«Параллели в политических судьбах Горбачева и Токаева». «У политиков «назарбаевского периода» много недоброжелателей в Казахстане». «Спешим или опаздываем? Как сложить пазлы политических реформ». «Что ждет экономику Казахстана?»

Сетевой Казахстан 1 сентября 2022г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «ЗАЛОЖНИКИ Прошлого» — Умер первый и последний президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ. Параллели в политических судьбах Горбачева и ТОКАЕВА. Оба из советской партийно-хозяйственной номенклатуры, потому все пороки этой системы оказали (и оказывают) влияние на стиль и методы их правления. Горбачев решился на реформирование коммунистической системы, и остался в истории как архитектор Перестройки. При нем обрели новое звучание забытые при тоталитарном режиме такие понятия, как Гласность и Плюрализм. Токаев тоже заявил об отказе от елбасизма, который плоть от плоти коммунистического прошлого, и выдвинул лозунг — «Новый Казахстан».

IA — CENTR . RU . «У политиков «назарбаевского периода» много недоброжелателей в Казахстане» — В #Казахстан‘е бывшие «тяжеловесы» из сферы политики и бизнеса сегодня не ведут публичной деятельности – например, ничего не слышно про Аскара МАМИНА или Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА. В стране политическая деятельность вообще во многом перешла в блогосферу, а бои между группировками ведутся исподтишка. Известный казахстанский политолог, автор энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ в первой части интервью Ia-centr.ru делится своим видением политических процессов в государстве — На самом деле политиков «другой эпохи» на данный момент нет. Потому что временного разрыва между «старым» и «новым» Казахстаном как такового не было.

TENGRINEWS . KZ . ««Кабмин на чемоданах не сидит». Большое интервью премьера Алихана Смаилова» — Критика Президента, что будет с экономикой, санкционные угрозы, строительство АЭС в Казахстане. Глава правительства озвучил список крупных компаний, которые переезжают в нашу страну и признался, почему его личная жизнь свелась к абсолютному минимуму. Об этом и не только — в большом интервью — Для меня должность премьер-министра — это ответственность прежде всего. Буду работать до тех пор, пока я нужен на этом посту. Для меня прежде всего это ответственность, а не какое-то кресло или портфель.

TURANPRESS . KZ . «Что ждет экономику Казахстана?» — Ситуация в экономике настолько непредсказуема, что эксперты прогнозируют самые различные сценарии. Финансовый консультант Расул РЫСМАМБЕТОВ считает, что в ближайшие полгода коллапс казахстанской экономике не грозит… По словам Петра СВОИКА, в таких условиях экономика уже не может развиваться, она лишь поддерживает свое существование. «Будет дальнейшее ухудшение ситуации. Правительство пытается методами ручного управления сглаживать и компенсировать. Что-то получается, что-то нет, но в целом правительство можно сравнить с возчиком, у которого кобыла сдохла, телега катится под уклон, а он вместо лошади пытается ее подпереть плечом. Максимум, что у такого возчика получится – замедлить скорость скатывания телеги», – добавил аналитик.

QMONITOR . KZ . «Спешим или опаздываем? Как сложить пазлы политических реформ» — Забурлившая было в преддверии общенационального референдума политическая жизнь затем практически сошла на нет. Вроде бы заявленный процесс политической модернизации, который привёл к пониманию необходимости строительства «Нового Казахстана», похоже, тоже застопорился. В чем причины наблюдающегося торможения, какими могут быть его последствия? Об этом мы беседуем с политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ.

«Кто и зачем нагнетает тему русских школ в Казахстане?» — Недавно в целом ряде российских Интернет-изданий появились заметки примерно одного содержания под заголовками «В школах Казахстана хотят упразднить русскоязычные классы», «По пути Украины: Казахстан ликвидирует русские школы через 6 лет», «Власти Казахстана готовят дерусификацию местных школ», «Закроют русские школы: Казахстан начал украинский сценарий»… На поверку выяснилось, что это откровенный фейк, причину появления которого можно объяснить либо поговоркой «слышал звон, да не знает, где он», либо стремлением раздуть из мухи слона с целью лишний раз обвинить нашу страну и её руководство в русофобии.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Дипломатический скандал и продовольственный провал» — Первое — внезапно возникший казахстанско-украинский дипломатический скандал, едва не приведший (по крайней мере, на момент написания этих строк) к объявлению главы киевской дипмиссии персоной нон грата в нашей стране. По крайней мере, этого открыто потребовал Союз русских, славянских и казачьих организаций, заявление которого разместил в фейсбуке глава Союза Владимир БОЖКО. А вслед за этим с аналогичным, но куда более мягким заявлением выступила Ассамблея народа Казахстана.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто и зачем атакует казахов и Казахстан?» — То, что российская пропаганда чувствует себя в Казахстане как дома, общеизвестно. Но сейчас мы сталкиваемся с новым витком информационного давления, пугающе похожего на то, что испытывала Украина в 2013-14 годах. Кроме явных признаков такого прессинга существуют и менее заметные, а также маскируемые официальными заявлениями Кремля о мире и дружбе. К чему же нам стоит готовиться?

