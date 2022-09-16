«Центральная Азия меняет тональность в отношениях с Москвой». «Китайская лапша из казахстанской муки». Как СМИ Поднебесной освещали визит Си Цзиньпина». «Кто и как пытается внушить нам, что власти Казахстана идут на поводу у Кремля?»

Сетевой Казахстан 16 сентября 2022г.

NG . RU . «Центральная Азия меняет тональность в отношениях с Москвой» — Первый день саммита глав государств ШОС в Самарканде продемонстрировал изменение тональности отношений стран Центральной Азии и России. Показательным в этом плане представляется визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, где он отметил, что отношения двух стран станут «как золотой орел» на ордене «Алтын Кыран», которым президент Казахстана наградил китайского лидера. России не стоит ждать серьезного движения навстречу со стороны Казахстана, который возможно предпримет определенные шаги в плане приближения к санкционным действиям запада. Сегодня ШОС превращается в серьезную организацию, объединяющую крупнейшие глобальные и региональные евроазиатские государства. Но будут ли такие страны как Китай, Индия, Казахстан, а теперь еще и Иран проводить политику дальнейшего сближения с Москвой, однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Отмечен и такой важный момент в повестке саммита как обсуждение проекта транспортных коридоров, объединяющих Китай, страны Центральной Азии с государствами Персидского залива, Турцией и далее – с Европой, минуя РФ.

AZATTYQ . ORG . ««Китайская лапша из казахстанской муки». Как СМИ Поднебесной освещали визит Си Цзиньпина» — Официальные издания Китая, освещая визит Си Цзиньпина в Казахстан, пишут о стремлении Пекина и Нур-Султана к созданию «сообщества единой судьбы». СМИ приводят цитаты из выступлений Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которых нет в казахстанских информационных ресурсах.

QMONITOR . KZ . «Кто и как пытается внушить нам, что власти Казахстана идут на поводу у Кремля?» — В последние месяцы так называемые лидеры общественного мнения (ЛОМы), претендующие на то, чтобы именоваться главными в стране патриотами, всё более активно спекулируют на теме якобы неспособности казахстанской власти проводить самостоятельную от России политику. При этом они вбрасывают информацию сомнительного происхождения, без стеснения манипулируют фактами, а их многочисленные подписчики верят им на слово и разражаются возмущёнными комментариями в адрес главы государства, правительства, акимов, обвиняя их в предательстве национальных интересов.

«Что будет, если русский в Казахстане приобретет статус официального?» — Несмотря на то, что в нашей стране определенные группы все чаще пытаются столкнуть лбами русскоязычных и казахоязычных, государство вовремя успевает бить по рукам авторов подобных инициатив. Делается это довольно мягко, но вместе с тем эффективно, что позволяет сохранять очень хрупкий баланс в языковой сфере. В казахоязычной среде такие подходы нередко расцениваются как проявление слабости. Русскоязычные же в большинстве своём предпочитают не педалировать болезненную тему, а если и высказываются о ней, то обычно в русле демонстрируемого государством в этом вопросе прагматизма, что является ключевым условием мирного сосуществования разных этносов, населяющих Казахстан.

«Арал тревоги нашей. Прежде чем браться за проект, нужно всё просчитать» — Совсем скоро, в ноябре, исполнится 20 лет с момента начала реализации первой фазы проекта «Регулирование русла Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря». Вторая же фаза до сих пор в планах. Этой теме наше издание посвятило уже несколько публикаций, сделав акцент на предлагаемых вариантах расширения Северного Аральского моря (САМ). Около месяца назад мы изложили позицию на сей счёт бывшего многолетнего министра водного хозяйства и мелиорации Наримана Кипшакбаева. Сегодня своим мнением делится ветеран отрасли, инженер-гидротехник Даулетияр Баялимов.

