новую, назарбаевскую, Конституцию был объявлен референдум. Из прежней ее редакции убрали все либеральные положения, а всю полноту власти предлагалось сконцентрировать в руках президента. Парламент же становился декларативным органом, эдаким аналогом нотариальной конторы при администрации президента, а правительство – ее экономическим отделом.

Увы, время в очередной раз доказало — ничто так не постоянно, как временное: этот переходный период продлился почти четверть века и был эффективно использован Назарбаевым для дальнейшего укрепления своего могущества.

С 1995 по 2019 годы изменения и дополнения в Основной закон вносились пять раз: в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 годах. Все они были направлены на усиление режима власти одного человека, а параллельно сокращались полномочия других ветвей власти, ограничивались неотъемлемые права и свободы граждан, сужалось поле гражданской активности. Конституция стала гарантом установившегося в стране авторитарного режима. Получилась правово-политическая коллизия: любые проявления гражданской активности признавались… неконституционными, ибо их не было в тексте Основного Закона.

Соль в ноль Соль в ноль
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Зачастую Основной закон становился инструментом в руках боровшихся за власть кланов. Совсем недавно, после прихода Токаева на высший государственный пост, политические силы, близкие к семье Назарбаева, неожиданно начали педалировать вполне демократическую тему конституционных реформ с предложением вернуться к Основному Закону 1993 года, то есть к парламентско-президентской республике, чтобы прийти к власти через Мажилис, а президенту оставить представительские функции, превратив его в номинальную фигуру.

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«Послание Президента Токаева покажут в прямом эфире» — Послание Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу Казахстана покажут в прямом эфире, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщила пресс-служба Акорды. «Прямая трансляция Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств».

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