FORBES . KZ . «Релокация россиян в Казахстан: головная боль или удача?» — О всех плюсах и минусах релокации — в интервью с Лесей КАРАТАЕВОЙ — Нынешнее «переселение» – своего рода феномен, потому что проявляется одновременно в двух ипостасях: информационной и практической, и в каждой по-разному…Чаще всего казахстанцы опасаются, что релоканты займут их рабочие места и значительно усложнят жизнь для МСБ. Но на процесс можно взглянуть и под другим углом зрения. Каждый из переехавших – это потребитель. Люди могут работать удаленно на иностранные компании, но заработанные деньги они тратят в нашей стране.

365 INFO . KZ . «После войны в Украине у Казахстана откроются новые возможности» — В текущем развале однополярного мира Европа оказалась жертвой – утверждает экономист Петр СВОИК. Это уже видно невооруженным взглядом — по падению курса европейской валюты. Дальше эксперт предрекает Европе еще более тяжелые времена. Ряд вызовов и угроз ожидает и Казахстан. Однако появятся и новые возможности, о которых экономист рассказал в интервью нашему порталу.

CARAVAN . KZ . «От политического тяжеловеса Тасмагамбетова до реформаторов: кто и как менял образование в Казахстане» — За 30 с небольшим лет независимости в Казахстане было всего 14 замен на посту министра, отвечающего за образование. И практически каждый отметился тем или иным новшеством для школьников, студентов или ученых. А следующий, ничтоже сумняшеся, начинал новые реформы. В этой чехарде уже и впрямь сложно вспомнить, кто и что предложил, внедрил, отменил и упразднил. Но мы всё же решили это сделать. Тем более что благодаря министру просвещения Асхату АЙМАГАМБЕТОВУ нас ждет новая череда реформ.

«Солдатская баланда: кто годами кормит «помоями» наших солдат-срочников» — Родители, отправившие сыновей в армию этой весной, возмущены низким качеством армейского питания, но исправить ситуацию к лучшему не могут. И до министра обороны достучаться тоже не в состоянии сами. Утверждают, что главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Талгат КОЙБАКОВ и все его заместители жалобы об отвратительном питании в солдатских столовых получают регулярно, но почему-то дальше себя информацию не пускают.

TIME . KZ . «Волнительный отопительный» — Еще в прошлом году заявляли о том, что Петропавловская ТЭЦ-2 выработала свой ресурс на 70 процентов. Но в этом ведут ремонт сразу всех котлов и планируют строи­тельство новой дымовой трубы. А всего-то нужно было, чтобы буквально на глазах рассыпалась 150-метровая железобетонная конструкция!

«Глухая оборона» — Вот уже полгода карагандинец Азамат БЕЙСЕМБАЕВ пытается привлечь к ответственности группу людей, напавших в кафе на него, его супругу и еще одну семейную пару. Потерпевшие получили травмы и вдобавок лишились нескольких личных вещей. Расследование начало буксовать буквально сразу, потому что оппонентами в конфликте оказались сотрудники жезказганского СОБРа. По прошествии времени складывается впечатление, что у полиции стояла задача не защищать пострадавших граждан, а технично вывести из-под удара своих коллег, с чем она, похоже, успешно справляется по сей день.

KAPITAL . KZ . «Почему дорожает сахар» — 2022-й стал годом вызовов для всего мира, и один из них – это растущие цены на продукты питания. В медийном поле Казахстана особенно много говорят о сахаре. Анализ рынков других государств, включая соседние, показывает, что сахар дорожает везде, и даже в странах с почти полным обеспечением собственным производством. Об этом написал экономический обозреватель Юрий МАСАНОВ.

KURSIV MEDIA . «Оборот контрафактных лекарств в Казахстане превышает озвученные правительством 10–12%» — Kursiv Research оценил долю контрафактных препаратов в Казахстане на основе информации от госорганов и анализа зеркальной таможенной статистики. Результаты указывают, что представление о 10–12% контрафактных лекарств в РК, транслируемое чиновниками последние десять лет, – это излишне оптимистичная оценка.

LITER . KZ . «“Оставьте келинок в покое!”: как послеродовая депрессия «убивает» женщин» — Казахстанцев потрясла новость о том, что в Алматинской области мать пыталась утопить своих троих детей в озере Сайран. Сейчас идут следственные действия, но комментаторы одной из причин трагедии считают запущенную послеродовую депрессию. Младшему ребенку женщины чуть больше года. Журналист спросила у специалистов, почему после родов у женщины может развиться депрессия и как с ней бороться.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.