IA — CENTR . RU . «С юга на север: почему «не работает» казахстанская переселенческая программа?» — В #Казахстан’е подготовлена Концепция миграционной политики на будущие пять лет. В документе в очередной раз говорится о «регулируемом перемещении граждан в северные и центральные регионы с созданием рабочих мест». Предыдущая переселенческая стратегия «Юг-Север», итоги которой обсуждались в феврале, была признана неуспешной. Конфликтный потенциал данных программ в РК на протяжении многих лет исследует Общественный фонд «Центр социaльных и политических исследовaний “Стрaтегия”». О проблемах реализации миграционных проектов и о своих наблюдениях за жизнью переселенцев рассказала Президент фонда, кандидат социологических наук Гульмира ИЛЕУОВА.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Золотые унитазы, бриллиантовые двери»: как правительство кормит застройщиков?» — На днях совершенно ошеломляющее заявление поступило от организации под названием «Союз строителей Казахстана». Глава этого объединения Талгат Ергалиев сделал громкое заявление, больше смахивающее на угрозу. Он пригрозил правительству «вторым январем», если те не создадут новые ипотечные программы. Однако экспертное сообщество возражает и, напротив, призывает прекратить строительное лобби и финансовую поддержку застройщиков…

INFORMBURO . KZ . «Почти две тысячи казахстанцев в год погибают в результате ДТП: Что делать?» — Комитет административной полиции МВД сообщил об увеличении количества ДТП в 2022 году по сравнению с прошлым годом на 9%. По итогам 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 7862 ДТП, в которых пострадало 11 584 человека. Погибло 874 мужчин, 320 женщин и 113 детей. За 8 месяцев 2021 года всего совершено 8307 ДТП, в которых погибло 911 мужчин, 347 женщин, 118 детей.

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ – «Two popes: Астана стоит мессы» — Итак, в столице Казахстана провел Святую мессу Хорхе Марио БЕРГОЛЬО, больше известный как Папа Римский Франциск. Как сообщают СМИ, к началу молебна на территории EXPO собралось свыше семи тысяч латентных католиков из числа местных жителей и гостей из других регионов страны. В толпе верных последователей христианского вероисповедания легко угадывались лица бывших коммунистов, а ныне убежденных мусульман. Послание «Городу и миру» (Urbi et orbi) они слушали почти так же внимательно, как и послания Касым-Жомарта ТОКАЕВА, разве что не записывали. Погода шептала что-то про обет безбрачия Франциска, что наводило их только на мысли о токалках. Им обедни не испортили злые происки врагов.

365 INFO . KZ . «Как подводят питьевую воду в новые микрорайоны Алматы» — Ежегодно в южной столице Казахстана — городе Алматы строятся новые многоэтажки. Постепенно вырастают и новые микрорайоны, а они требуют соответствующей инфраструктуры — в первую очередь света, тепла и питьевой воды. Компания «Алматы Су» является крупным и основным водопользователем, подающим воду населению и производственным предприятиям Алматы. Она эксплуатирует три месторождения подземных вод — Алматинское, Талгарское и Малоалматинское. «Алматы Су» обслуживает скважины и поверхностные источники воды общей мощностью более 1,3 млн кубометров в сутки…

CARAVAN . KZ . ««Алматы — прекрасный город, но весь остальной Казахстан похож на Россию»: мнение россиянина» — Блогер Борис Калачев провел очередной опрос на улицах Алматы. В своем Youtube-канале он опубликовал разговор с россиянином, перебравшимся в Казахстан из Алтайского края. Блогер поинтересовался у собеседника, нравится ли ему жизнь в южной столице и отличаются ли казахстанские русские от российских, на что получил утвердительный ответ — «Конкретно в Алматы мне нравится, но весь остальной Казахстан похож на Россию. Постсоветское пространство, как оно выглядит. В России — Москва и Питер, а здесь — столица и Алматы. Все остальное, куда бы ты ни приехал — примерно одинаковое. Степь, степь, степь… В России — поля, поля, поля«, — рассказал молодой человек.

EXK . KZ . ««Алтын Орда»: рынок, изменивший Казахстан» — Пожалуй, нет ни одного казахстанца, который бы не слышал о существовании рынка «Алтын Орда». Торговой точки крупнее и популярнее в нашей стране действительно на сегодня нет. Более 8 тысяч посетителей в день, налаженные маршруты поставок мяса, овощей, фруктов как минимум в половину регионов нашей страны. «Алтын Орда» стал этакой империей, от которой зависит продовольственная безопасность крупнейшего мегаполиса республики и ряда регионов. Редакция Экспресс К рассказывает о прошлом и настоящем грандиозного базара.

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