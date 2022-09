«Что кроется за «выборными» инициативами Касым-Жомарта Токаева?». «Президентство в условиях затяжного стресса…». «Контроль ведётся формально, работа министерств провалена, цены постоянно растут». «Доллар уже должен стоить 1000 тенге»

Сетевой Казахстан 7 сентября 2022г.

KOMMERSANT.RU . «Заманчивое продолжение» — Правительство Казахстана утвердило план, предполагающий в том числе внесение в конституцию поправок, увеличивающих президентский срок до семи лет при ограничении правления одним мандатом. Между тем вопрос о том, сколько будет править нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ, остается открытым. Имеющиеся на данный момент вводные позволяют предположить как то, что следующий пятилетний срок, в случае переизбрания господина Токаева, будет для него последним, так и продление его пребывания у власти еще на 12 лет.

QMONITOR . KZ . «Что кроется за «выборными» инициативами Касым-Жомарта Токаева?» — Прозвучавшее 1 сентября Послание главы государства народу Казахстана многие эксперты сразу же оценили как «революционное», поскольку в нём сделан ряд неожиданных, смелых и многообещающих заявлений. А своеобразной «вишенкой на торте» стали предложения провести уже этой осенью досрочные выборы президента и ограничить его полномочия лишь одним семилетним сроком, что породило массу вопросов. К чему такая спешка? Что кроется за инициативой так называемого септимата? Мы попросили наших постоянных экспертов прочитать «между строк» самую пикантную часть выступления Касым-Жомарта ТОКАЕВА и заодно попытаться дать прогноз: кто может составить ему достойную конкуренцию в ходе предстоящей избирательной кампании?

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог — «Президентство в условиях затяжного стресса…» — Учитывая, что предстоящие выборы для старых кланов последний шанс к реставрации прежних порядков, можно не сомневаться в попытках устроить их срыв, провести своего кандидата или спровоцировать политический кризис. Масштабы январских событий позволяют ясно представить себе уровень их цинизма и решимости. Потому высока вероятность саботажа на всех уровнях, где сохранились скрытые ставленники кланов, возможных диверсий и чрезвычайных событий. И это, не считая диверсий информационного характера, вброса компроматов, сетевых войн и информационно-психологических атак на аудиторию с целью провоцирования панических настроений. При столь высоких ставках в ход будет пущен весь арсенал средств.

AZATTYQ . ORG . ««Попытка выпустить пар». С правозащитником — об объявленной Токаевом амнистии и процессах после «кровавого января»» — Что стоит за инициативой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева объявить амнистию гражданам, которых привлекают к ответственности в связи с Январскими событиями? Останется ли смерть сотен людей в дни «кровавого января» нерасследованной и безнаказанной? Азаттык поговорил об этом с известным правозащитником Евгением ЖОВТИСОМ, директором Казахстанского бюро по правам человека.

KAZPRAVDA . KZ . «Контроль ведётся формально, работа министерств провалена, цены постоянно растут» — Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ провел совещание по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, а также обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и углем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Предвыборные инициативы Токаева оплатит Нацфонд» — Несмотря на обещания президента после трагического января, в последнем послании ничего кардинально нового по экономической политике не прозвучало. Хуже того, некоторые поручения по реформам напрямую противоречат друг другу. В послании снова много дорогостоящего популизма, который будет финансироваться за счет Нацфонда.

«Почему социально значимые товары оказались в серой зоне» — Правительство тратит огромные административные и финансовые ресурсы на контроль цен. При этом именно социально значимые товары находятся в серой зоне. О том, почему это происходит и к чему может привести, рассказал Exclusive.kz Эльбеги АБДИЕВ, заместитель председателя правления Союза торговых сетей.

365 INFO . KZ . «Доллар уже должен стоить 1000 тенге — Кусаинов» — Сейчас мы просто проедаем средства Нацфонда, который не бесконечен. Завышенный курс тенге и соответственно слишком дешевый импорт приводят к деградации нашей отечественной экономической модели, полагает экономист Айдархан КУСАИНОВ. «Голландская болезнь» поразила нас уже давно, и все попытки изменить ситуацию терпят крах. Эксперт объясняет это тем, что менять пора саму модель. Начать можно с курсообразования валют.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Спасение урожая: пожар на Костанайщине обошел поля с пшеницей» — Вторжение огненной стихии в ход уборочной страды, еще не подошедшей к своему экватору в Казахстане, в очередной раз напомнило – не тот хлеб, что на полях, а тот, что в закромах, и поэтому жатву надо завершать в максимально короткие сроки, опираясь на мощь современной производительной сельхозтехники.

CARAVAN . KZ . «Проблема «утечки мозгов»: решится ли она в Казахстане» — Впервые термин «утечка мозгов» (brain drain) был использован при описании массового оттока специалистов из Британии в США. И на сегодняшний день эта проблема является одной из наиболее актуальных в Казахстане.

IA — CENTR . RU . «У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим – вопрос» — Текущий кризис обнажает все уязвимые точки в экономике #Казахстана и одновременно открывает хорошие перспективы для развития. О том, как снизить риски, воспользоваться новыми возможностями и выйти на новый уровень развития в интервью Ia-centr.ru рассказала доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза МИГРАНЯН.

TIME . KZ . «Холода ждать не будут» — Власти обещают, что к предстоящему отопительному сезону уголь на разрезах и в так называемых тупиках будут продавать по прошлогодним ценам, твердого топлива в карьерах сейчас достаточно. Однако жители ряда регионов страны вполне могут мерзнуть этой осенью-зимой, потому что местные власти так и не решили проблему высокого износа теплосетей и не запаслись нужным количеством топлива. Эти вопросы обсудили во вторник на заседании правительства. При этом прозвучало несколько откровенно противоречивых заявлений.

«Воспитатель тоже педагог» — Повышение зарплат скоро должны ощутить работники детских садов. Воспитателям обещают добавить кому 30, а кому и 50 процентов от оклада.

NOVGAZ . COM . Александр КРАСНЕР, главный редактор «Новой газеты»-Казахстан» — «Три встречи с президентом Советского Союза» — С Горбачевым меня познакомил легендарный Юрий Рост в театре Фоменко на вечере по случаю 15-летия «Новой газеты». Михаил Сергеевич пришел вместе с дочерью Ириной и сидел в окружении Ирэны Лесневской (основательницы РенТВ и хозяйки журнала «The New Times»), Евгении Альбац, главного редактора журнала «The New Times»), Алексея Венедиктова (главного редактора «Эха Москвы») и двух девушек модельного вида – блондинки и брюнетки, которые сопровождали Веника и были отрекомендованы им, как сотрудницы рекламной службы «Эха». Горбачев попивал коньячок, периодически приобнимая рекламщиц, общество которых главред «Эха» великодушно делегировал ему.

KURSIV MEDIA . «Из-за кризиса казахстанцы стали реже разводиться» — За два года пандемии число разводов в стране уменьшилось на 11 тыс., или на 20%. Ситуация нетипичная – такое резкое снижение среди казахстанцев произошло впервые за последние 20 лет. И дело не в ограничениях работы ЦОНов, принимающих заявления о расторжении брака.

