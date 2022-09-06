«Кто способен побороться за пост президента Казахстана?». «Назарбаев будет голосовать на президентских выборах». «В «Казахстане» в очередной раз сыграли в «Коалицию демократических сил». «Как Токаев может испортить жизнь всем жителям страны»

Сетевой Казахстан 6 сентября 2022г.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Кто способен побороться за пост президента Казахстана?» — Среди этих «фильтров» следует отметить, во-первых, наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях в течение минимум 5 лет. Во-вторых, выдвижение исключительно от политической партии или иного республиканского общественного объединения (РОО). Хотя оба требования установлены не в Конституции, а в конституционном законе «О выборах в Республике Казахстан». Есть и другие «фильтры» – языковые, уголовно-правовые, финансовые и т.д… Таким образом, при достаточно большой численности персон, потенциально способных баллотироваться в президенты Казахстана, сейчас трудно однозначно предположить, кто из них реально пойдет на этот шаг. Во всяком случае, от оппозиции, даже в случае возможного объединения ведущих ее представителей, серьезной альтернативы Касым-Жомарту Токаеву представлено не будет. Что же касается заинтересованных представителей правящей элиты, то здесь властям, видимо, предстоит серьезно поработать с целью склонения к поддержке кандидатуры главы государства одних и обеспечения политического нейтралитета других.

KURSIV MEDIA . «Назарбаев будет голосовать на президентских выборах» — Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ воспользуется своим конституционным правом и примет участие в процессе голосования на предстоящих внеочередных выборах главы государства. Об этом в ответе на запрос «Курсива» сообщили в Канцелярии первого президента Казахстана. В ответе также отмечается, что «Назарбаев поддерживает политический курс главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленный на дальнейшие демократические преобразования в нашей стране».

EXCLUSIVE . KZ . «Почему Токаеву нужны семь лет президентства?» — Эти новости вызвали ассоциации с недавним нашим прошлым, а именно с постоянными корректировками сроков пребывания у власти прежнего президента, которое, в большинстве случаев, было сопряжено с досрочными выборами. Поэтому само словосочетание «досрочные выборы» для нашего общества стало уже токсичным. Все это вызывает опасение в том, не станет ли практика досрочных роспусков мажилиса и досрочных выборов президента нашей перманентной политической традицией?

QMONITOR . KZ . «В «Казахстане» в очередной раз сыграли в «Коалицию демократических сил»» — В это же время в Алматы в гостинице «Казахстан» собрались представители новообразования, именуемого «Коалицией демократических сил». Суровые оппозиционеры сидели кружком рассадкой «аквариум», но без стола, на зачехленных белой тканью стульях, с которых арендодатели успели снять накрахмаленные тойские банты. Неясно, был ли заранее обсужден дресс-код мероприятия, но большинство участников пришли в светлых одеяниях – казалось, таким видом участники позиционировали себя как «ак адамдар» (люди в белых одеждах)… Кстати, о гуманитарной помощи для пострадавших в Костанайскую области они так и не поговорили. Искренние люди. Почему-то вспомнилась цитата «Что бы казахи не делали, всегда получается бешбармак».

«Что кроется за «выборными» инициативами Касым-Жомарта Токаева?» — Прозвучавшее 1 сентября Послание главы государства народу Казахстана многие эксперты сразу же оценили как «революционное», поскольку в нём сделан ряд неожиданных, смелых и многообещающих заявлений. А своеобразной «вишенкой на торте» стали предложения провести уже этой осенью досрочные выборы президента и ограничить его полномочия лишь одним семилетним сроком, что породило массу вопросов. К чему такая спешка? Что кроется за инициативой так называемого септимата? Мы попросили наших постоянных экспертов прочитать «между строк» самую пикантную часть выступления Касым-Жомарта Токаева и заодно попытаться дать прогноз: кто может составить ему достойную конкуренцию в ходе предстоящей избирательной кампании?

TIME . KZ . «Полыхнули леса — сгорели дома» — Сильнейшие пожары в Костанайской области стали главной темой в Казахстане в минувшие выходные. Взрыв в оружейном магазине Костаная и гибель лесов в Аулиекольском районе повлекли за собой гибель людей. Эти события накрыли регион с головой в одной временной точке. Из-за них резко изменилась программа рабочей поездки в регион президента страны Касым-Жомарта ТОКАЕВА: он отменил торжества в честь 150-летия просветителя Ахмета БАЙТУРСЫНОВА и решил на месте вникнуть в ситуацию с пожарами и путями их ликвидации.

