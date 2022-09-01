Калининградская блокада: взгляд изнутри

В городе, который Красная армия взяла штурмом за 81 час, следы участия России в гибридной войне с коллективным Западом трудно увидеть невооруженным глазом. Между тем значительная часть повседневных хлопот жителей Калининградской области, именуемых в народе «головняки» – работа, зарплата, цены, номенклатура товаров, медицина – напрямую связана с теми пакостями, которые создают российскому эксклаву враждебные государства.

Трансформации – привычное состояние для Калининградской области и ее административного центра. Образованная из доставшейся СССР части Восточной Пруссии по результатам победы в Великой Отечественной войне, административная единица пережила разные периоды. В советские годы, например, область имела особый пограничный режим и для переселения сюда из других мест Советского Союза требовалось специальное разрешение. Иностранцам вообще запрещалось находиться на территории Калининградской области.

До 1975 года Калининград был городом военных и моряков. В тот год состоялась последняя экспедиция китобойной флотилии, которая базировалась на порт областного центра, и город перешел на сухопутные порядки.

Перед войной с Украиной Калининградская область пользовалась популярностью для переселения как из других регионов России, так и из государств СНГ. При населении в миллион с небольшим, здесь более ста тысяч выходцев из Казахстана. Одни приехали напрямую, а другие вторым темпом после Омска, Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга и других мест первоначальной эмиграции.

Среди вещей, которые привлекали новых жителей, фигурировала возможность легких путешествий по Европе. В Польшу, например, в пятидесятикилометровую приграничную зону жители эксклава могли попадать без виз. Теперь это в прошлом. Калининградцы зажаты в границах области, а сообщение с большой землей главным образом воздушное.

Самолеты в обход воздушного пространства стран-членов ЕС над Балтийским морем летят в режиме нон-стоп и в Калининградской области много туристов. Их меньше, чем в 2021 году, но больше, чем было до пандемии коронавируса. Многие состоятельные москвичи и петербуржцы имеют квартиры в курортных городах вроде Светлогорска или Зеленоградска, а также в самом Калининграде, которыми пользуются в режиме загородных дач.

К губернатору Антону Алиханову со стороны «местных» претензии за то, что он в первую очередь делает из области туристический центр. Старые калининградцы, не занятые в туристической сфере, сервисе или сувенирной индустрии, хотели бы больше высокооплачиваемых рабочих мест на производстве. А с производством после начала СВО стало хуже.

На автозаводе, где в декабре 2021 года в покрасочном цехе не могли закрыть вакансии с оплатой в 50 тысяч рублей в месяц, сейчас люди готовы работать за половину суммы, но сокращения продолжаются.

В военкоматах области нет дефицита добровольцев, но трудно сказать, какую долю в этом имеет патриотический порыв, а какую высокое денежное содержание для участников боевых действий. Армия платит 300 тысяч рублей в месяц, а ЧВК «Вагнер» 250 тысяч. Те, кто не проходит по медицинским показателям для министерства обороны, могут подойти «музыкантам».

Опыт военной службы для «вагнеровцев» не обязателен – подписавшие контракт проходят подготовку в специальном учебном центре в Краснодарском крае. За погибших армейцев выплата указанным в специальном формуляре лицам 10 млн рублей, а в «оркестре» 5 млн. Но если деньги от министерства обороны идут с проволочками, то в ЧВК их выплачивают сразу.

Из разговоров с гастарбайтерами из Узбекистана узнал, что у них были остановки в работе из-за перебоев с поставками стройматериалов, когда Литва ввела сухопутную блокаду. После начала Украинской кампании цены на недвижимость несколько опустились, но здесь важно знать, что до СВО они сильно выросли.

Узбекским строителям местные порядки нравятся. Когда они работали в Санкт-Петербурге, то тамошние «менты» всегда находили способ докопаться с коррупционной целью, а в Калининградской области если документы в порядке, то никаких проблем не возникает. Мы поинтересовались, не Алиханов ли навел порядок в полиции, на что рабочие ответили: «до него так же было».

За полгода войны на Украине в информационное пространство области попал только один случай подготовки теракта. Местный житель 1967 года рождения инициативно связался с нацистским полком «Азов» и предложил свои услуги. Ему приказали совершить теракт против объекта Балтийского флота в населенном пункте Переславское. К моменту задержания сотрудниками ФСБ этот кадр успел собрать 5 кг самодельной взрывчатки. По российскому законодательству за подготовку к теракту и незаконное изготовление оружия ему светит до 15 лет лишения свободы.

При разговорах даже переселенцы из Казахстана никакого интереса к республике не проявляют. Исключение составил только кейс посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского про убийство русских, но это из-за того, что о высказывании дипломата в Калининграде сообщили из всех радиоканалов. Здесь радио слушают в автомобилях, на точках общественного питания и пенсионеры дома.

В этот год стало меньше иностранных студентов в калининградских вузах, однако они все равно есть – даже из Латинской Америки поступают, не говоря об Индии и Африке. При этом на общероссийском фоне Калининград как образовательный центр котируется ниже Новосибирска и Томска, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге. Сюда едут учиться в основном для того, чтобы в последующем остаться работать и жить в регионе.

В области изобилие соблазнов, на которые хочется потратить деньги. Поэтому местные жители системно озабочены тем, как и где заработать. Социальное расслоение очень сильное, к тому же на ограниченном пространстве, что четко прослеживается по автопарку, одежде, ценам в магазинах, кафе и ресторанах, особенно в курортных городах.

До губернаторства Антона Алиханова в области была заметна волна на германизацию. Действовали установки на стилизацию новых зданий под Кенигсберг досоветского периода. Г-н Алиханов не фанат германизации сам по себе, хоть и выделяет крупные средства на реставрацию старых зданий, к тому же это не укладывается в текущий геополитический контекст. В условиях, когда Берлин снабжает бандеровцев оружием, германофильство выглядит политически близоруко.

Паромное сообщение не справляется с теми потребностями, которые имеет эксклав. Из-за этого очередь уже расписана на октябрь. И хотя для перефраза «калининградцы – дети мои, калининградцы – гордость моя» нет никаких оснований, никто не может знать наверняка, что будет завтра. Все бомбоубежища в области приведены в рабочее состояние.

Говорят, будто есть люди, способные заглянуть за горизонт. Но насколько верно они это сделали – можно узнать только спустя определенное время. Мне рассказали про одного предпринимателя, чей бизнес сильно зависит от места локации в городе. Он считает, что после того, как Прибалтика вернется под контроль Москвы, район современной Клайпеды (бывший немецкий Мемельланд) административно включат в состав Калининградской области. Он уже присмотрел в бывшем Мемеле пару домов на возможную перспективу.

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