«Кожа да кости» — Породистый крупный рогатый скот гибнет на одной из ферм в Жетысуской области. От голода коровы едят шерсть, а телята грызут доски. И эта борьба за выживание происходит не где-то в пустыне, а в богатой на луга и пастбища Кызылагашской долине.

CARAVAN . KZ . «Почему тои так популярны в Казахстане» — В самом общем смысле праздники противопоставляются будням, повседневности. Праздничная культура – это сложное, многофункциональное, многомерное явление, – рассказывает этнограф Зубайда СУРАГАНОВА, к. и. н., ведущий научный сотрудник Института истории государства комитета науки МОН РК, руководитель проекта о традиционной обрядности, осуществляемого на базе Государственного историко-культурного музея-заповедника “Бозок”. – Ее главной сутью является коллективное проявление позитивного духовного начала, жизнелюбия и идеалов, присущих каждому народу в определенный период времени…

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Как Токаев может испортить жизнь всем жителям страны» — Если предположить, что Токаеву всё-таки удастся переломать назарбаевские традиции, за тридцать лет ставшие народными, то нас ждет ужасная жизнь. Придется работать, учиться, жить честно, соблюдать все правила и законы, перестать харкать на улице и начать участвовать в собраниях КСК. А оно нам надо?

IA — CENTR . RU . «Сильный центр, слабые области: проблемы развития казахстанских регионов» — Пожары в #Костанайской области, продолжающиеся со 2 сентября, актуализируют проблему развития регионов РК. Полномочия и бюджеты областей #Казахстана сильно проигрывают в сравнении со столицей – что, в частности, может затруднить для акиматов оперативное реагирование в кризисных ситуациях. Касым-Жомарт #Токаев уже пообещал, что из ЧП в #Костанае будут «извлечены уроки» – что, возможно, является намеком на будущее расширение прав регионов, в духе обещанной в последнем Послании децентрализации. Подробнее о проблемах областного развития и об административных реформах в РК – в материале Артема ДАНКОВА…

FORBES . KZ . «Как «Негативный» прогноз S&P ударит по Казахстану?» — Как уже сообщал наш портал, рейтинговое агентство S&P Global Ratings 2 сентября пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Казахстана со «Стабильного» на «Негативный». «Негативный» отражает риски, связанные с экспортом казахстанской нефти по трубопроводу КТК, а также рост расходов на обслуживание долга», – поясняется в сообщении, распространенном в воскресенье, 4 сентября. Вместе с тем S&P подтвердило суверенные рейтинги РК на уровне «BBВ-/А-3», но представило негативный сценарий своих действий в их отношении. Он предполагает снижение рейтингов в ближайшие два года «в случае значительного сокращения нефтяного экспорта в течение продолжительного периода».

TENGRINEWS . KZ . «Фермеры и животноводы Казахстана показали, на что способны» — Сельхозпроизводителей и животноводов со всей страны собрали на большой выставке в Северо-Казахстанской области. Каждый приехал со своим товаром, будь то пшеница, готовые колбасы и даже скот, размеры которого заставляют удивиться. Что производят на территории Казахстана и чего не хватает, выясняли корреспонденты, которые лично побывали на слете животноводов в селе Чапаево.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Генерирует убытки»: Сберу в руках государства прочат развал» — Сделка вокруг казахстанской «дочки» Сбера овеяна ореолом таинственности – никаких данных, кроме как о самом факте покупки, людям не озвучивают. Сколько казахстанцы заплатили за проблемный актив, какой будет его дальнейшая судьба, зачем государство купило банк и десятки других вопросов, на которых нет ответов. Складывается ощущение, что контракт провернули в угоду определенным лицам тихо, без лишнего шума и пыли. Выгоду сделки для казахстанцев, перспективы банка и скрытность договора оценили экономисты…

AZATTYQ . ORG . «У 24 процентов заёмщиков — просрочки по кредитам. Спасет ли положение закон о банкротстве физических лиц?» — По данным Первого кредитного бюро, 77 процентов экономически активного населения Казахстана имеют кредиты — 7,2 из 9,2 миллиона человек. Почти четверть заёмщиков — примерно 1,8 миллиона — имеют просрочку по платежам.

EXK . KZ . ««80 тысяч тенге в месяц». Алматинцы переезжают жить в гостиницы» — Ажиотаж с арендным жильем в южной столице привел к тому, что алматинцам выгоднее жить в гостинице, нежели снимать дорогую съемную квартиру. В последнее время риелторы стали активно селить своих клиентов в отели…

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